Bi kịch MU - Liverpool - Chelsea sau 31 năm, bảng xếp hạng NHA biến động ra sao?

⚠️ MU, Liverpool, Chelsea tái hiện bi kịch sau 31 năm

Người hâm hộ đã chứng kiến loạt trận "điên rồ" ở vòng 6 Ngoại hạng Anh khi cả 3 đội bóng lớn là Liverpool, Chelsea, MU đồng loạt "ngã ngựa". Trên sân khách, Liverpool nhận thất bại 1-2 trước Crystal Palace, đối thủ từng đánh bại họ ở trận tranh siêu cúp Anh. Kết quả này đồng nghĩa, thành tích toàn thắng của thầy trò HLV Arne Slot từ đầu mùa chính thức chấm dứt.

Chung số phận với Liverpool, MU trải qua chuyến hành quân thảm họa trên sân Brentford và "phơi áo" với tỷ số 1-3. Cay đắng hơn cả phải kể đến Chelsea. "The Blues" tiếp đón Brighton trên sân nhà Stamford Bridge, thậm chí ghi bàn mở điểm nhưng lại thua ngược 1-3.

Liverpool, MU, Chelsea cùng thua

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên cả Chelsea, Liverpool lẫn MU thất bại trong cùng ngày thi đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ hôm 16/4/1994, tức đã 31 năm 164 ngày.

🔻 MU - Chelsea "rơi tự do", Liverpool lung lay ngôi đầu

Không chỉ vậy, "bi kịch" của 3 đội còn ảnh hưởng tới cục diện Ngoại hạng Anh. Từ vị trí trong top 5, Chelsea "rơi tự do" xuống hạng 8 (8 điểm/6 trận) với thành tích 2 thắng, 2 hòa, 2 thua. Tương tự, MU không còn giữ được vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng và trở lại thứ hạng 14 quen thuộc (7 điểm), thứ hạng của họ cuối mùa giải 2024/25.

Về phía Liverpool, trận thua Crystal Palace không ảnh hưởng tới ngôi đầu bảng của "Lữ đoàn đỏ" (15 điểm/6 trận). Dù vậy, khoảng cách giữa họ với nhóm bám đuổi đã bị thu hẹp.

Không đến mức thảm họa như Liverpool, Chelsea hay MU, nhưng trận hòa "hú vía" trước đội cuối bảng Wolverhampton khiến Tottenham bỏ lỡ ngôi nhì bảng. Hiện tại, thầy trò HLV Thomas Frank xếp thứ 3 (11 điểm).

🔝 Man City và "ngựa ô" bay cao

Trong khi các đối thủ đồng loạt sảy chân, Man City không mấy khó khăn đánh bại Burnley 5-1, trong đó có cú đúp... phản lưới nhà của trung vệ Maxime Esteve bên phía đội khách. Nhờ vậy, thầy trò HLV Pep Guardiola leo lên vị trí thứ 6 (10 điểm), kém top 4 vỏn vẹn 1 điểm.

Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất phải kể đến sự xuất hiện của Crystal Palace và tân binh Sunderland trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Trận thắng ngoạn mục Liverpool giúp Crystal Palace chễm chệ ở ngôi nhì bảng (12 điểm), trong khi Sunderland xếp thứ 4 (11 điểm) nhờ chiến tích đánh bại Nottingham Forest 1-0.

Cùng sự xuất hiện của Bournemouth ở hạng 5, rõ ràng cục diện Ngoại hạng Anh đang khiến dư luận đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

📉 Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại