Nghi vấn dân mạng Indonesia phanh phui scandal nhập tịch của ĐT Malaysia

Sự kiện: Asian Cup 2027
Đang có cơ sở để tin rằng cư dân mạng Indonesia đã tiết lộ sai phạm của LĐBĐ Malaysia liên quan đến các cầu thủ nhập tịch.

Vô tình hay cố ý?

Giữa tâm bão của vụ scandal nhập tịch cầu thủ của LĐBĐ Malaysia (FAM), truyền thông nước này đang “truy lùng” xem ai, bên nào đã tố cáo FAM với FIFA. Hiện FAM đang kháng cáo lên FIFA để mong lật ngược bản án.

Như tin đã đưa, FAM đã bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 10 tỷ đồng) sau khi bị phát hiện làm thay đổi nơi sinh của ông/bà cho 7 cầu thủ mà họ nhập tịch, và 7 cầu thủ này đều bị cấm hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Lúc này FAM đang cố cãi rằng họ đã được FIFA “phê chuẩn” quyết định nhập tịch, dựa trên hồ sơ khai sinh của tổ tiên 7 cầu thủ mà họ thu được từ Cục đăng ký Quốc gia Malaysia.

Tuy nhiên Cục đăng ký lại khẳng định cho FIFA rằng họ không hề có hồ sơ gốc cho tổ tiên của 7 cầu thủ, đó chỉ là bản sao và họ nhận được những giấy tờ này từ một nguồn khác. Do đó dù FAM nói rằng họ có thể có sơ suất trong quá trình xác minh các giấy tờ này, việc FIFA vẫn chứng thực được đầy đủ nơi sinh của tổ tiên các cầu thủ kia cho thấy FAM không phải chỉ sơ suất mà có vẻ còn cố lừa FIFA.

Cú bóc phốt của dân mạng Indonesia

Một trong những cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị “bóc phốt” là Hector Hevel, người đang khoác áo Johor Darul Ta'zim ở giải VĐQG Malaysia. Tiền vệ này sinh ra tại Hà Lan và trong hồ sơ nhập tịch có ghi ông của Hevel sinh tại Khu định cư eo biển Malacca của Malaysia. Tuy nhiên FIFA đã phát hiện rằng ông Hendrik Jan Hevel sinh ra tại The Hague, Hà Lan chứ không hề tới từ Malaysia.

Thông tin này đang gây nhiều sự chê cười không chỉ ở Malaysia, mà còn cả ở Indonesia do ĐT Indonesia có khá nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan. Một bài báo trên tờ Bola của nước này tiết lộ điều đó, thông qua các thông tin mà dân mạng Indonesia tìm hiểu. Thậm chí dân mạng Indonesia còn có hẳn hình ảnh giấy khai sinh của ông Hendrick Jan Hevel.

Bài viết của tờ Bola đầy mỉa mai viết: “Hành động này của FAM là cực kỳ ngớ ngẩn. Dân mạng Indonesia không những phát hiện ra thân thế của Hevel mà còn tải xuống giấy khai sinh của ông Hendrick Jan Hevel trên trang web”.

“Người Hà Lan đã ghi lại và lưu trữ rất cẩn thận các thông tin này trong hàng trăm năm qua, chính từ đây mà LĐBĐ Indonesia có thể xác minh được những cầu thủ gốc Indonesia ở Hà Lan trong những năm qua. Người Malaysia nghĩ họ có thể lừa được ai?”.

Múa rìu không qua mắt thợ

Quả thực, nền thực dân Hà Lan vẫn để lại những tư liệu lưu trữ rất kỹ càng về nhân thân, tàu thuyền, hoạt động kinh doanh và thậm chí cả tù binh. Những thông tin này vẫn có thể được tìm thấy trên trang web Wiewaswie.nl, thông tin trên trang web đó bao gồm cả bản khai kế toán của công ty Đông Ấn Hà Lan chi nhánh Jakarta (khi đó gọi là Batavia) có từ tận năm 1602.

Sự phát hiện ra thân thế gia đình của Hector Hevel đã làm dấy lên tin đồn rằng ai đó ở Indonesia đã đưa thông tin này cho FIFA để điều tra, qua đó lần ra sự thật về cả 7 cầu thủ nhập tịch. Hevel là cầu thủ sinh ra ở Hà Lan duy nhất trong 7 người và các dân mạng Indonesia biết rõ rằng họ có thể truy ra được ông bà của Hevel có thực sự tới từ Malaysia hay không.

Báo chí đang đồn về khả năng này và bày tỏ sự không hài lòng. Nhưng đa số các fan Malaysia thì chỉ biết thất vọng qua những bình luận trên trang Facebook của ĐTQG và LĐBĐ Malaysia. Một fan viết: “Nếu họ có thể tìm ra được sai sót thì họ báo lên cho FIFA cũng đúng thôi. Chúng ta làm sai mà giận kẻ phát hiện sự sai trái của mình thì chẳng phải càng chứng tỏ lỗi sai đó là cố ý?”.

-07/10/2025 18:08 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Asian Cup 2027
