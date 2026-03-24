Yoro phát triển vượt bậc nhờ Carrick: Trên đường trở thành "Ferdinand mới" của MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Yoro phát triển vượt bậc nhờ Carrick: Trên đường trở thành "Ferdinand mới" của MU

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

MU từng sở hữu một trung vệ thòng đẳng cấp là Rio Ferdinand và Leny Yoro đang trên con đường trở thành "Rio mới" của sân Old Trafford.

   

Yoro phát triển vượt bậc dưới thời Carrick

Man United đang chơi tốt dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Mặc dù một số vấn đề cần cải thiện nhưng nhìn chung, "Quỷ đỏ" đang ở phiên bản tốt nhất trong 3 năm qua. Đó là nhờ sự chắc chắn của hàng hậu vệ. De Ligt và Lisandro Martinez chấn thương nhưng Harry Maguire và đặc biệt là Leny Yoro đang làm rất tốt nhiệm vụ phòng thủ trước mặt của Senne Lammens.

Maguire và Yoro phối hợp chống phản công nhanh của Aston Villa...

Maguire và Yoro phối hợp chống phản công nhanh của Aston Villa...

....Yoro bị đặt vào thế khó...

....Yoro bị đặt vào thế khó...

... nhưng vẫn có thể xử lý tốt

... nhưng vẫn có thể xử lý tốt

Trung vệ người Pháp đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Tình huống điển hình cho phong độ của Yoro là pha cản phá ở phút 43 trong cuộc đối đầu với Aston Villa diễn ra hôm 15/3. Đội khách có pha phản công nhanh với lợi thế 4 đánh 3. Hàng thủ MU chỉ còn Maguire - Yoro - Luke Shaw là đứng trước mặt đối thủ.

Maguire thể hiện tố chất của thủ lĩnh hàng phòng ngự khi chỉ đạo Yoro chống pha chạy vòng sau lưng của Watkins. Trung vệ người Anh dự đoán đối thủ sẽ tấn công sang cánh phải khi có cả Rogers đang băng lên cùng Watkins. Trong trường hợp Barkley định chơi đột phá, Maguire sẽ là người ngăn chặn.

Đúng như dự đoán, Barkley lựa chọn chuyền cho Watkins trong khi Rogers sắm vai "chim mồi" với pha chạy xuyên vào giữa. Đây là tình huống rất khó cho Yoro khi vừa phải nhìn Rogers, vừa phải nhìn Watkins. Trung vệ của MU bị vặn sườn nhưng nhờ thể chất tốt cộng với khả năng dự đoán tình huống, Yoro quay ngược lại, thực hiện pha tắc bóng chính xác để giải nguy cho đội nhà.

Sự bổ sung hoàn hảo cho Maguire

Đó chỉ là một trong những tình huống trung vệ người Pháp có mặt kịp thời trước khi đối thủ dứt điểm. Ban đầu, Yoro được đem về với mục tiêu làm một trong ba trung vệ ở hàng thủ theo sơ đồ của Ruben Amorim. Tuy nhiên, mọi chuyện không theo kế hoạch khi ông thầy người Bồ Đào Nha sớm bị sa thải.

Yoro và Maguire đang trở thành cặp trung vệ ăn ý

Yoro và Maguire đang trở thành cặp trung vệ ăn ý

Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng tới sự phát triển của Yoro, thậm chí cầu thủ người Pháp còn nhận được món quà khi được làm việc với Jonathan Woodgate và Johnny Evans, hai cựu trung vệ có lối chơi thông minh và có nhiều năm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh.

Yoro không có khả năng chuyền bóng phát triển như người đồng đội Argentina, cũng không sở hữu khả năng không chiến như Maguire. Điểm mạnh của cầu thủ này nằm ở khả năng đọc tình huống, phản ứng và kiểm soát những khoảng không gian rộng lớn, giúp anh trở thành một mảnh ghép bổ trợ hoàn hảo.

Trong đội hình của Man United hiện tại có rất nhiều trung vệ dập (giống như Vidic ngày trước) như Lisandro Martinez, Ayden Heaven hay Matthijs de Ligt nhưng chỉ có 2 trung vệ chơi thòng là Maguire và Yoro.

Trung vệ người Anh có nhiều kinh nghiệm và đọc tình huống tốt nhưng hơi chậm. Đó lại là điểm mạnh của Yoro. Khi hai trung vệ đều có khả năng đọc trận đấu tốt cùng thi đấu, thủ môn sẽ đỡ vất vả hơn.

Một vài điều cần phải cải thiện

Tất nhiên, Leny Yoro vẫn cần phải cải thiện một vài vấn đề. Đầu tiên là thể hình. So với những đối thủ tại Ngoại hạng Anh hiện tại, trung vệ người Pháp hơi mỏng cơm và dễ thua thiệt trong những pha va chạm. Man United cũng đang làm việc rất nghiêm túc về vấn đề này. Yoro đã tăng cân so với thời mới tới nhưng vẫn cần phải cải thiện thêm.

Thêm vào đó, Yoro cần cải thiện khả năng phát triển bóng. Đối thủ tại Ngoại hạng Anh thường xuyên tăng tốc để áp sát khi cầu thủ này cầm bóng. Đó là sự khắc nghiệt của giải đấu hay nhất hành tinh vào lúc này và Yoro muốn tồn tại sẽ phải thích nghi.

8

Việt Nam - Malaysia 31.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 31/03
Thể lệ
Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/03/2026 05:23 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN