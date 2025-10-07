Báo chí phanh phui gốc gác sao Malaysia nhập tịch "chui", cùng tỉnh với Messi

Cầu thủ 26 tuổi, gốc Argentina, là một trong bảy cầu thủ nhập tịch có hồ sơ bị Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm giả. Anh từng ra sân cho đội tuyển Malaysia trong hai trận, trong đó có chiến thắng trước Việt Nam – trận đấu đã khơi mào vụ việc.

📜 Ông nội Garces không hề sinh ở Penang như FAM khai báo

Theo tài liệu điều tra của FIFA công bố ngày 6/10/2025, ông nội của Garces – Carlos Reguilon Fernandez – không hề sinh tại Penang (Malaysia) như hồ sơ FAM nộp cho FIFA. Thực tế, ông Carlos Reguilon Fernandez sinh ở Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe de la Cruz, tỉnh Santa Fe, Argentina.

Facundo Garces thi đấu cho ĐT Malaysia

Đáng chú ý, Rosario, quê hương của Lionel Messi, cũng nằm trong cùng tỉnh này. Phát hiện này khiến FAM bị cáo buộc làm giả nơi sinh để hợp thức hóa hồ sơ nhập tịch – hành vi vi phạm quy định của FIFA về tiêu chuẩn đại diện đội tuyển quốc gia.

⚠️ Vi phạm nghiêm trọng quy định FIFA

Theo quy định của FIFA, một cầu thủ chỉ được phép thi đấu cho đội tuyển quốc gia nếu bản thân, cha mẹ hoặc ông bà nội/ngoại (tức ba đời) sinh tại quốc gia đó.

Việc “sửa nơi sinh” của ông nội Garces, cùng các trường hợp tương tự của Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đã bị xem là hành vi gian lận có hệ thống.

“Thông tin mới này khác hoàn toàn so với giấy khai sinh mà FAM nộp cho FIFA ngày 20/1/2025. Nói ngắn gọn, hồ sơ đã bị làm giả để thay đổi nơi sinh”, Marca dẫn tài liệu FIFA cho biết.

Facundo Garces có gốc gác Argentina

🚫 Nguy cơ treo giò và phạt tiền nặng

Với hành vi gian dối này, Facundo Garces và sáu cầu thủ khác đối mặt án phạt cấm thi đấu 12 tháng cùng khoản tiền phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 70 triệu đồng).

FIFA khẳng định: “Hành vi này không chỉ vi phạm quy định, mà còn tấn công trực tiếp vào những nguyên tắc cơ bản của bóng đá. Các án phạt phải vừa có tính trừng phạt, vừa mang tính răn đe và giáo dục”.

⚖️ FAM vẫn phản ứng và chuẩn bị kháng cáo

Dù vậy, FAM vẫn cho rằng họ làm đúng quy trình. Trong thông cáo đăng sáng 7/10/2025, FAM khẳng định: “Chúng tôi cho rằng những mô tả vừa qua là không chính xác và không công bằng. Toàn bộ vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết trong quá trình kháng cáo chính thức”.

FAM cũng tuyên bố sẽ “bảo vệ quyền lợi bóng đá Malaysia và quyền của các cầu thủ, đồng thời đảm bảo quy trình minh bạch và tuân thủ pháp luật quốc tế”.

Messi cũng sinh ra tại tỉnh Santa Fe

🏟️ Tại Tây Ban Nha, Garces bị “cách ly” khỏi đội hình Alaves

Kể từ sau chuyến làm khách trên sân Real Mallorca hai tuần trước, Facundo Garces đã không còn góp mặt trong danh sách thi đấu của Deportivo Alaves.

Không có anh, đội bóng xứ Basque thua 0-1 trên sân Son Moix. Tuy nhiên, cuối tuần qua Alaves đã trở lại mạnh mẽ với chiến thắng 3-1 trước Elche trên sân nhà Mendizorrotza, vươn lên vị trí thứ 10 La Liga với 11 điểm sau 8 vòng đấu.

Theo Cadena SER, Alaves không cho phép Garces sử dụng cơ sở tập luyện của CLB cho đến khi FIFA và Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc.