Tranh cãi bàn thắng của Sesko cho MU vào lưới Liverpool: Ngoại hạng Anh lên tiếng

Tranh cãi bùng nổ tại Old Trafford

MU sớm vươn lên thế áp đảo trong cuộc đối đầu then chốt tại Ngoại hạng Anh với Liverpool. Tuy nhiên, chính bàn thắng thứ 10 trong mùa giải của Sesko mới là tâm điểm gây tranh cãi.

Sesko được VAR công nhận bàn thắng vào lưới Liverpool

Sau khi Matheus Cunha mở tỷ số ngay phút thứ 6, Sesko nhanh chóng nhân đôi cách biệt chỉ 8 phút sau đó, tạo nên khởi đầu nghẹt thở cho trận đấu.

Tình huống dẫn đến bàn thắng xuất phát từ pha xử lý của Bruno Fernandes bên cánh phải vòng cấm, khi anh tung cú đánh đầu đưa bóng vào khu vực 5m50. Thủ môn Freddie Woodman bên phía Liverpool băng ra cản phá nhưng chỉ có thể đẩy bóng đúng tầm của Sesko. Bóng chạm chân tiền đạo người Slovenia, nảy lên khu vực ngực trước khi lăn qua vạch vôi, lập tức khiến các cầu thủ Liverpool phản ứng dữ dội.

VAR trở thành tâm điểm

Trọng tài Stuart Attwell, người đảm nhiệm vai trò VAR, phải đưa ra quyết định then chốt: liệu bóng có chạm tay hoặc cánh tay của Sesko trước khi đi qua vạch vôi hay không.

Quá trình kiểm tra kéo dài khoảng ba phút, khi tổ trọng tài xem xét hàng loạt góc quay khác nhau từ truyền hình. Một số pha quay chậm cho thấy không có va chạm rõ ràng, nhưng ở những góc khác, bóng dường như có chạm nhẹ vào các ngón tay của tiền đạo người Slovenia trước khi nảy lên vùng ngực.

Bất chấp thời gian kiểm tra kéo dài và những hình ảnh chưa hoàn toàn rõ ràng, bàn thắng cuối cùng vẫn được công nhận, giúp các CĐV MU có mặt tại Old Trafford vỡ òa khi đội bóng của họ nới rộng cách biệt lên hai bàn.

Ngoại hạng Anh lên tiếng giải thích

Để giải thích tình huống gây tranh cãi, Trung tâm điều hành trận đấu của Ngoại hạng Anh (Premier League Match Centre) đã đăng thông báo trên nền tảng X, nêu rõ lý do bàn thắng không bị hủy.

Kênh chính thức của giải đấu số 1 nước Anh xác nhận rằng các bằng chứng video không đạt “ngưỡng can thiệp” cần thiết để VAR thay đổi quyết định trên sân trong khoảnh khắc đầy áp lực.

Thông báo từ Premier League Match Centre viết: “Quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận, khi không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Benjamin Sesko để bóng chạm tay trước khi ghi bàn”.

Khoảnh khắc định đoạt của Mainoo

Dù bàn thắng của Sesko giúp MU dẫn 2-0 sau hiệp một, kịch tính vẫn chưa dừng lại. Liverpool bước vào hiệp hai với tinh thần hoàn toàn khác, nhanh chóng tìm lại thế trận. Dominik Szoboszlai rút ngắn tỷ số cho “Lữ đoàn đỏ” ít phút sau giờ nghỉ, qua đó xoay chuyển cục diện theo hướng có lợi cho đội khách.

Đến phút 56, Cody Gakpo ghi bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, MU mới là những người nở nụ cười sau cùng. Phút 77, Kobbie Mainoo tỏa sáng với bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho MU.

Ba điểm quý giá giúp “Quỷ đỏ” vươn lên 64 điểm, củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời chính thức giành vé tham dự Champions League mùa giải tới.