"Messi nhí" lập hat-trick giúp U18 MU hạ Liverpool 7-0, kỷ lục NHA vẫy gọi

Sự kiện: Manchester United Liverpool Premier League 2025-26
JJ Gabriel tiếp tục khẳng định tài năng khi ghi cú hat-trick góp phần giúp U18 MU vùi dập U18 Liverpool 7-0. 

   

🔥 "Messi nhí" lập hat-trick giúp U18 MU hạ U18 Liverpool 7-0

JJ Gabriel đang trở thành cái tên gây chú ý bậc nhất trong hệ thống đào tạo trẻ MU. Cuối tuần qua, cầu thủ 15 tuổi lại "gây sốt" với cú hat-trick trong chiến thắng 7-0 của đội U18 "Quỷ đỏ" trước U18 Liverpool trong khuôn khổ U18 Premier League.

Ở trận đấu này, Bendito Mantato mở tỷ số với cú dứt điểm quyết đoán, trước khi Gabriel ghi dấu ấn bằng 2 pha lập công mang đậm dấu ấn cá nhân trong hiệp đấu đầu tiên. Ở bàn đầu tiên, cầu thủ có biệt danh "Messi nhí" xoay trở khéo léo trong vòng cấm để loại bỏ hàng phòng ngự Liverpool rồi dứt điểm gọn gàng. Không lâu sau đó, anh  có pha xử lý tương tự với cú sút mạnh đưa bóng đi thẳng vào nóc lưới, nâng tỷ số lên 4-0.

JJ Gabriel lại gây tiếng vang trong trận thắng của U18 MU trước Liverpool

JJ Gabriel lại gây tiếng vang trong trận thắng của U18 MU trước Liverpool

Sang hiệp 2, lần lượt Louie Bradbury, Jim Thwaites, Samuel Lusale ghi tên mình lên bảng tỷ số khiến U18 Liverpool sụp đổ. Gabriel khép lại buổi chiều hoàn hảo của mình bằng pha lập công ấn định chiến thắng 7-0 cho U18 MU, đồng thời hoàn tất cú hat-trick.

🌟 Sao trẻ “lớn nhanh”, ghi điểm với Amorim

Gabriel được đánh giá là một trong những tài năng xuất sắc nhất bước ra từ học viện MU những năm gần đây. Đầu mùa giải, anh và gia đình thậm chí được mời vào khu vực dành cho ban lãnh đạo tại Old Trafford trong trận gặp Arsenal.

Gabriel cũng có cuộc trao đổi trực tiếp với HLV Amorim, được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia sẻ triết lý bóng đá của đội bóng. Buổi gặp mặt còn có CEO Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox tham dự, trong nỗ lực giữ chân tài năng trẻ trong mùa hè vừa qua. Điều này càng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: Khi nào Gabriel sẽ được trao cơ hội ra mắt đội 1?

📅 Có thể phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Thời gian gần đây, JJ Gabriel nhiều lần được gọi lên tập luyện cùng đội 1,  bao gồm các buổi tập trước trận gặp Crystal Palace ở vòng 13 Ngoại hạng Anh (30/11). Nếu HLV Amorim mạnh dạn trao cơ hội cho "Sao Mai" này, anh sẽ đứng trước viễn cảnh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử từng ra sân cho MU tại Ngoại hạng Anh. Kỷ lục hiện thuộc về Angel Gomes (16 tuổi 263 ngày), tiếp theo là Shola Shoretire (17 tuổi 19 ngày) và Chido Obi (17 tuổi 79 ngày).

Tài năng 15 tuổi thậm chí còn có khả năng phá cả kỷ lục cầu thủ trẻ nhất Ngoại hạng Anh được nắm giữ bởi Ethan Nwaneri của Arsenal (15 tuổi 181 ngày). Với những gì đang thể hiện, Gabriel ngày càng tiến gần hơn tới thời khắc lịch sử.

HLV Amorim đưa "Messi nhí" lên tập cùng MU, liệu có được đá Ngoại hạng Anh?
HLV Amorim đưa "Messi nhí" lên tập cùng MU, liệu có được đá Ngoại hạng Anh?

HLV Ruben Amorim đã đưa JJ Gabriel, 15 tuổi, vào các buổi tập cùng đội một của MU trước trận gặp Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này, nhằm...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

30/11/2025 03:55 AM (GMT+7)
