MU âm thầm tiếp cận ngọc quý Ajax, Sesko có đối thủ đua suất đá chính

Liên hệ ban đầu với Ajax

Theo tiết lộ từ nhà báo Sacha Tavolieri, Manchester United đã chính thức mở các cuộc tiếp xúc với Ajax Amsterdam để tìm hiểu các điều khoản tiềm năng trong thương vụ chiêu mộ Mika Godts.

MU liên hệ với Mika Godts

Động thái này hiện mới dừng ở mức thăm dò, với mục tiêu đánh giá khả năng thực hiện thương vụ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Dù chưa có đề nghị chính thức, việc sớm nhập cuộc cho thấy sự chủ động của đội chủ sân Old Trafford trên thị trường.

Godts – “món hàng hot” hè 2026

Cầu thủ người Bỉ đang nổi lên như một trong những tài năng đáng chú ý nhất tại Eredivisie và được dự đoán sẽ trở thành cái tên thu hút sự quan tâm lớn trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Nhiều nguồn tin cho biết khả năng Mika Godts rời Ajax vào mùa hè là rất cao, khi giá trị và tiềm năng phát triển của anh ngày càng được đánh giá cao trên thị trường châu Âu.

Mika Godts có tiềm năng lớn

MU chuyển hướng sang chiến lược trẻ hóa

Sự quan tâm của Manchester United phản ánh rõ nét xu hướng thay đổi trong chính sách chuyển nhượng: ưu tiên những cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng, linh hoạt và có giá trị bán lại trong tương lai.

Trong bối cảnh đội bóng gặp nhiều vấn đề về sự ổn định ở hai cánh, Godts được xem là phương án mang tính “đầu tư dài hạn” hơn là giải pháp tức thời. Dù vậy, sự đa năng của cầu thủ này hứa hẹn đem đến những phương án cho hàng công "Quỷ đỏ", Đặc biệt, Godts có thể đá cả ở cánh lẫn tiền đạo cắm, sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính với một tiền đạo trẻ khác mà MU đang có, đó là Benjamin Sesko.

Tuy nhiên, đây cũng là một canh bạc. Cầu thủ 20 tuổi chưa được kiểm chứng ở đẳng cấp cao nhất, và người hâm mộ có lý do để thận trọng, nhất là khi CLB từng nhiều lần thất bại trong việc phát triển các tài năng trẻ.

Nếu thương vụ đi kèm một lộ trình phát triển rõ ràng và vai trò cụ thể, đây có thể là bước chuyển mình trong cách tuyển dụng của MU. Ngược lại, nó dễ trở thành thêm một ví dụ về tiềm năng không được khai thác đúng mức.