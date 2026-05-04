MU trả giá đắt cho chiến thắng Liverpool, Sesko chấn thương ra sao?

Sesko ghi bàn rồi sớm rời sân

Manchester United đang nín thở chờ kết quả kiểm tra chấn thương của Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia buộc phải rời sân sau giờ nghỉ trong trận thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool tại Old Trafford.

Sesko ghi bàn vào lưới Liverpool

Trước khi rời sân, Sesko tiếp tục cho thấy giá trị khi ghi bàn thắng thứ 11 của anh tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, niềm vui của tiền đạo 22 tuổi không kéo dài lâu. Trong một pha tranh chấp với Ibrahima Konate, Sesko bị đẩy mạnh vào bảng quảng cáo bên đường biên, dẫn đến việc không thể tiếp tục thi đấu.

Carrick trấn an người hâm mộ

Theo tiết lộ của HLV tạm quyền Michael Carrick, pha va chạm đã tác động đúng vào vị trí mà Sesko vốn đã gặp vấn đề trước đó.

Sesko chấn thương và phải rời sân ngay sau hiệp 1

“Cậu ấy đã bị đau nhẹ ở vùng ống đồng từ trước. Khi bị đẩy vào bảng quảng cáo, cú va chạm lại trúng đúng chỗ đó”, Carrick chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu.

Dù việc rút Sesko ra sân chỉ mang tính phòng ngừa, ban huấn luyện MU vẫn sẽ theo dõi sát sao tình trạng của tiền đạo người Slovenia trong những ngày tới. Khả năng ra sân của anh ở các trận đấu tiếp theo hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

MU giành vé Champions League

Trước khi rời sân, Sesko còn là tâm điểm của một tình huống gây tranh cãi. Bàn thắng nâng tỷ số của anh đã phải trải qua hơn ba phút kiểm tra VAR vì nghi ngờ bóng chạm tay. Cuối cùng, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng do không đủ bằng chứng rõ ràng để thay đổi quyết định trên sân.

Chiến thắng trước Liverpool giúp MU chính thức có vé dự Champions League mùa tới

Dù mất chân sút chủ lực trong hiệp hai, Manchester United vẫn đứng vững để giành chiến thắng 3-2. Các pha lập công của Sesko, Matheus Cunha và bàn ấn định ở phút cuối của Kobbie Mainoo đã giúp "Quỷ đỏ" chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.

Đây là cột mốc quan trọng với Michael Carrick, người đang từng bước đưa MU trở lại quỹ đạo sau giai đoạn đầy biến động.