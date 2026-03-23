Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Aston Villa áp sát MU, Tottenham thảm bại "chung kết ngược"

Augsburg vs Stuttgart 23/03/26 - Trực tiếp
Logo Augsburg - FCA Augsburg
0
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
3
Fiorentina vs Inter Milan
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Aston Villa áp sát MU, Tottenham thảm bại "chung kết ngược"

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh vẫn đang nóng hơn bao giờ hết. Mới nhất, Aston Villa phả hơi nóng vào gáy MU bằng chiến thắng ấn tượng trước West Ham.

   

Aston Villa áp sát top 3 nhờ chiến thắng thuyết phục trước West Ham

Aston Villa tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Champions League khi đánh bại West Ham 2-0 tại Premier League, qua đó hoàn tất cú đúp chiến thắng trước đối thủ này lần đầu tiên kể từ mùa giải 2010/11. Ba điểm quan trọng giúp đội chủ sân Villa Park gia tăng đáng kể lợi thế trong cuộc đua top đầu.

Watkins giúp Aston Villa giành chiến thắng

Watkins giúp Aston Villa giành chiến thắng

Ngay trước giờ bóng lăn, West Ham chịu tổn thất khi Jean-Clair Todibo dính chấn thương trong lúc khởi động. Dù vậy, thủ thành Mads Hermansen đã có pha cứu thua xuất sắc để từ chối cú dứt điểm của Lucas Digne, trước khi Konstantinos Mavropanos giải nguy từ quả phạt góc.

Tuy nhiên, Aston Villa vẫn sớm cụ thể hóa ưu thế ở phút 15, khi Matty Cash phối hợp đá phạt ngắn với Jadon Sancho, tạo điều kiện để John McGinn dứt điểm một chạm chính xác mở tỷ số.

Sau bàn thắng, thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Taty Castellanos và Amadou Onana lần lượt bỏ lỡ cơ hội, trong khi Ollie Watkins cùng Morgan Rogers liên tục thử tài Hermansen. Hàng thủ West Ham phải hoạt động hết công suất, với Mavropanos nhiều lần cứu thua ngay trên vạch vôi, còn Ezri Konsa bên phía Aston Villa cũng suýt nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, dù HLV Nuno Espirito Santo thực hiện điều chỉnh nhân sự, Aston Villa vẫn duy trì sức ép lớn. Ross Barkley và Matty Cash liên tiếp khiến Hermansen vất vả cản phá. Phía West Ham cũng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng lần lượt bị Lucas Digne, Emiliano Martinez và Konsa hóa giải.

Đến cuối trận, sai lầm của Hermansen sau cú sút của Rogers đã tạo điều kiện để Watkins ấn định chiến thắng 2-0.

Kết quả này giúp Aston Villa chấm dứt chuỗi bốn trận không thắng, đồng thời thu hẹp khoảng cách với vị trí thứ ba của Manchester United xuống chỉ còn một điểm và nới rộng cách biệt với Liverpool lên năm điểm. Ở chiều ngược lại, thất bại khiến West Ham chững lại sau chuỗi phong độ tích cực.

Tottenham chìm sâu trong khủng hoảng

Tottenham tiếp tục lún sâu vào vòng xoáy nguy hiểm tại Premier League khi thảm bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng. Đây cũng là trận thua thứ tư liên tiếp của "Spurs" trước Forest, một thống kê đáng báo động.

Tottenham thua thảm

Tottenham thua thảm

Dù Cristian Romero đã lên tiếng kêu gọi tinh thần trước trận, Tottenham lại nhập cuộc thiếu sức sống và để đối thủ chiếm thế chủ động. Cơ hội đáng kể đầu tiên thuộc về đội chủ nhà khi Richarlison đánh đầu chệch cột sau quả phạt góc của Mathys Tel. Không lâu sau, "Spurs" suýt mở tỷ số nhờ tình huống phản lưới nhà của Igor Jesus, nhưng bóng lại dội cột dọc.

Thế trận giằng co với rất ít cơ hội rõ rệt phản ánh đúng tính chất “không được phép thua” của cuộc đối đầu. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay trước giờ nghỉ khi Nottingham Forest tung đòn “hồi mã thương”. Từ quả phạt góc của Neco Williams, Igor Jesus bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho đội khách.

Sau giờ nghỉ, Tottenham càng chơi càng rối. Forest tận dụng triệt để sai lầm khi Callum Hudson-Odoi đi bóng đột phá trước khi kiến tạo để Morgan Gibbs-White dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt. Những nỗ lực yếu ớt của "Spurs", tiêu biểu là cú vô-lê của Pape Matar Sarr, không đủ để tạo khác biệt.

Đến cuối trận, Taiwo Awoniyi ấn định chiến thắng 3-0 sau đường kiến tạo thứ hai của Neco Williams. Thất bại toàn diện khiến khán giả tại Tottenham Hotspur Stadium bỏ về sớm trong tiếng la ó, còn tương lai của HLV Igor Tudor trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Aston Villa áp sát MU, Tottenham thảm bại "chung kết ngược" - 3

Video bóng đá Aston Villa - West Ham: Dấu ấn Sancho, bám sát MU (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Aston Villa - West Ham: Dấu ấn Sancho, bám sát MU (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 31 Ngoại hạng Anh) Aston Villa có ngày thi đấu thành công trước West Ham để xây chắc vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh.

-23/03/2026 00:47 AM (GMT+7)
