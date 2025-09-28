HLV Amorim ngầm trách "tội đồ" Fernandes, than thở MU bị đối xử bất công

⚔️ Amorim chưa "đầu hàng"

Chuỗi ngày u ám của MU tiếp tục nối dài với thảm bại 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến "Quỷ đỏ" thua 3/6 trận đầu mùa và tụt xuống vị trí thứ 14. Theo thống kê, dưới thời HLV Ruben Amorim, thành tích của họ tại Ngoại hạng Anh (tính từ tháng 11/2024) chỉ là 32 điểm/35 trận - phong độ tương đương đội thuộc nhóm xuống hạng.

Hệ quả tất yếu, Amorim bị giới truyền thông chất vấn về tương lai sau trận. Dù vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định ông vẫn có thể dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn:

Amorim vừa trách dàn sao MU, vừa than thở vì sự bất công từ dư luận

"Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm. Khi bạn thắng, bạn cảm thấy mọi thứ đang đi đúng hướng, có được đà tâm lý tốt. Khi bạn thua, bạn trở về vạch xuất phát và phải chiến đấu để giành chiến thắng khác nhằm lấy lại động lực. Các bạn à, tôi đang làm công việc của mình. Nếu tôi thắng, tinh thần tôi sẽ khác. Điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi luôn tự tin vì tôi biết mình phải làm gì'.

🎯 Amorim than thở bị đối xử bất công, tiếc vì Fernandes sút hỏng phạt đền

Bên cạnh việc chỉ ra hàng loạt vấn đề mà MU gặp phải ở trận đấu này, Amorim thẳng thắn đáp trả ý kiến thiếu khách quan của dư luận về chiến thuật hiện tại:

"Khi chúng tôi thắng thì không phải do hệ thống, khi thua thì mới là do hệ thống, luôn luôn như vậy. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi chơi theo cách mà Brentford muốn – bóng dài, tranh chấp bóng 2, và chúng tôi không bao giờ kiểm soát được thế trận theo cách của mình".

Mặt khác, nhà cầm quân 40 tuổi thừa nhận, kết quả trận đấu có thể khác nếu Bruno Fernandes không sút hỏng quả phạt đền ở phút 76, thời điểm tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Brentford:

"Chúng tôi không chơi theo phong cách của mình. Chúng tôi không gây được sức ép lên đối thủ, mỗi khi họ giành lại bóng là một lần chúng tôi gặp nguy hiểm. Chúng tôi để thủng lưới 2 bàn từ những tình huống như vậy. Tôi nghĩ nếu có bàn từ quả phạt đền thì mọi thứ có thể đã khác, nhưng nhìn chung chúng tôi không kiểm soát được trận đấu.

😤 Tiếc vì những bàn thua không đáng

Nói về những bàn thua, Amorim ngầm trách các học trò vì để thủng lưới từ tình huống mà toàn đội đã có sự chuẩn bị suốt 1 tuần qua: "Chúng tôi cần cải thiện rất nhiều thứ. Một lần nữa, điều khiến tôi lo ngại nhất hôm nay là việc đội bóng không ổn định trong trận. Chúng tôi bỏ lỡ nhiều quả tạt, để thủng lưới từ các tình huống chuyển trạng thái – điều mà chúng tôi đã chuẩn bị suốt tuần qua. Đó là những thứ chúng tôi cần cải thiện.

Chúng tôi đã làm việc trên mọi khía cạnh – và điều khiến tôi thất vọng là những bàn thua hôm nay đều đến từ các tình huống mà chúng tôi đã luyện tập trước đó. Thật sự đáng thất vọng. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn khi có bóng. Chúng tôi có thể kiểm soát tốt hơn. Khi mọi thứ không ủng hộ chúng tôi – như quả phạt đền, hay pha phạm lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên – chúng tôi cần có bản lĩnh hơn để giữ quyền kiểm soát trận đấu".

Amorim thừa nhận MU vẫn chưa hồi sinh

⚠️ "MU vẫn chưa trở lại"

Cách đây 1 tuần, MU đã đánh bại Chelsea 2-1. Dù vậy, Amorim cho rằng trận thua Brentford cho thấy, MU chưa tìm lại phong độ tốt nhất như kỳ vọng: "Tôi không thể nói gì nhiều hơn ngoài những điều tôi vẫn nói sau mỗi trận thua. Đôi khi bạn thấy đội bóng chơi tốt, có sự tiến bộ, nhưng cũng có lúc bạn không thấy điều đó – và như vậy thật khó để nói rằng MU đang trở lại.

Vì vậy, mọi cuộc trò chuyện đều lặp lại. Mọi thứ phụ thuộc vào trận đấu tiếp theo. Hãy cố gắng giành chiến thắng ở trận tới và cải thiện những điểm còn yếu. Tôi nghĩ rõ ràng là chúng tôi có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đôi khi chúng tôi đưa bóng đến gần vòng cấm nhiều hơn, nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo ở khâu cuối cùng. Đó là điều cần phải cải thiện".