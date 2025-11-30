MU ngược dòng: HLV Amorim tự hào, người hùng Zirkzee phấn khích

Chiến thắng nhờ cường độ, chi tiết nhỏ và tài năng

HLV Ruben Amorim chia sẻ: “MU chơi với cường độ cao hơn trong hiệp hai so với đối thủ, vốn đã mệt mỏi. Mọi thứ đều liên kết với nhau, nhưng đôi khi chỉ là những chi tiết nhỏ. Cách Josh Zirkzee kiểm soát bóng trong hiệp hai khác hẳn, cách chúng tôi tranh chấp các pha bóng thứ hai cũng khác, và chính những yếu tố này tạo ra sự khác biệt – rồi tiền đạo ở phía trước đã tỏa sáng, ghi hai bàn”.

HLV Amorim hài lòng với kết quả của trận đấu

HLV người Bồ Đào Nha nhấn mạnh tầm quan trọng của các tình huống cố định: “Điều này đặc biệt quan trọng ở Premier League, bởi mọi đối thủ đều rất khó chơi. Từ những quả ném biên, đá phạt đến phạt góc, đều giúp mở lối chơi và tạo sự tự tin. Nếu không luyện tập các tình huống cố định, bạn đã tự đặt mình vào thế thua rồi”.

Về vai trò của Zirkzee, HLV nói: “Một tiền đạo phải biết ghi bàn. Dù cậu ấy không chơi nhiều phút, nhưng cách Zirkzee phản ứng trong hiệp hai, từ những chi tiết nhỏ, tranh chấp bóng thứ hai hay kiểm soát bóng một, đều cực kỳ quan trọng với lối chơi của toàn đội".

Cuối cùng, HLV Amorim khẳng định: “Điều quan trọng là giành chiến thắng mọi trận đấu. Và hôm nay là minh chứng rõ ràng: nếu chơi đúng cách nhưng tăng cường cường độ và chú ý đến những chi tiết nhỏ, kết hợp với nhịp độ và đường chuyền, MU có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào”.

Mason Mount hồ hởi với chiến thắng

Tiền vệ Mason Mount chia sẻ: "Chơi trên sân khách luôn là thử thách, chúng tôi chưa bao giờ thấy dễ dàng. Trận đấu trước kết quả không như ý, vì vậy chúng tôi cần một màn phục thù. Và MU đã làm được!".

MU ngược dòng, hạ Crystal Palace ngay trên đất Londo

Ngôi sao người Anh nói tiếp: "Thật tuyệt khi thấy tinh thần của cả đội, đặc biệt khi chúng tôi lội ngược dòng từ tỷ số 0-1 ở hiệp một. Toàn đội không bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu. Thật lâu rồi tôi mới chơi trọn vẹn 90 phút, nhưng cảm giác hiện tại rất tốt, tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân".

Zirkzee ca ngợi đồng đội

Joshua Zirkzee tự hào nói về chiến thắng của MU: “Cảm giác thật tuyệt, lúc nào cũng vui khi ghi bàn. Quan trọng hơn, bàn thắng giúp chúng tôi trở lại trong trận đấu. Đây là trận cầu quan trọng và thật tốt khi đội đã chiến thắng, còn bản thân tôi ghi bàn".

Zirkzee hạnh phúc khi ghi bàn cho MU

Thời gian qua, có tin đồn rằng Zirkzee sẽ rời MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Ngôi sao người Hà Lan ẩn ý rằng anh vẫn muốn gắn bó với đội chủ sân Old Trafford: "Đây là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, nếu không ghi bàn trong khoảng thời gian đó, áp lực thật sự rất lớn. Nhưng tôi may mắn được bao quanh bởi những người đồng đội tốt và nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời, tôi biết ơn họ.

Môi trường này thực sự tốt. Hôm nay là phần thưởng cho sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng của toàn đội. Tôi biết ơn những cầu thủ xuất sắc đã làm mọi thứ dễ dàng hơn cho tôi, cùng toàn bộ ban huấn luyện và HLV trưởng".