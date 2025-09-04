Liverpool - Arsenal thắng lớn kỳ chuyển nhượng hè, MU & ông lớn khác ra sao?

📝 Phiên chợ hè 2025 khép lại

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã chính thức khép lại. Các CLB sẽ không thể thực hiện thêm bất kỳ thương vụ nào cho đến tháng 1/2026. Điều này có lẽ là tin tốt, bởi Premier League lại tiếp tục phá vỡ kỷ lục chi tiêu của chính mình.

Phiên chợ hè 2025 đã khép lại

Mùa hè này có hai kỳ chuyển nhượng: FIFA cho phép một đợt đăng ký bổ sung từ ngày 1 đến 10 tháng 6 do ảnh hưởng của Club World Cup. Giai đoạn chính thức khép lại lúc 19h (giờ Anh) ngày 1/9 tại Anh, Ý, Pháp và Đức và vài tiếng sau đó tại Tây Ban Nha.

Giờ là lúc các CLB, cầu thủ, HLV và người đại diện nhìn lại và đánh giá. Một số đội đạt được mục tiêu, một số thì không. Có đội chi tiêu hiệu quả, có đội bỏ lỡ những cơ hội quý giá.

Hãy cùng điểm qua những người thắng, kẻ thua sau kỳ chuyển nhượng này.

🤝 Những người chiến thắng

Liverpool

Liverpool là đội chi tiêu lớn nhất mùa hè này. Liệu đây có phải là kỳ chuyển nhượng thành công nhất trong lịch sử CLB như một số người hâm mộ tuyên bố? Thời gian sẽ trả lời. Nhưng không thể phủ nhận, họ đã mang về một loạt cái tên gây ấn tượng mạnh.

"The Reds" phá kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh hai lần: đầu tiên là chiêu mộ Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen với giá 100 triệu bảng + 16 triệu phụ phí, sau đó là thương vụ bom tấn Alexander Isak từ Newcastle với 130 triệu bảng vào ngày cuối cùng.

Ngoài ra, họ còn bổ sung Hugo Ekitike (69 triệu bảng), Milos Kerkez (40 triệu), Jeremie Frimpong (29 triệu) và Giovanni Leoni (26 triệu), tất cả để gia cố cho một đội hình đã vô địch Premier League. Salah và Van Dijk cũng đã ký gia hạn hợp đồng trong hè này.

Liverpool cũng bán rất khéo, thu về hơn 200 triệu bảng từ các cầu thủ như Luis Diaz, Jarell Quansah, Darwin Nunez…

Liverpool hụt mất Marc Guehi (35 triệu bảng) vào phút chót do Crystal Palace không tìm được người thay thế, nhưng điều đó không làm lu mờ một kỳ chuyển nhượng cực kỳ thành công. Mặc dù phong độ đầu mùa chưa ổn định, Liverpool vẫn đang thắng và điều đó thật sự đáng lo cho các đối thủ.

Liverpool và Arsenal thắng lớn

Arsenal

Arsenal không đứng ngoài cuộc đua. Dù là để cạnh tranh danh hiệu hay đơn giản là không bị bỏ lại phía sau, họ đã bổ sung tới 8 cầu thủ chất lượng.

Hàng công "Pháo thủ" có Viktor Gyokeres, Eberechi Eze và Noni Madueke. Tuyến giữa có Zubimendi và Christian Norgaard. Hàng thủ đón Cristhian Mosquera và Piero Hincapie. Thủ môn Kepa sẽ dự phòng cho Raya.

Đội hình của Arteta giờ đây có chiều sâu rõ rệt, điều họ từng thiếu. Ví dụ, Madueke thay thế Saka cực tốt, Mosquera lấp đầy chỗ trống của Saliba khi đối đầu Liverpool.

Đặc biệt, Arsenal còn “nẫng tay trên” hai thương vụ: Zubimendi từng là mục tiêu số một của Liverpool năm 2024, còn Eze tưởng như đã thuộc về Tottenham cho đến phút cuối.

Real Madrid

Không hài lòng với mùa giải 2024/25, Real Madrid đã hành động nhanh chóng. Họ bổ nhiệm Xabi Alonso làm HLV trước thềm FIFA Club World Cup, một bước đi thể hiện sự thay đổi triệt để.

CLB sau đó đưa về hàng loạt bản hợp đồng chất lượng: Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras và thần đồng người Argentina là Franco Mastantuono bất chấp sự theo đuổi từ PSG.

Ngoài sự ra đi của Modric và Lucas Vazquez, các trụ cột khác vẫn ở lại. Đáng chú ý, Rodrygo, người thường xuyên bị đồn ra đi sau cùng tiếp tục gắn bó.

