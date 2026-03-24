Mbeumo và Sesko rút lui khỏi ĐTQG, MU đứng ngồi không yên

Mbeumo phải rời sân ở phút 71 trong trận hòa 2-2 của MU trước Bournemouth tại vòng 31 Ngoại hạng Anh. Lý do bởi ngôi sao người Cameroon dính chấn thương.

Tiền đạo sinh năm 1999 sẽ rút khỏi ĐTQG khi Cameroon có các trận giao hữu gặp Australia và Trung Quốc tới đây. Việc này giúp đề phòng Mbeumo không dính chấn thương nặng hơn.

Trong khi đó, Sesko đang điều trị vấn đề sức khỏe không được tiết lộ trong vài tuần qua. Anh bị đẩy xuống băng ghế dự bị ở 2 trận gặp Aston Villa và Bournemouth.

Mbeumo và Sesko không thi đấu cho ĐTQG để đảm bảo cơ hội ra sân trong màu áo MU

Hiện Sesko đã rút khỏi đội ĐT Slovenia nhằm đảm bảo hồi phục hoàn toàn. Ngôi sao này muốn giúp MU kết thúc mùa giải trong top 4 Ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, Sesko lỡ 2 trận gặp Hungary và Montenegro.

Dự kiến các cầu thủ trở lại thi đấu cho CLB vào cuối tuần sau. Tuy nhiên, MU không ra sân ở thời điểm đó bởi khi ấy FA Cup diễn ra. Đây vốn là sân chơi chứng kiến đội chủ sân Old Trafford bị loại từ lâu.

Phải tới 2h, ngày 14/4, MU mới thi đấu trở lại khi gặp Leeds United trong khuôn khổ vòng 32 Ngoại hạng Anh. Do vậy, các "bệnh binh" như Sesko và Mbeumo càng có thêm thời gian để hồi phục.

Hiện MU quyết tâm đua vé dự Cúp C1 mùa tới. Họ nắm trong tay 55 điểm và xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Ở diễn biến khác, MU có tin vui về hậu vệ Noussair Mazraoui. Anh đã hồi phục hoàn toàn để hội quân cùng đội tuyển Morocco chuẩn bị cho các trận đấu gặp Ecuador và Paraguay.