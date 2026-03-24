Napoli "săn" 4 sao miễn phí của MU, Maguire - Casemiro đoàn tụ McTominay

Napoli nhắm dàn sao hết hợp đồng của MU

Theo nguồn tin từ CalcioNapoli, Giám đốc thể thao Giovanni Manna đã trực tiếp tới Anh để làm việc, trong bối cảnh Napoli coi Manchester United là “mỏ vàng” tiềm năng cho kỳ chuyển nhượng hè.

Napoli nhắm một số cầu thủ MU

Đây không phải bước đi ngẫu nhiên. Napoli đang tính toán kỹ lưỡng khi nhắm tới các thương vụ miễn phí. Đây được đánh giá là phương án giúp tăng chiều sâu đội hình mà vẫn kiểm soát quỹ lương cho đội chủ sân Diego Armando Maradona.

Sự quan tâm của Napoli tập trung vào những cầu thủ của MU sẽ hết hợp đồng vào tháng 6/2026. Nhà báo Carlo Alvino tiết lộ: “Napoli có thể chiêu mộ một hoặc hơn một cầu thủ tự do từ Man Utd”.

Phát biểu ngắn gọn nhưng mang hàm ý lớn: Napoli không chỉ theo dõi mà đã bắt đầu định vị mình trong các cuộc đàm phán từ rất sớm.

4 cái tên được đưa vào tầm ngắm

Danh sách rút gọn của Napoli gồm Tom Heaton, Casemiro, Harry Maguire và Tyrell Malacia. Đây đều là những cầu thủ mang đến các giá trị khác nhau như kinh nghiệm, thủ lĩnh và sự đa năng.

Maguire và Casemiro có thể rời MU hè này

Trong đó, Malacia nổi lên như lựa chọn khả thi nhất. Ở tuổi 26, hậu vệ người Hà Lan có hồ sơ phù hợp hơn về lâu dài, đồng thời việc ít được ra sân mùa này khiến khả năng rời đi trở nên rõ ràng hơn.

Cách tiếp cận của Napoli cho thấy một chiến lược rõ ràng: tìm kiếm giá trị trên thị trường, đồng thời cân bằng bài toán tài chính để duy trì sức cạnh tranh tại Serie A.

Ở chiều ngược lại, với Man United, đây là thời điểm phản ánh quá trình chuyển giao đội hình. Các quyết định gia hạn hay chia tay sẽ không chỉ ảnh hưởng nội bộ, mà còn mở ra cơ hội cho các CLB khác.

Cú hích từ McTominay

Từ góc nhìn người hâm mộ Ngoại hạng Anh, đây là dấu hiệu rõ ràng cho một chu kỳ thay đổi tại Old Trafford. Những cái tên như Malacia, Heaton có thể ra đi để tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn, điều mà cả cầu thủ lẫn CLB đều có lợi.

Napoli thành công với thương vụ McTominay

Trong khi đó, Casemiro và Maguire lại đại diện cho bài toán khó hơn: giữ lại kinh nghiệm hay mạnh dạn làm mới đội hình. Đây luôn là ranh giới mong manh giữa quá khứ và tương lai. Sự quan tâm từ Napoli phần nào cho thấy giá trị của các cầu thủ này vẫn còn nguyên.

Kể từ thành công trong thương vụ Scott McTominay mùa hè 2024, Napoli liên tục liên hệ với MU để chiêu mộ các cầu thủ của đội bóng này. Mùa hè 2025, đội bóng Italia đón Rasmus Hojlund trong bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, suýt nữa đội bóng của HLV Conte ký hợp đồng mượn Kobbie Mainoo. Chỉ đến khi HLV Ruben Amorim bị sa thải và Michael Carrick làm tạm quyền, thương vụ mới bị ngăn chặn. Mainoo ở lại và tiếp tục chơi hay cho "Quỷ đỏ", được triệu tập trở lại vào đội hình ĐT Anh tháng 3/2026.