Real đang cho thấy tham vọng thật sự trong cuộc đua với Barcelona ở La Liga cũng như quyết tâm trở lại với đỉnh cao bóng đá châu Âu.

💰 Nhóm "không thắng - chẳng thua"

Manchester United

Man United có cả điểm cộng và trừ. Họ bị cho là chi quá tay cho Matheus Cunha (62,5 triệu bảng) và Bryan Mbeumo (65 triệu) và không mua được tiền vệ trung tâm mới.

"Quỷ đỏ" đầu tư mạnh mẽ cho hàng công

Tuy nhiên, việc chiêu mộ Benjamin Sesko và thủ môn trẻ Senne Lammens cho thấy định hướng đầu tư dài hạn đang trở lại.

Họ cũng thanh lý được nhiều cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch như Antony, Garnacho, Højlund và tạm thời giải quyết gánh nặng lương bổng từ Rashford, Sancho.

Manchester City

Man City cũng ở thế trung lập. Đội chủ sân Etihad có một số thương vụ tốt như Tijjani Reijnders và Ait-Nouri. Nhưng những bản hợp đồng như Rayan Cherki hay Donnarumma lại khiến giới chuyên môn bối rối bởi họ bị đánh giá là không phù hợp với lối chơi của HLV Pep Guardiola.

Việc bán Manuel Akanji và Ederson với giá thấp cũng gây khó hiểu. Dù đội hình trẻ hơn và có thêm sức sống, chưa chắc họ đã mạnh hơn mùa trước.

📉 Những kẻ bại trận trong cuộc chiến chuyển nhượng

Newcastle United

Toàn bộ kỳ chuyển nhượng của Newcastle bị ám ảnh bởi Alexander Isak. Dù CLB cố giữ chân anh trước lời đề nghị từ Liverpool, cuối cùng vẫn để mất với giá 130 triệu bảng.

Vấn đề là: họ không kịp thay thế xứng tầm. Những cái tên theo đuổi đều thất bại: Ekitike, Sesko, Joao Pedro, Liam Delap, Strand Larsen…

Cuối cùng, họ chỉ kịp mang về Nick Woltemade (65 triệu bảng) và Yoane Wissa (50 triệu). Cộng thêm Elanga, Ramsey và Thiaw — nhưng tất cả là chưa đủ để khỏa lấp khoảng trống mà Isak và Wilson để lại.

Leverkusen sa thải HLV Ten Hag nhanh hơn dự đoán của giới mộ điệu

Bayer Leverkusen

Leverkusen thu được nhiều tiền, nhưng mất đi rất nhiều tài năng. Họ chia tay Wirtz, Frimpong, Tah, Adli, Xhaka, Hradecky, Kossounou, Hincapie — gần như toàn bộ đội hình chính giúp CLB vô địch Bundesliga.

HLV Erik Ten Hag bị sa thải ngay trong kỳ chuyển nhượng, chỉ sau hai vòng đấu, cho thấy mức độ hỗn loạn tại Leverkusen lúc này. Dàn tân binh gồm Tillman, Quansah, Bade và Ben Seghir khá ổn, nhưng không đủ cứu vãn một mùa hè "đổ vỡ".

Bayern Munich

Một kỳ chuyển nhượng thất vọng. Họ chi nhiều nhưng hiệu quả thấp. Jonathan Tah đến theo dạng tự do nhưng nhận lương cực cao. Mục tiêu số một Nico Williams từ chối, Rashford cũng không đến.

Trong khi đó nhóm trụ cột gồm Sane, Muller, Coman đều rời CLB, còn Musiala dính chấn thương nặng.

Bayern buộc phải trả 65 triệu bảng cho Luis Diaz (28 tuổi), và chi 14 triệu bảng phí mượn + 56,5 triệu bảng cho Nicolas Jackson — hai thương vụ bị đánh giá là thiếu tính toán.

Aston Villa

Áp lực cắt giảm chi phí sau án phạt từ UEFA khiến Villa phải bán Ramsey cho Newcastle và chỉ ký được các hợp đồng rẻ: Lindelof (tự do), Sancho (mượn), Harvey Elliott (35 triệu bảng).

Thậm chí, kế hoạch bán thủ môn Emiliano Martinez cho Man United vào phút cuối cũng đổ bể, khiến CLB lỡ cơ hội tái đầu tư. Toàn bộ mùa hè của họ là một chuỗi loay hoay với giới hạn tài chính, ảnh hưởng nặng đến chiến lược chuyển nhượng.

Danh sách top 10 phi vụ chuyển nhượng đắt giá nhất hè 2025 (Transfermarkt thống kê)