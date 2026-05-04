Carrick giúp MU đoạt vé dự Cúp C1: "Quỷ đỏ" còn chờ gì mà chưa ký chính thức?

Màn “thử việc” quá đỗi ấn tượng

“Ông ấy đóng vai trò cực kỳ quan trọng, mang lại sự tự tin cho toàn đội. Bạn muốn đi theo ông ấy. Bạn muốn chiến đấu vì ông ấy. Bạn muốn cống hiến tất cả trên sân vì ông ấy”, lời nhận xét của Kobbie Mainoo về Carrick trên Sky Sports sau chiến thắng 3-2 của MU trước Liverpool đã nói lên tất cả.

Carrick đã hoàn thành nhiệm vụ được giao khi giúp MU giành vé dự Champions League

Sức nặng của phát biểu ấy càng rõ ràng khi Mainoo chính là người ghi bàn ấn định ở phút 77 tại Old Trafford, và được xướng tên đầy tự hào như một sản phẩm “cây nhà lá vườn”, cầu thủ 21 tuổi vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn mới hôm 30/4.

Mainoo giờ đây đã trở thành biểu tượng mới của MU. Điều đó càng đáng chú ý nếu nhìn lại hành trình của anh. Mainoo từng bị từ chối đề nghị cho mượn tới Napoli mùa hè năm ngoái, không đá chính bất kỳ trận nào trong 5 tháng đầu mùa và đối diện tương lai bất định hồi tháng 1 trước khi Ruben Amorim bị sa thải.

Cựu hậu vệ Man City, Micah Richards, nhận xét: “Xem cách Mainoo thi đấu, bạn có thể thấy rõ sự khác biệt mà Carrick mang lại. HLV trước không tin tưởng, còn HLV mới đem đến sự tự tin, và điều đó thể hiện trong từng màn trình diễn”.

Việc đưa Mainoo trở lại và phát huy tối đa năng lực chỉ là một trong những dấu ấn của Carrick kể từ khi được bổ nhiệm HLV tạm quyền MU đến hết mùa. Ông cũng kéo Bruno Fernandes về đúng vị trí sở trường, đồng thời giúp đội bóng đánh bại hàng loạt đối thủ lớn như Man City, Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Chelsea và Liverpool, hoàn tất cú đúp chiến thắng trước đại kình địch vùng Merseyside lần đầu kể từ mùa 2015/16.

Không những vậy, chiến lược gia người Anh còn đưa “Quỷ đỏ” trở lại đấu trường danh giá Champions League sau hai năm vắng bóng.

Đúng với phong cách điềm tĩnh quen thuộc, Carrick vẫn tránh nói nhiều về tương lai: “Điều gì đến sẽ đến”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: “Tôi yêu công việc này. Mọi thứ đến rất tự nhiên. Được ở vị trí này là điều tuyệt vời”.

MU còn chờ gì nữa?

Trong bốn tháng qua, nhiều người chú ý đến những gì Carrick không phải là. Ông không phải mẫu HLV giàu cảm xúc trên đường biên như Diego Simeone tại Atletico Madrid. Phản ứng mạnh mẽ hiếm hoi của Carrick chỉ là những tranh luận với trọng tài thứ tư Anthony Taylor trong hiệp một trận đấu với Liverpool vừa qua.

Vẫn còn những dấu hỏi như Carrick sẽ ra sao khi phải xoay tua đội hình với lịch thi đấu dày đặc, hay khi đội bóng rơi vào chuỗi trận thất bại? Nhưng thực tế hiện tại là không thể phủ nhận rằng MU thắng 10/14 trận dưới thời ông, thành tích tốt nhất Ngoại hạng Anh trong cùng giai đoạn.

Đó chính là điều mà ban lãnh đạo MU sẽ phải cân nhắc nếu quyết định thay HLV chỉ sau 3 trận nữa. Trừ khi Luis Enrique rời PSG, kịch bản khó xảy ra, thật khó tìm ra phương án thay thế đủ sức thuyết phục cả người hâm mộ lẫn cầu thủ, những người đang liên tục thể hiện sự ủng hộ với Carrick.

Dù MU muốn chờ đến cuối mùa để đánh giá toàn diện, câu hỏi đặt ra là: liệu có cần thiết phải chờ đợi? Liệu tình trạng của Carrick có nên được xác nhận trước trận sân nhà cuối cùng của MU mùa này, gặp Nottingham Forest vào ngày 17/5?

Carrick tin rằng ông và tập thể đã làm tốt công việc của mình: “Đó là một chuỗi trận ấn tượng. Chúng tôi đã đánh bại nhiều đội mạnh. Khi tiếp quản, Champions League còn rất xa, nhưng giờ chúng tôi đã đạt được mục tiêu khi vẫn còn 3 trận trong tay, đó là thành tựu lớn.

Điều quan trọng nhất với tôi là giúp các cầu thủ phát huy tối đa khả năng. Và thật tuyệt khi thấy sân vận động sống lại, bùng nổ. Các cầu thủ xứng đáng nhận lời khen, cũng như ban huấn luyện. Điều đáng mừng nhất là tinh thần và sự gắn kết của tập thể, điều bạn có thể thấy rõ khi tỷ số là 2-2.

Chúng tôi muốn xây dựng một đội bóng đáng tự hào. Champions League là bước tiến lớn, nhưng không phải tất cả. Chúng tôi cần duy trì điều đó một cách ổn định, đó là thông điệp: hãy tiếp tục tiến lên”.

Người hâm mộ MU chắc chắn đồng tình với Carrick, đặc biệt là những ai từng chứng kiến thời kỳ hoàng kim dưới sự dẫn dắt của Alex Ferguson, người luôn đòi hỏi nhiều hơn từ các học trò. Đó cũng chính là tinh thần mà Carrick đang kế thừa.

Cựu tiền đạo Dion Dublin, thành viên đội hình MU vô địch Premier League đầu tiên của Ferguson, nhận xét trên BBC Radio 5 Live: “Đánh bại Liverpool là một chiến thắng trọn vẹn, từ quyết định chiến thuật, thay người đúng thời điểm cho đến cách đội bóng tìm ra chiến thắng. Đó chính là công việc của một HLV. Carrick làm tốt lắm. Chúc mừng MU”.