Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Aston Villa áp sát MU, Tottenham thảm bại "chung kết ngược"

Aston Villa áp sát top 3 nhờ chiến thắng thuyết phục trước West Ham

Aston Villa tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Champions League khi đánh bại West Ham 2-0 tại Premier League, qua đó hoàn tất cú đúp chiến thắng trước đối thủ này lần đầu tiên kể từ mùa giải 2010/11. Ba điểm quan trọng giúp đội chủ sân Villa Park gia tăng đáng kể lợi thế trong cuộc đua top đầu.

Watkins giúp Aston Villa giành chiến thắng

Ngay trước giờ bóng lăn, West Ham chịu tổn thất khi Jean-Clair Todibo dính chấn thương trong lúc khởi động. Dù vậy, thủ thành Mads Hermansen đã có pha cứu thua xuất sắc để từ chối cú dứt điểm của Lucas Digne, trước khi Konstantinos Mavropanos giải nguy từ quả phạt góc.

Tuy nhiên, Aston Villa vẫn sớm cụ thể hóa ưu thế ở phút 15, khi Matty Cash phối hợp đá phạt ngắn với Jadon Sancho, tạo điều kiện để John McGinn dứt điểm một chạm chính xác mở tỷ số.

Sau bàn thắng, thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Taty Castellanos và Amadou Onana lần lượt bỏ lỡ cơ hội, trong khi Ollie Watkins cùng Morgan Rogers liên tục thử tài Hermansen. Hàng thủ West Ham phải hoạt động hết công suất, với Mavropanos nhiều lần cứu thua ngay trên vạch vôi, còn Ezri Konsa bên phía Aston Villa cũng suýt nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, dù HLV Nuno Espirito Santo thực hiện điều chỉnh nhân sự, Aston Villa vẫn duy trì sức ép lớn. Ross Barkley và Matty Cash liên tiếp khiến Hermansen vất vả cản phá. Phía West Ham cũng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng lần lượt bị Lucas Digne, Emiliano Martinez và Konsa hóa giải.

Đến cuối trận, sai lầm của Hermansen sau cú sút của Rogers đã tạo điều kiện để Watkins ấn định chiến thắng 2-0.

Kết quả này giúp Aston Villa chấm dứt chuỗi bốn trận không thắng, đồng thời thu hẹp khoảng cách với vị trí thứ ba của Manchester United xuống chỉ còn một điểm và nới rộng cách biệt với Liverpool lên năm điểm. Ở chiều ngược lại, thất bại khiến West Ham chững lại sau chuỗi phong độ tích cực.

Tottenham chìm sâu trong khủng hoảng

Tottenham tiếp tục lún sâu vào vòng xoáy nguy hiểm tại Premier League khi thảm bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc chiến trụ hạng. Đây cũng là trận thua thứ tư liên tiếp của "Spurs" trước Forest, một thống kê đáng báo động.

Tottenham thua thảm

Dù Cristian Romero đã lên tiếng kêu gọi tinh thần trước trận, Tottenham lại nhập cuộc thiếu sức sống và để đối thủ chiếm thế chủ động. Cơ hội đáng kể đầu tiên thuộc về đội chủ nhà khi Richarlison đánh đầu chệch cột sau quả phạt góc của Mathys Tel. Không lâu sau, "Spurs" suýt mở tỷ số nhờ tình huống phản lưới nhà của Igor Jesus, nhưng bóng lại dội cột dọc.

Thế trận giằng co với rất ít cơ hội rõ rệt phản ánh đúng tính chất “không được phép thua” của cuộc đối đầu. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay trước giờ nghỉ khi Nottingham Forest tung đòn “hồi mã thương”. Từ quả phạt góc của Neco Williams, Igor Jesus bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho đội khách.

Sau giờ nghỉ, Tottenham càng chơi càng rối. Forest tận dụng triệt để sai lầm khi Callum Hudson-Odoi đi bóng đột phá trước khi kiến tạo để Morgan Gibbs-White dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt. Những nỗ lực yếu ớt của "Spurs", tiêu biểu là cú vô-lê của Pape Matar Sarr, không đủ để tạo khác biệt.

Đến cuối trận, Taiwo Awoniyi ấn định chiến thắng 3-0 sau đường kiến tạo thứ hai của Neco Williams. Thất bại toàn diện khiến khán giả tại Tottenham Hotspur Stadium bỏ về sớm trong tiếng la ó, còn tương lai của HLV Igor Tudor trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

