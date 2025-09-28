HLV Amorim ngầm trách "tội đồ" Fernandes, than thở MU bị đối xử bất công

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

HLV Amorim ngầm trách "tội đồ" Fernandes, than thở MU bị đối xử bất công

Sự kiện: Manchester United Ruben Amorim Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Ruben Amorim vẫn phát ngôn đầy tự tin về tương lai, dù vậy ông vẫn thẳng thừng chỉ ra những vấn đề mà MU gặp phải.

   

⚔️ Amorim chưa "đầu hàng"

Chuỗi ngày u ám của MU tiếp tục nối dài với thảm bại 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến "Quỷ đỏ" thua 3/6 trận đầu mùa và tụt xuống vị trí thứ 14. Theo thống kê, dưới thời HLV Ruben Amorim, thành tích của họ tại Ngoại hạng Anh (tính từ tháng 11/2024) chỉ là 32 điểm/35 trận - phong độ tương đương đội thuộc nhóm xuống hạng.

Hệ quả tất yếu, Amorim bị giới truyền thông chất vấn về tương lai sau trận. Dù vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định ông vẫn có thể dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn:

Amorim vừa trách dàn sao MU, vừa than thở vì sự bất công từ dư luận

Amorim vừa trách dàn sao MU, vừa than thở vì sự bất công từ dư luận

"Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm. Khi bạn thắng, bạn cảm thấy mọi thứ đang đi đúng hướng, có được đà tâm lý tốt. Khi bạn thua, bạn trở về vạch xuất phát và phải chiến đấu để giành chiến thắng khác nhằm lấy lại động lực. Các bạn à, tôi đang làm công việc của mình. Nếu tôi thắng, tinh thần tôi sẽ khác. Điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi luôn tự tin vì tôi biết mình phải làm gì'.

🎯 Amorim than thở bị đối xử bất công, tiếc vì Fernandes sút hỏng phạt đền

Bên cạnh việc chỉ ra hàng loạt vấn đề mà MU gặp phải ở trận đấu này, Amorim thẳng thắn đáp trả ý kiến thiếu khách quan của dư luận về chiến thuật hiện tại:

"Khi chúng tôi thắng thì không phải do hệ thống, khi thua thì mới là do hệ thống, luôn luôn như vậy. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi chơi theo cách mà Brentford muốn – bóng dài, tranh chấp bóng 2, và chúng tôi không bao giờ kiểm soát được thế trận theo cách của mình".

Mặt khác, nhà cầm quân 40 tuổi thừa nhận, kết quả trận đấu có thể khác nếu Bruno Fernandes không sút hỏng quả phạt đền ở phút 76, thời điểm tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Brentford:

"Chúng tôi không chơi theo phong cách của mình. Chúng tôi không gây được sức ép lên đối thủ, mỗi khi họ giành lại bóng là một lần chúng tôi gặp nguy hiểm. Chúng tôi để thủng lưới 2 bàn từ những tình huống như vậy. Tôi nghĩ nếu có bàn từ quả phạt đền thì mọi thứ có thể đã khác, nhưng nhìn chung chúng tôi không kiểm soát được trận đấu.

😤 Tiếc vì những bàn thua không đáng

Nói về những bàn thua, Amorim ngầm trách các học trò vì để thủng lưới từ tình huống mà toàn đội đã có sự chuẩn bị suốt 1 tuần qua: "Chúng tôi cần cải thiện rất nhiều thứ. Một lần nữa, điều khiến tôi lo ngại nhất hôm nay là việc đội bóng không ổn định trong trận. Chúng tôi bỏ lỡ nhiều quả tạt, để thủng lưới từ các tình huống chuyển trạng thái – điều mà chúng tôi đã chuẩn bị suốt tuần qua. Đó là những thứ chúng tôi cần cải thiện.

Chúng tôi đã làm việc trên mọi khía cạnh – và điều khiến tôi thất vọng là những bàn thua hôm nay đều đến từ các tình huống mà chúng tôi đã luyện tập trước đó. Thật sự đáng thất vọng. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn khi có bóng. Chúng tôi có thể kiểm soát tốt hơn. Khi mọi thứ không ủng hộ chúng tôi – như quả phạt đền, hay pha phạm lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên – chúng tôi cần có bản lĩnh hơn để giữ quyền kiểm soát trận đấu".

Amorim thừa nhận MU vẫn chưa hồi sinh

Amorim thừa nhận MU vẫn chưa hồi sinh

⚠️ "MU vẫn chưa trở lại"

Cách đây 1 tuần, MU đã đánh bại Chelsea 2-1. Dù vậy, Amorim cho rằng trận thua Brentford cho thấy, MU chưa tìm lại phong độ tốt nhất như kỳ vọng: "Tôi không thể nói gì nhiều hơn ngoài những điều tôi vẫn nói sau mỗi trận thua. Đôi khi bạn thấy đội bóng chơi tốt, có sự tiến bộ, nhưng cũng có lúc bạn không thấy điều đó – và như vậy thật khó để nói rằng MU đang trở lại.

Vì vậy, mọi cuộc trò chuyện đều lặp lại. Mọi thứ phụ thuộc vào trận đấu tiếp theo. Hãy cố gắng giành chiến thắng ở trận tới và cải thiện những điểm còn yếu. Tôi nghĩ rõ ràng là chúng tôi có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đôi khi chúng tôi đưa bóng đến gần vòng cấm nhiều hơn, nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo ở khâu cuối cùng. Đó là điều cần phải cải thiện".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 02:49 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Manchester United
Xem thêm
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN