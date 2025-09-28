Thầy trò Amorim - Fernandes hại MU bị "ong đốt", bộ ba 200 triệu bảng đáng xem

🐝 Hàng thủ thảm họa khiến MU bị "ong đốt"

Trước cuộc chạm trán giữa MU và Brentford ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, HLV Ruben Amorim đã cho các học trò luyện tập rất kỹ rất bài phòng ngự bóng chết. Dù vậy, sự chuẩn bị này không mang lại hiệu quả, để rồi "Quỷ đỏ" nhận thất bại thảm hại 1-3 trước "Bầy ong" (biệt danh của Brentford).

Phần lớn chỉ trích từ dư luận nhắm vào chiến thuật của Amorim, nhưng vấn đề của MU còn đến từ lỗi cá nhân cơ bản, đặc biệt ở hàng thủ. Cả 2 bàn thua trong hiệp đấu đầu tiên đều đến từ những đường bóng dài đơn giản mà các hậu vệ "Quỷ đỏ" không thể xử lý.

Harry Maguire mắc lỗi kèm người, để Thiago thoát xuống ghi bàn đầu tiên, còn Matthijs de Ligt đứng sai vị trí ở bàn thứ 2— tình huống bóng dài đơn giản. Nếu không có vài pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Bayindir, họ có thể đã bị dẫn 0-3 chỉ sau chưa đầy 25 phút.

Những vấn đề về hàng thủ MU vốn lộ rõ từ mùa trước và dù có cả mùa hè để chuẩn bị, HLV Amorim vẫn chưa thể khắc phục điểm yếu chết người này. Tại Ngoại hạng Anh, những màn trình diễn phòng ngự lỏng lẻo như vậy luôn bị trừng phạt, trong khi MU vẫn chưa chịu tỉnh ngộ.

MU lại trải qua trận đấu thảm họa

💷 "Tam tấu" hơn 200 triệu bảng lần đầu sát cánh cùng nhau ra sao?

Mùa hè 2025, MU đã chi 206,5 triệu bảng để tái thiết hàng công bằng Matheus Cunha (62,5 triệu bảng), Bryan Mbeumo (71 triệu bảng) và Benjamin Sesko (73 triệu bảng). Tuy nhiên, đây mới là trận đấu đầu tiên bộ ba này đá chính cùng nhau. Có thể thấy, mỗi người đều để lại dấu ấn nhất định dù không giúp MU giành kết quả như ý.

Sesko “mở tài khoản” ở Ngoại hạng Anh với pha chớp thời cơ đá bồi trong vòng cấm địa. Mbeumo cũng góp công vào bàn thắng khi xuất hiện trong "điểm nóng", khiến thủ môn Kelleher cùng hàng thủ Brentford phần nào bị phân tâm. Bên cạnh đó, cầu thủ người Cameroon còn mang về quả phạt đền cho MU dù Bruno Fernandes thực hiện không thành công.

Cunha tiếp tục là "ngòi nổ" chính của MU trong hiệp 2 khi thi đấu đầy kỹ thuật, sáng tạo, tích cực kết nối với các đồng đội. Ở tình huống dẫn tới pha phạt đền, tiền đạo người Brazil di chuyển vào khoảng trống cánh phải, kéo giãn hàng thủ Brentford, còn Mbeumo di chuyển vào trung lộ. Sự luân chuyển vị trí giữa hai "số 10" tạo ra khoảng trống và dẫn đến sai lầm của đối phương. Tuy nhiên, những tình huống phối hợp như vậy vẫn còn hiếm.

Nhìn chung, Cunha - Mbeumo - Sesko là điểm sáng hiếm hoi của MU trong trận đấu thảm họa. Dù chưa thực sự xuất sắc, họ đã cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn và có thể cải thiện nếu có thêm thời gian sát cánh cùng nhau.

🎯 Fernandes đen đủi hay thực sự tệ?

Bruno Fernandes tiếp tục gây thất vọng với màn trình diễn dưới sức. Thậm chí, điểm nhấn lớn nhất – và cũng đáng quên nhất – là cú sút hỏng phạt đền ở phút 72, khi tỷ số đang là 2-1 và MU có cơ hội gỡ hòa. Đây đã là quả phạt đền thứ 2 mà anh bỏ lỡ ở mùa giải này (bên cạnh trận hòa Fulham 1-1 ở vòng 2).

Không chỉ đen đủi, Fernandes còn mờ nhạt trong khâu sáng tạo, điều đó được thể hiện qua những con số thống kê: 1 lần tạo cơ hội, 1 lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn (big chance), không pha tắc bóng thành công và đương nhiên, số bàn thắng lẫn kiến tạo cũng là con số 0.

Trong trận đấu mà MU cần bản lĩnh từ người đội trưởng, việc Fernandes thiếu hiệu quả đã đánh sập hoàn toàn ý chí của các đồng đội. Nếu tiếp tục phong độ như hiện tại, vị trí “không thể đụng đến” của Fernandes sẽ sớm bị đặt dấu hỏi.

Mbeumo - Sesko - Cunha chưa xuất sắc nhưng đáng chờ đợi

❌ Amorim đã "tung cờ trắng"?

Sau trận thua 1-3 trước Brentford, vị thế của HLV Ruben Amorim tại MU đang bị đặt dưới dấu hỏi lớn. Trận đấu này không chỉ là thất bại về tỷ số, mà còn là đòn giáng mạnh vào uy tín chiến lược gia người Bồ Đào Nha vốn đã xuống rất thấp. Việc "Quỷ đỏ" chưa từng thắng 2 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh dưới thời Amorim thực sự đáng báo động.

Dù có hơn 10 tháng nắm quyền và cả mùa hè để chuẩn bị, Amorim chưa thể giúp MU thoát khỏi hình ảnh tập thể thiếu tổ chức, mong manh và dễ vỡ. Trước Brentford, các vấn đề cũ của họ tiếp tục lặp lại: hàng phòng ngự kém cự ly, dễ bị xuyên thủng bởi bóng dài, và đặc biệt là khả năng chống bóng bổng và tình huống cố định quá tệ.

Với một đội bóng lớn như MU, sự kiên nhẫn là có giới hạn. Ban lãnh đạo đã ưu ái cho Amorim quá nhiều và nếu không nhanh chóng đưa đội bóng vào quỹ đạo, tương lai của ông tại Old Trafford khó bảo đảm cho đến thời điểm MU bước vào trận đại chiến Liverpool (19/10).