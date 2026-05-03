MU & chiến lược "Ngoại hạng Anh hóa": Bạo chi đón sao Brazil, cạnh tranh với Sesko

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Premier League 2025-26 Manchester United

MU đã gặt hái thành công ở hai thương vụ Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Vì lẽ đó, sẽ không ngạc nhiên nếu "Quỷ đỏ" dốc sức để chiêu mộ Igor Thiago - cầu thủ đang chơi đầy ấn tượng trong màu áo Brentford.

   

Lời khuyên thẳng thắn cho "Quỷ đỏ"

Mùa hè 2025, Manchester United cải tổ mạnh mẽ hàng công khi mang về Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Dù vậy, hiệu quả chưa hoàn toàn như mong đợi, đặc biệt khi Sesko vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng dù đã ghi bàn đều đặn hơn ở nửa sau mùa giải.

Trong bối cảnh đó, Sam Allardyce tin rằng "Quỷ đỏ" không cần tìm kiếm đâu xa. Chia sẻ trên podcast No Tippy Tappy Football, chiến lược gia kỳ cựu khẳng định Igor Thiago là phương án rõ ràng nhất cho đội chủ sân Old Trafford.

“Manchester United không cần nhìn đi đâu nữa. Igor Thiago đã chạm mốc 20 bàn thắng, thế là quá đủ”, Allardyce nhấn mạnh. Ông cũng tiết lộ từng nghĩ đội bóng sẽ theo đuổi Jean-Philippe Mateta, nhưng có thể đã từ bỏ vì yếu tố tuổi tác.

Theo Allardyce, tiền đạo người Brazil không chỉ ghi bàn ổn định mà còn đóng vai trò then chốt giúp Brentford tiến gần nhóm dự cúp châu Âu. Đây là minh chứng cho đẳng cấp và sự phù hợp với môi trường Premier League của chân sút sinh năm 2001.

Chiến lược “Ngoại hạng Anh hóa” phát huy hiệu quả

Thực tế, Manchester United đã phần nào gặt hái thành công với chiến lược ưu tiên những cầu thủ đã khẳng định được mình tại Premier League. Hai bản hợp đồng Bryan Mbeumo và Matheus Cunha là ví dụ tiêu biểu.

Cả hai nhanh chóng hòa nhập, mang lại tốc độ, năng lượng và sự hiểu biết môi trường bóng đá Anh. Đây là những yếu tố mà không phải tân binh nào từ nước ngoài cũng có thể thích nghi ngay lập tức. Chính điều này giúp hàng công của "Quỷ đỏ" trở nên linh hoạt và khó lường hơn.

Trong bối cảnh đó, Igor Thiago nổi lên như mảnh ghép hoàn hảo tiếp theo cho chiến lược “Ngoại hạng Anh hóa”. Việc chiêu mộ một tiền đạo đã chứng minh năng lực tại giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới sẽ giảm thiểu rủi ro thích nghi. Nên nhớ, đây luôn là vấn đề mà Man United từng nhiều lần vấp phải.

So với Sesko, Thiago mang đến sự đảm bảo lớn hơn về hiệu suất. Anh không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn quen thuộc với nhịp độ, thể chất và áp lực tại Premier League. Theo đánh giá của giới chuyên gia, đây là những yếu tố mang tính quyết định trong cuộc đua đường dài.

Igor Thiago – lời giải cho bài toán ghi bàn

Mùa giải năm nay chứng kiến sự bùng nổ của Igor Thiago khi anh ghi 24 bàn và có thêm 1 kiến tạo trên mọi đấu trường. Tại Premier League anh có 22 bàn, chỉ Erling Haaland của Manchester City có thành tích ghi bàn tốt hơn – một con số đủ để nói lên đẳng cấp của chân sút người Brazil.

Không chỉ sắc bén trong vòng cấm, Thiago còn sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng tì đè và chọn vị trí thông minh. Anh có thể đóng vai trò trung phong đúng nghĩa, điều mà Man United vẫn còn thiếu để hoàn thiện hệ thống tấn công.

Dĩ nhiên, thương vụ này sẽ không dễ dàng khi phong độ ấn tượng giúp Thiago lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn. Brentford cũng không có lý do để bán rẻ ngôi sao của mình.

Tuy nhiên, nếu tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược “Ngoại hạng Anh hóa” vốn đã phát huy hiệu quả với Mbeumo và Cunha, Manchester United hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Igor Thiago sẽ là bước nâng cấp tiếp theo. Chân sút người Brazil trong trường hợp đổ bộ xuống Old Trafford, có thể giải quyết triệt để bài toán ghi bàn và giúp "Quỷ đỏ" trở lại cuộc đua danh hiệu.

