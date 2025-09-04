Onana có thể rời MU trong tuần này, lối thoát hiểm đến Thổ Nhĩ Kỳ

⚽ Lời đề nghị bất ngờ từ Trabzonspor

Theo tiết lộ của Takvim (Thổ Nhĩ Kỳ), CLB Trabzonspor đã chính thức gửi lời đề nghị mượn Onana. Đây là động thái nhằm thay thế thủ môn số một Ugurcan Cakir, người vừa gia nhập Galatasaray với mức phí lên tới 36 triệu euro.

Thủ môn Onana có thể rời MU trong tuần này gây sốc

Điều đáng nói là, trong khi các giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia) đã đóng cửa kỳ chuyển nhượng từ ngày 1/9, thì thị trường của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn mở đến 12/9. Điều này giúp thương vụ hoàn toàn có thể được xúc tiến ngay lập tức, biến Onana trở thành một trong những “bom tấn muộn” hiếm hoi của châu Âu mùa hè này.

🧤 Thủ môn thất sủng ở Old Trafford

Onana gia nhập MU với mức phí 47 triệu bảng từ Inter Milan, được xem là sự thay thế trực tiếp cho David De Gea. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh trong 2 mùa giải đã qua lại khiến người hâm mộ nhiều lần thất vọng.

Mùa giải mới 2025/26, tình hình càng trở nên khó khăn hơn. Onana chưa bắt trận nào ở Premier League, chỉ được ra sân trong thất bại sốc trước Grimsby Town (League Two) tại Cúp Liên đoàn – trận đấu MU bị loại trên chấm penalty. Đáng nói, Onana đã không làm tốt nhiệm vụ trong cả 2 bàn thua ở 2 hiệp chính lẫn những cú bắt penalty ở loạt luân lưu trong thất vọng tủi hổ ấy.

Cùng lúc đó, Altay Bayindir được ưu tiên bắt chính, còn sự xuất hiện của Senne Lammens (23 tuổi, đến từ Royal Antwerp với giá 18 triệu bảng) càng khiến tương lai của Onana thêm u ám.

Sự xuất hiện của Lammens có thể khiến chỗ đứng của Onana thêm bấp bênh

🔥 Bản hợp đồng “thừa thãi”?

Ở tuổi 29, Onana lẽ ra phải là chốt chặn đáng tin cậy của MU. Nhưng giờ đây, anh đối diện nguy cơ trở thành “người thừa” khi vừa không có phong độ, vừa không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của CLB.

Các nguồn tin cho biết ban lãnh đạo MU cũng không hoàn toàn loại trừ khả năng chia tay Onana, đặc biệt khi họ tin rằng Altay Bayindir có thể phát triển thành số một, còn Lammens là phương án lâu dài. Với tình thế này, “cửa thoát hiểm” từ Trabzonspor bỗng trở thành lựa chọn không hề tồi.

Onana bị Amorim phạt vì đòi tăng lương

Không chỉ gây thất vọng về chuyên môn, Onana còn khiến ban lãnh đạo MU ngán ngẩm khi đề nghị được đàm phán hợp đồng mới. Thủ môn người Cameroon muốn một thỏa thuận khác sau khi toàn đội bị cắt 25% lương vì không thể giành vé dự Champions League.

Theo The Athletic, yêu cầu này đã bị HLV Ruben Amorim “bác bỏ thẳng thừng”. Mọi chuyện càng tệ hơn khi Onana dính chấn thương gân khoeo ngay trước loạt trận giao hữu mùa Hè. Một số nguồn tin còn tiết lộ thủ môn 29 tuổi trở lại với thể trạng không đảm bảo, dẫn tới chấn thương đáng tiếc. Dù vậy, ở giai đoạn ấy, MU vẫn chưa có động thái tìm đầu ra cho bản hợp đồng đến từ thời Ten Hag.

🚨 Thổ Nhĩ Kỳ – bến đỗ phù hợp?

Một bản hợp đồng cho mượn ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể giúp Onana tái khẳng định mình. Trabzonspor hiện đang trong giai đoạn tái thiết, và việc chiêu mộ một thủ môn từng vào tới chung kết Champions League như Onana sẽ là cú hích lớn cho họ.

Về phía Onana, Thổ Nhĩ Kỳ không phải môi trường quá khắc nghiệt, áp lực truyền thông cũng nhẹ hơn Premier League. Đây có thể là nơi giúp anh tìm lại sự tự tin, trước khi tính chuyện trở lại với bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Onana mới đây mắc lỗi, khiến MU thua đội hạng 4 ở League Cup

🕒 8 ngày quyết định

Cửa sổ chuyển nhượng Super Lig sẽ đóng lại vào ngày 12/9. Điều đó đồng nghĩa với việc Onana chỉ còn hơn 1 tuần để quyết định tương lai của mình.

Dù từng tuyên bố muốn ở lại để chiến đấu giành suất bắt chính tại MU, nhưng thực tế phũ phàng đang khiến lựa chọn ấy trở nên mạo hiểm. Nếu tiếp tục ở Old Trafford, Onana có thể phải chấp nhận ngồi ghế dự bị trong phần lớn mùa giải. Ngược lại, một bản hợp đồng ngắn hạn ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể mang lại cơ hội được bắt chính, lấy lại phong độ và cứu vãn sự nghiệp.

👀 Tương lai nào cho Onana?

Chỉ 2 năm trước, Onana còn là thủ môn được săn đón bậc nhất châu Âu, được MU đặt trọn niềm tin. Giờ đây, anh đang đứng trước nguy cơ bị “ra rìa” quá sớm.

Trong bóng đá, mọi chuyện có thể thay đổi chóng vánh. 8 ngày tới sẽ quyết định xem Onana chọn con đường nào: tiếp tục bám trụ tại Old Trafford với hy vọng mong manh, hay mở ra một chương mới tại Thổ Nhĩ Kỳ để cứu lấy sự nghiệp đang chao đảo.