MU vừa trấn an Amorim về tương lai, vừa bàn mời Southgate về thay thế

Sau thất bại 1-3 trước Brentford tối thứ Bảy, MU đã rơi xuống thứ 15 trên BXH Premier League và mùa giải này e rằng sẽ lại đày đọa MU ở nửa dưới bảng đấu. Kỷ nguyên Ruben Amorim đã không còn tươi sáng khi đội chỉ thắng 9 trận tại Premier League từ khi HLV người Bồ Đào Nha dẫn dắt.

Thành tích của MU quá tệ dưới thời Amorim

Những tiếng kêu gọi sa thải lại vang lên sau trận thua vừa qua, dù tập đoàn INEOS sở hữu MU đã luôn kiên định về sự tin tưởng họ dành cho Amorim. Simon Stone của tờ BBC mới đây cho biết Amorim vẫn được các lãnh đạo MU ủng hộ và không có gì phải lo lắng về tương lai.

Nhưng đó là ngoài mặt, thực tế các quan chức nắm quyền tại Old Trafford đã phải chuẩn bị phương án trong trường hợp họ phải “ra tay” với Amorim. Theo nhà báo Ben Jacobs, INEOS đã liên hệ với HLV Sir Gareth Southgate với hy vọng ông sẽ đồng ý nắm quyền nếu Amorim bị đuổi việc.

Nguồn tin cho hay Southgate, dù đã hơn 1 năm không làm việc sau khi rời ĐT Anh, vẫn được đánh giá có chuyên môn để dẫn dắt một CLB Premier League. Bài học từ Amorim khiến phía INEOS cảm thấy họ cần phải cẩn trọng với những kiểu HLV này trong tương lai, những người nhất quyết không thay đổi phong cách và sơ đồ thi đấu của đội bất chấp kết quả.

Sir Gareth Southgate

Southgate được đánh giá là HLV linh hoạt và biết tạo ra một bầu không khí tích cực ở ĐT Anh sau nhiều năm kết quả bết bát, điều được xem là rất cần cho MU vào lúc này. Tất nhiên thành tích của Southgate ở cấp CLB là kém thuyết phục, nhưng đó là quá khứ đã lâu và Southgate giờ đã ở một vị thế khác.

Jacobs dù vậy nhấn mạnh rằng Southgate chỉ là 1 trong 3 lựa chọn của MU, đội bóng này gần đây đã có một danh sách những HLV mà họ nghĩ có thể tiếp cận nếu phải thay HLV trưởng. Bên cạnh Southgate còn có Oliver Glasner của Crystal Palace và Andoni Iraola của Bournemouth, trước đó danh sách này có Marco Silva của Fulham trước khi Southgate được thế vào.