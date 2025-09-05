Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU rảnh rỗi sau trận thua mất mặt, Amorim kéo học trò ra nước ngoài luyện công

Sự kiện: Premier League 2025-26 Ruben Amorim Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Không phải bận rộn với cúp châu Âu hay League Cup, HLV Ruben Amorim đang lên kế hoạch tận dụng quãng nghỉ để tổ chức các chuyến tập huấn ở nước ngoài cho MU.

   

✈️ MU “rảnh rỗi” sau loạt trận thất vọng

Sau khi không thể giành vé dự cúp châu Âu, MU tiếp tục trải qua khởi đầu mùa giải 2025/26 đáng quên với "thành tích" không thắng 2/3 vòng đầu Ngoại hạng Anh, đồng thời bị loại khỏi League Cup vì trận thua Grimsby Town ở vòng 2. Hệ quả là từ nay đến Giáng sinh, họ chỉ có 1 trận đá giữa tuần là cuộc tiếp đón West Ham vào ngày 3/12.

Trước thực tế lịch thi đấu này, HLV Ruben Amorim đang tính toán những phương án tối ưu hóa quỹ thời gian rảnh rỗi. Thay vì chỉ tập luyện tại trung tâm Carrington, ông muốn tận dụng để tăng cường sự đoàn kết nội bộ.

Amorim tận dụng khoảng thời gian trống lịch để đưa toàn đội MU ra nước ngoài tập huấn

Amorim tận dụng khoảng thời gian trống lịch để đưa toàn đội MU ra nước ngoài tập huấn

🌍 Ý tưởng về trại huấn luyện ở nước ngoài

Theo kế hoạch, Amorim cân nhắc việc tổ chức các trại tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài – cụ thể là Algarve (Bồ Đào Nha) hoặc khu vực Trung Đông. Đây có thể xem như dịp để các cầu thủ “đổi gió”.

Amorim tin rằng việc rời khỏi môi trường Carrington quen thuộc có thể giúp các cầu thủ gắn kết hơn, qua đó cải thiện tinh thần thi đấu lẫn sự ăn ý trong đội hình - yếu tố mà ông cho rằng đang thiếu vắng tại Old Trafford.

Chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra, nhưng ý tưởng về các “chuyến tập huấn tập thể” đang nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo CLB, trong bối cảnh đội bóng chỉ đá trung bình 8 ngày/trận trong phần lớn thời gian tới.

👥 Bài học từ chuyến du đấu Mỹ và vai trò nhóm thủ lĩnh

Amorim rất hài lòng với đợt du đấu hè tại Mỹ, đặc biệt là khoảng thời gian đóng quân tại Chicago cho giải Premier League Summer Series. Ông đánh giá giai đoạn này giúp tạo nên tập thể có tính gắn bó cao, khi các cầu thủ được khuyến khích hòa nhập, sinh hoạt cùng nhau.

Để tăng cường sự kỷ luật, Amorim còn thành lập nhóm "thủ lĩnh" gồm 6 người: Bruno Fernandes, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Tom Heaton và Noussair Mazraoui. Nhóm này có nhiệm vụ “giám sát” các nguyên tắc hành xử trong nội bộ đội bóng.

Một trong những quy định nổi bật phải kể đến việc cầu thủ cần có thái độ tích cực với người hâm mộ, sẵn sàng ký tặng và giao lưu mỗi khi xuất hiện trong các hoạt động CLB.

☀️ Giải pháp ngắn hạn để giữ phong độ cho cầu thủ

Ban lãnh đạo MU đã thảo luận với Amorim về kế hoạch tổ chức các trại huấn luyện tại vùng khí hậu ấm áp trong thời gian mùa giải diễn ra. Đây được coi là cách tận dụng lợi thế không phải thi đấu giữa tuần – điều hiếm thấy với một CLB lớn như Man Utd.

Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha loại trừ khả năng tổ chức chuyến đi trong các đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 10 và 11. Lý do vì phần lớn cầu thủ sẽ về hội quân cùng đội tuyển quốc gia, nên không đủ nhân sự để tổ chức hoạt động gắn kết hiệu quả.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2025 14:55 PM (GMT+7)
