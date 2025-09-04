Cựu sao MU Antony từ chối lương khủng ở Bayern Munich, chọn Real Betis vì tình yêu

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Malaysia vs Singapore
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Kazakhstan vs Wales
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Na Uy vs Phần Lan
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
UAE vs Syria
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Syria - SYR Syria
-
Nga vs Jordan
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Jordan - JOR Jordan
-
Hà Lan vs Ba Lan
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Liechtenstein vs Bỉ
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Bulgaria vs Tây Ban Nha
Logo Bulgaria - BUL Bulgaria
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Slovakia vs Đức
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Đức - GER Đức
-
Australia vs New Zealand
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Indonesia vs Đài Loan (Trung Quốc)
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Đài Loan &#40;Trung Quốc&#41; - TPE Đài Loan (Trung Quốc)
-
Faroe Islands vs Croatia
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Ukraine vs Pháp
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Italy vs Estonia
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Slovenia vs Thụy Điển
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Scotland
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Cựu sao MU Antony từ chối lương khủng ở Bayern Munich, chọn Real Betis vì tình yêu

Sự kiện: La liga 2025-26 Bayern Munich Antony
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bayern Munich đề nghị Antony đến sân Allianz Arena để trở thành đồng đội của Harry Kane, nhưng ngôi sao người Brazil từ chối.

  

🔥Antony từ chối Bayern Munich

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cadena Cope của Tây Ban Nha, Antony tiết lộ anh đã nhận được lời đề nghị từ 5 CLB trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, trong đó có Bayern Munich. Nhưng cuối cùng, anh chỉ chấp nhận chuyện trở lại Real Betis. 

Antony hoàn thành giấc mơ trở lại Betis

Antony hoàn thành giấc mơ trở lại Betis

Cụ thể, Antony chia sẻ: "Một ngày trước khi thương vụ với Real Betis hoàn tất, tôi đã nói chuyện với người của Bayern Munich. Nhưng tôi nói với họ rằng thỏa thuận với Real Betis đã hoàn tất 95% và tôi giữ lời hứa trở lại. Tôi làm vậy vì sự tôn trọng, tình yêu và vì tôi rất hạnh phúc tại đây. Tôi khi đó không biết Bayern Munich có đề nghị mức lương 7 triệu euro (con số gấp đôi đề nghị của Real Betis). 

Tôi có sự tôn trọng dành cho Bayern Munich, CLB hàng đầu thế giới, nhưng tôi vẫn hài lòng với quyết định của mình. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại tôi rất yên tâm với lựa chọn trở lại Real Betis".

Antony đã trải qua quãng thời gian tồi tệ tại Old Trafford, khiến MU chịu khoản lỗ khổng lồ 75 triệu euro khi đồng ý để anh chuyển đến đội bóng La Liga. Vào năm 2022, Antony được đội chủ sân Old Trafford mua với giá 100 triệu euro.

👉Antony mất ngủ trong ngày đầu quay lại Real Betis

Ban đầu đội chủ sân Old Trafford chỉ chấp nhận bán anh với con số 40 triệu euro. Nhưng do Real Betis liên tục chơi chiêu, "Quỷ đỏ" đành cắn răng bán với giá 25 triệu euro. 

Trong thời gian khoác áo MU, Antony bị coi như kẻ thất bại ở sân Old Trafford. Anh ra sân 96 trận, ghi 12 bàn và có 9 kiến tạo. Nhưng mùa giải 2024/25 chứng kiến Antony thi đấu thăng hoa trong màu áo Real Betis. Anh ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo sau 15 trận đá chính ở La Liga. 

Antony từng chia sẻ trong ngày chính thức trở lại Real Betis: "Tôi khó ngủ vì nhận được quá nhiều tình cảm từ người hâm mộ Betis. Có những người chờ trước nhà tôi lúc 2 giờ sáng. Với tôi, tình cảm rất quan trọng, không phải chỉ vì tiền. Tại đây, tôi cảm nhận được rất nhiều tình cảm, đó luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi. Vì thế, tôi đã chờ đến ngày cuối cùng để trở lại Betis. Giờ tôi ở đây và rất hạnh phúc vì được sống ở thành phố và CLB mà tôi yêu mến".

Hồi hộp giải cứu Antony: Betis tăng tốc, MU chơi "mèo vờn chuột"
Hồi hộp giải cứu Antony: Betis tăng tốc, MU chơi "mèo vờn chuột"

Antony vẫn đang hồi hộp chờ đợi những diễn biến mới về tương lai, trong bối cảnh quá trình đàm phán giữa MU và Betis chưa hạ màn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2025 09:54 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN