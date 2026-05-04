MU thống trị "Big 6" Ngoại hạng Anh: "Quỷ đỏ" của Carrick là vua đại chiến

MU lột xác ngoạn mục, từ đội tệ nhất thành số một

Mùa trước, Manchester United từng đứng cuối bảng thành tích đối đầu nội bộ của "Big 6" (gồm MU, Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea và Tottenham) khi chỉ thắng 1 trong 10 trận. Nhưng chỉ sau một năm, "Quỷ đỏ" đã tạo nên màn lột xác đầy ấn tượng.

MU đánh bại Liverpool cả 2 lượt trận

Sau 10 trận gặp các đối thủ trong nhóm tinh hoa, MU giành tới 22 điểm, thắng 7, hòa 1 và chỉ thua 2, đạt hiệu suất 2,2 điểm/trận. Họ ghi 17 bàn, thủng lưới 12 lần, hiệu số +5.

Đặc biệt, MU đã đánh bại Liverpool và Chelsea cả lượt đi lẫn lượt về, cho dù là dưới thời Ruben Amorim hay Michael Carrick. Manchester City và Arsenal cũng lần lượt trở thành bại tướng của "Quỷ đỏ" trong giai đoạn lượt về. Ngoài ra, đội bóng của Carrick còn đánh bại Aston Villa, đội đang xếp thứ năm hiện tại.

Liverpool sa sút, Arsenal hụt hơi trong các trận cầu lớn

Nếu như mùa trước Liverpool là đội chơi hay nhất ở các trận "Big 6", thì mùa này mọi thứ đã đảo chiều. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh chỉ giành 8 điểm sau 9 trận, thua tới 5 lần, đạt trung bình vỏn vẹn 0,88 điểm/trận.

Arsenal để thua Man City mới đây

Đáng thất vọng hơn, thất bại 2-3 trước Manchester United khiến đoàn quân của HLV Arne Slot lần đầu tiên sau 10 năm để thua cả hai lượt trận trước đại kình địch. Chỉ có Tottenham - đội đang phải ngụp lặn đua trụ hạng, sở hữu thành tích tệ hơn.

Trong khi đó, Arsenal từng trải qua chuỗi 22 trận bất bại trước các đối thủ "Big 6", nhưng thất bại sít sao tại Anfield đã chấm dứt mạch ấn tượng ấy. "Pháo thủ" vẫn duy trì cuộc đua vô địch nhờ sự ổn định trước các đội bóng nhỏ, song liên tục đánh rơi điểm trước Liverpool, Man City, MU và Chelsea đã khiến họ hụt hơi.

Man City bám đuổi, Tottenham gây thất vọng toàn diện

Manchester City xếp thứ hai trong bảng xếp hạng của nhóm "Big 6" với 18 điểm sau 10 trận, đạt hiệu suất 1,8 điểm/trận. Dù chưa đạt sự áp đảo như thường lệ, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn cho thấy đẳng cấp ở các trận cầu lớn.

Arsenal và Chelsea không có thành tích tốt trong các trận đại chiến của nhóm "Big 6"

Chelsea đứng thứ tư với 8 điểm sau 8 trận, thành tích khá khiêm tốn và hiệu số âm. Trong khi đó, Tottenham tiếp tục gây thất vọng nặng nề. "Spurs" chỉ thắng 1 trong 9 trận, giành 6 điểm và đứng cuối của nhóm này với hiệu suất 0,67 điểm/trận.

Điều trớ trêu là Tottenham vẫn lấy được 4 điểm từ Man City, tiếp tục chứng minh họ là “khắc tinh” đặc biệt của đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt. Tuy nhiên, với việc đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, Tottenham có lẽ sẽ khiến khái niệm “Big 6” phải được nhìn nhận lại trong tương lai gần.