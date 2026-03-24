Yoro phát triển vượt bậc nhờ Carrick: Trên đường trở thành "Ferdinand mới" của MU

Yoro phát triển vượt bậc dưới thời Carrick

Man United đang chơi tốt dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Mặc dù một số vấn đề cần cải thiện nhưng nhìn chung, "Quỷ đỏ" đang ở phiên bản tốt nhất trong 3 năm qua. Đó là nhờ sự chắc chắn của hàng hậu vệ. De Ligt và Lisandro Martinez chấn thương nhưng Harry Maguire và đặc biệt là Leny Yoro đang làm rất tốt nhiệm vụ phòng thủ trước mặt của Senne Lammens.

Maguire và Yoro phối hợp chống phản công nhanh của Aston Villa...

....Yoro bị đặt vào thế khó...

... nhưng vẫn có thể xử lý tốt

Trung vệ người Pháp đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Tình huống điển hình cho phong độ của Yoro là pha cản phá ở phút 43 trong cuộc đối đầu với Aston Villa diễn ra hôm 15/3. Đội khách có pha phản công nhanh với lợi thế 4 đánh 3. Hàng thủ MU chỉ còn Maguire - Yoro - Luke Shaw là đứng trước mặt đối thủ.

Maguire thể hiện tố chất của thủ lĩnh hàng phòng ngự khi chỉ đạo Yoro chống pha chạy vòng sau lưng của Watkins. Trung vệ người Anh dự đoán đối thủ sẽ tấn công sang cánh phải khi có cả Rogers đang băng lên cùng Watkins. Trong trường hợp Barkley định chơi đột phá, Maguire sẽ là người ngăn chặn.

Đúng như dự đoán, Barkley lựa chọn chuyền cho Watkins trong khi Rogers sắm vai "chim mồi" với pha chạy xuyên vào giữa. Đây là tình huống rất khó cho Yoro khi vừa phải nhìn Rogers, vừa phải nhìn Watkins. Trung vệ của MU bị vặn sườn nhưng nhờ thể chất tốt cộng với khả năng dự đoán tình huống, Yoro quay ngược lại, thực hiện pha tắc bóng chính xác để giải nguy cho đội nhà.

Sự bổ sung hoàn hảo cho Maguire

Đó chỉ là một trong những tình huống trung vệ người Pháp có mặt kịp thời trước khi đối thủ dứt điểm. Ban đầu, Yoro được đem về với mục tiêu làm một trong ba trung vệ ở hàng thủ theo sơ đồ của Ruben Amorim. Tuy nhiên, mọi chuyện không theo kế hoạch khi ông thầy người Bồ Đào Nha sớm bị sa thải.

Yoro và Maguire đang trở thành cặp trung vệ ăn ý

Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng tới sự phát triển của Yoro, thậm chí cầu thủ người Pháp còn nhận được món quà khi được làm việc với Jonathan Woodgate và Johnny Evans, hai cựu trung vệ có lối chơi thông minh và có nhiều năm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh.

Yoro không có khả năng chuyền bóng phát triển như người đồng đội Argentina, cũng không sở hữu khả năng không chiến như Maguire. Điểm mạnh của cầu thủ này nằm ở khả năng đọc tình huống, phản ứng và kiểm soát những khoảng không gian rộng lớn, giúp anh trở thành một mảnh ghép bổ trợ hoàn hảo.

Trong đội hình của Man United hiện tại có rất nhiều trung vệ dập (giống như Vidic ngày trước) như Lisandro Martinez, Ayden Heaven hay Matthijs de Ligt nhưng chỉ có 2 trung vệ chơi thòng là Maguire và Yoro.

Trung vệ người Anh có nhiều kinh nghiệm và đọc tình huống tốt nhưng hơi chậm. Đó lại là điểm mạnh của Yoro. Khi hai trung vệ đều có khả năng đọc trận đấu tốt cùng thi đấu, thủ môn sẽ đỡ vất vả hơn.

Một vài điều cần phải cải thiện

Tất nhiên, Leny Yoro vẫn cần phải cải thiện một vài vấn đề. Đầu tiên là thể hình. So với những đối thủ tại Ngoại hạng Anh hiện tại, trung vệ người Pháp hơi mỏng cơm và dễ thua thiệt trong những pha va chạm. Man United cũng đang làm việc rất nghiêm túc về vấn đề này. Yoro đã tăng cân so với thời mới tới nhưng vẫn cần phải cải thiện thêm.

Thêm vào đó, Yoro cần cải thiện khả năng phát triển bóng. Đối thủ tại Ngoại hạng Anh thường xuyên tăng tốc để áp sát khi cầu thủ này cầm bóng. Đó là sự khắc nghiệt của giải đấu hay nhất hành tinh vào lúc này và Yoro muốn tồn tại sẽ phải thích nghi.