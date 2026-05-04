Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Arsenal vs Atlético de Madrid
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
MU thống trị "Big 6" Ngoại hạng Anh: "Quỷ đỏ" của Carrick là vua đại chiến

Premier League 2025-26

Manchester United đang khẳng định vị thế số một trong những trận cầu đinh của Premier League mùa giải 2025/26. Đoàn quân của Michael Carrick sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trước nhóm “Big 6”, bỏ xa mọi đối thủ và cho thấy bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu trong các trận chiến lớn.

   

MU lột xác ngoạn mục, từ đội tệ nhất thành số một

Mùa trước, Manchester United từng đứng cuối bảng thành tích đối đầu nội bộ của "Big 6" (gồm MU, Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea và Tottenham) khi chỉ thắng 1 trong 10 trận. Nhưng chỉ sau một năm, "Quỷ đỏ" đã tạo nên màn lột xác đầy ấn tượng.

MU đánh bại Liverpool cả 2 lượt trận

Sau 10 trận gặp các đối thủ trong nhóm tinh hoa, MU giành tới 22 điểm, thắng 7, hòa 1 và chỉ thua 2, đạt hiệu suất 2,2 điểm/trận. Họ ghi 17 bàn, thủng lưới 12 lần, hiệu số +5.

Đặc biệt, MU đã đánh bại Liverpool và Chelsea cả lượt đi lẫn lượt về, cho dù là dưới thời Ruben Amorim hay Michael Carrick. Manchester City và Arsenal cũng lần lượt trở thành bại tướng của "Quỷ đỏ" trong giai đoạn lượt về. Ngoài ra, đội bóng của Carrick còn đánh bại Aston Villa, đội đang xếp thứ năm hiện tại.

MU thống trị "Big 6" Ngoại hạng Anh: "Quỷ đỏ" của Carrick là vua đại chiến - 2

Liverpool sa sút, Arsenal hụt hơi trong các trận cầu lớn

Nếu như mùa trước Liverpool là đội chơi hay nhất ở các trận "Big 6", thì mùa này mọi thứ đã đảo chiều. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh chỉ giành 8 điểm sau 9 trận, thua tới 5 lần, đạt trung bình vỏn vẹn 0,88 điểm/trận.

Arsenal để thua Man City mới đây

Đáng thất vọng hơn, thất bại 2-3 trước Manchester United khiến đoàn quân của HLV Arne Slot lần đầu tiên sau 10 năm để thua cả hai lượt trận trước đại kình địch. Chỉ có Tottenham - đội đang phải ngụp lặn đua trụ hạng, sở hữu thành tích tệ hơn.

Trong khi đó, Arsenal từng trải qua chuỗi 22 trận bất bại trước các đối thủ "Big 6", nhưng thất bại sít sao tại Anfield đã chấm dứt mạch ấn tượng ấy. "Pháo thủ" vẫn duy trì cuộc đua vô địch nhờ sự ổn định trước các đội bóng nhỏ, song liên tục đánh rơi điểm trước Liverpool, Man City, MU và Chelsea đã khiến họ hụt hơi.

Man City bám đuổi, Tottenham gây thất vọng toàn diện

Manchester City xếp thứ hai trong bảng xếp hạng của nhóm "Big 6" với 18 điểm sau 10 trận, đạt hiệu suất 1,8 điểm/trận. Dù chưa đạt sự áp đảo như thường lệ, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn cho thấy đẳng cấp ở các trận cầu lớn.

Arsenal và Chelsea không có thành tích tốt trong các trận đại chiến của nhóm "Big 6"

Chelsea đứng thứ tư với 8 điểm sau 8 trận, thành tích khá khiêm tốn và hiệu số âm. Trong khi đó, Tottenham tiếp tục gây thất vọng nặng nề. "Spurs" chỉ thắng 1 trong 9 trận, giành 6 điểm và đứng cuối của nhóm này với hiệu suất 0,67 điểm/trận.

Điều trớ trêu là Tottenham vẫn lấy được 4 điểm từ Man City, tiếp tục chứng minh họ là “khắc tinh” đặc biệt của đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt. Tuy nhiên, với việc đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, Tottenham có lẽ sẽ khiến khái niệm “Big 6” phải được nhìn nhận lại trong tương lai gần.

# CLB Trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm Điểm/trận
1 Manchester United 10 7 1 2 +5 22 2,20
2 Manchester City 10 5 3 2 +7 18 1,80
3 Arsenal 10 4 3 3 +5 15 1,50
4 Chelsea 8 2 2 4 -4 8 1,00
5 Liverpool 9 2 2 5 -5 8 0,89
6 Tottenham 9 1 3 5 -8 6 0,67

04/05/2026 11:57 AM (GMT+7)

