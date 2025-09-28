Bi kịch MU - Liverpool - Chelsea sau 31 năm, bảng xếp hạng NHA biến động ra sao?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Bi kịch MU - Liverpool - Chelsea sau 31 năm, bảng xếp hạng NHA biến động ra sao?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong loạt trận "điên rồ" với cú sảy chân của những đội bóng lớn, Man City và nhiều đội đã tận dụng thời cơ để bứt phá trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

   

⚠️ MU, Liverpool, Chelsea tái hiện bi kịch sau 31 năm

Người hâm hộ đã chứng kiến loạt trận "điên rồ" ở vòng 6 Ngoại hạng Anh khi cả 3 đội bóng lớn là Liverpool, Chelsea, MU đồng loạt "ngã ngựa". Trên sân khách, Liverpool nhận thất bại 1-2 trước Crystal Palace, đối thủ từng đánh bại họ ở trận tranh siêu cúp Anh. Kết quả này đồng nghĩa, thành tích toàn thắng của thầy trò HLV Arne Slot từ đầu mùa chính thức chấm dứt.

Chung số phận với Liverpool, MU trải qua chuyến hành quân thảm họa trên sân Brentford và "phơi áo" với tỷ số 1-3. Cay đắng hơn cả phải kể đến Chelsea. "The Blues" tiếp đón Brighton trên sân nhà Stamford Bridge, thậm chí ghi bàn mở điểm nhưng lại thua ngược 1-3.

Liverpool, MU, Chelsea cùng thua

Liverpool, MU, Chelsea cùng thua

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên cả Chelsea, Liverpool lẫn MU thất bại trong cùng ngày thi đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ hôm 16/4/1994, tức đã 31 năm 164 ngày. 

🔻 MU - Chelsea "rơi tự do", Liverpool lung lay ngôi đầu

Không chỉ vậy, "bi kịch" của 3 đội còn ảnh hưởng tới cục diện Ngoại hạng Anh. Từ vị trí trong top 5, Chelsea "rơi tự do" xuống hạng 8 (8 điểm/6 trận) với thành tích 2 thắng, 2 hòa, 2 thua. Tương tự, MU không còn giữ được vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng và trở lại thứ hạng 14 quen thuộc (7 điểm), thứ hạng của họ cuối mùa giải 2024/25. 

Về phía Liverpool, trận thua Crystal Palace không ảnh hưởng tới ngôi đầu bảng của "Lữ đoàn đỏ" (15 điểm/6 trận). Dù vậy, khoảng cách giữa họ với nhóm bám đuổi đã bị thu hẹp.

Không đến mức thảm họa như Liverpool, Chelsea hay MU, nhưng trận hòa "hú vía" trước đội cuối bảng Wolverhampton khiến Tottenham bỏ lỡ ngôi nhì bảng. Hiện tại, thầy trò HLV Thomas Frank xếp thứ 3 (11 điểm).

🔝 Man City và "ngựa ô" bay cao

Trong khi các đối thủ đồng loạt sảy chân, Man City không mấy khó khăn đánh bại Burnley 5-1, trong đó có cú đúp... phản lưới nhà của trung vệ Maxime Esteve bên phía đội khách. Nhờ vậy, thầy trò HLV Pep Guardiola leo lên vị trí thứ 6 (10 điểm), kém top 4 vỏn vẹn 1 điểm.

Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất phải kể đến sự xuất hiện của Crystal Palace và tân binh Sunderland trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Trận thắng ngoạn mục Liverpool giúp Crystal Palace chễm chệ ở ngôi nhì bảng (12 điểm), trong khi Sunderland xếp thứ 4 (11 điểm) nhờ chiến tích đánh bại Nottingham Forest 1-0.

Cùng sự xuất hiện của Bournemouth ở hạng 5, rõ ràng cục diện Ngoại hạng Anh đang khiến dư luận đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

📉 Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại

Bi kịch MU - Liverpool - Chelsea sau 31 năm, bảng xếp hạng NHA biến động ra sao? - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 05:09 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN