Cựu sao MU Antony từ chối lương khủng ở Bayern Munich, chọn Real Betis vì tình yêu

Antony từ chối Bayern Munich

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cadena Cope của Tây Ban Nha, Antony tiết lộ anh đã nhận được lời đề nghị từ 5 CLB trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, trong đó có Bayern Munich. Nhưng cuối cùng, anh chỉ chấp nhận chuyện trở lại Real Betis.

Antony hoàn thành giấc mơ trở lại Betis

Cụ thể, Antony chia sẻ: "Một ngày trước khi thương vụ với Real Betis hoàn tất, tôi đã nói chuyện với người của Bayern Munich. Nhưng tôi nói với họ rằng thỏa thuận với Real Betis đã hoàn tất 95% và tôi giữ lời hứa trở lại. Tôi làm vậy vì sự tôn trọng, tình yêu và vì tôi rất hạnh phúc tại đây. Tôi khi đó không biết Bayern Munich có đề nghị mức lương 7 triệu euro (con số gấp đôi đề nghị của Real Betis).

Tôi có sự tôn trọng dành cho Bayern Munich, CLB hàng đầu thế giới, nhưng tôi vẫn hài lòng với quyết định của mình. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại tôi rất yên tâm với lựa chọn trở lại Real Betis".

Antony đã trải qua quãng thời gian tồi tệ tại Old Trafford, khiến MU chịu khoản lỗ khổng lồ 75 triệu euro khi đồng ý để anh chuyển đến đội bóng La Liga. Vào năm 2022, Antony được đội chủ sân Old Trafford mua với giá 100 triệu euro.

Ban đầu đội chủ sân Old Trafford chỉ chấp nhận bán anh với con số 40 triệu euro. Nhưng do Real Betis liên tục chơi chiêu, "Quỷ đỏ" đành cắn răng bán với giá 25 triệu euro.

Trong thời gian khoác áo MU, Antony bị coi như kẻ thất bại ở sân Old Trafford. Anh ra sân 96 trận, ghi 12 bàn và có 9 kiến tạo. Nhưng mùa giải 2024/25 chứng kiến Antony thi đấu thăng hoa trong màu áo Real Betis. Anh ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo sau 15 trận đá chính ở La Liga.

Antony từng chia sẻ trong ngày chính thức trở lại Real Betis: "Tôi khó ngủ vì nhận được quá nhiều tình cảm từ người hâm mộ Betis. Có những người chờ trước nhà tôi lúc 2 giờ sáng. Với tôi, tình cảm rất quan trọng, không phải chỉ vì tiền. Tại đây, tôi cảm nhận được rất nhiều tình cảm, đó luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi. Vì thế, tôi đã chờ đến ngày cuối cùng để trở lại Betis. Giờ tôi ở đây và rất hạnh phúc vì được sống ở thành phố và CLB mà tôi yêu mến".