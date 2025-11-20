HLV Amorim: MU còn cách xa sự hoàn hảo, bảo vệ hệ thống 3-4-3 "bằng cả tính mạng"

⚡ Chuỗi bất bại không che giấu vấn đề

Trước đợt FIFA Days tháng 11/2025, MU nối dài chuỗi 5 trận bất bại ở Premier League, bao gồm chiến thắng ấn tượng trước Liverpool và những trận hòa vất vả với Nottingham Forest và Tottenham.

MU đã chơi tốt hơn thời gian qua

Tuy nhiên, HLV Amorim khẳng định chuỗi kết quả tích cực chỉ nhấn mạnh đội bóng còn cách xa trình độ cần thiết, đồng thời cảnh báo các cầu thủ rằng cường độ thi đấu, không phải sơ đồ, quyết định tiến bộ.

Chia sẻ với Stan Sport, HLV Ruben Amorim khẳng định: “Chúng tôi chơi tốt hơn, nhưng là nhờ tự tin hơn, và điều đó bắt đầu từ kết quả tốt, ví dụ trước Liverpool. Toàn đội đang tiến bộ, nhưng cảm giác của tôi sau trận Tottenham là thất vọng.

Trên thực tế, MU còn cách xa sự hoàn hảo. Chúng tôi chưa phải đội bóng có thể thắng mọi trận. Tôi vẫn tin sơ đồ không phải vấn đề. Điều quan trọng là động lực, sự tự tin, cách chơi và tính cạnh tranh của đội".

🗣️ “Đường đi rõ ràng, không quan tâm lời ra tiếng vào”

Phát biểu này xuất hiện trong giai đoạn áp lực giảm nhiều so với mùa trước, khi MU xếp thứ 15 Ngoại hạng Anh, hay đầu mùa này sau cú sốc bị Grimsby Town loại khỏi League Cup. Amorim vẫn giữ được sự ủng hộ của các lãnh đạo cấp cao, trong đó có đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe, dù ông khẳng định điều đó không thay đổi cách ông làm việc.

HLV Amorim thừa nhận đội bóng của ông còn nhiều khiếm khuyết

HLV Amorim tiếp tục khẳng định: “Điều quan trọng là người hâm mộ hiểu chúng tôi có con đường rõ ràng và sẽ tiếp tục đi trên con đường đó. Thành thật mà nói, điều đó không thay đổi gì với tôi, vì tôi không lo mất việc. Khi Sir Jim Ratcliffe trả lời phỏng vấn, áp lực quanh CLB giảm hẳn. Điều đó cực kỳ quan trọng với đội bóng, và nếu quan trọng với đội, có nghĩa cũng quan trọng với tôi”.

🎙️ Học trò De Ligt đồng quan điểm

Hậu vệ Matthijs De Ligt cũng thừa nhận phong độ bản thân cải thiện nhờ thay đổi tâm lý. Trong cuộc phỏng vấn với De Telegraaf, anh nhấn mạnh sự tiến bộ của MU đến từ tự tin lẫn cấu trúc đội hình, và việc nhận trách nhiệm giúp anh lấy lại sự ổn định.

De Ligt tỏa sáng thời gian qua

MU sẽ trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế ở vị trí thứ 7, kém 2 điểm so với nhóm dự Champions League. Họ tiếp Everton tại Old Trafford vào lúc 3h ngày 25/11 (giờ Hà Nội).

Trong bức tranh tươi sáng, chấn thương của tân binh Benjamin Sesko vẫn đáng lo. Tiền đạo trị giá 73,7 triệu bảng dính chấn thương gối trong trận hòa Tottenham, khiến đội chỉ còn 10 người trong những phút cuối. Dự kiến, Sesko nghỉ thi đấu vài tuần.