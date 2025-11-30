MU đấu Crystal Palace, "xem giò" Adam Wharton có đáng giá 100 triệu bảng?

⚽ Buổi "thử giọng" Adam Wharton

MU chuẩn bị có thêm một “bài kiểm tra” quan trọng cho vị trí tiền vệ khi hành quân đến sân Crystal Palace vào 19h30 ngày 30/11. Tâm điểm trận đấu không ai khác ngoài Adam Wharton – một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu Ngoại hạng Anh cũng như mục tiêu nằm trong danh sách chuyển nhượng tiềm nặng của "Quỷ đỏ".

Cuối tháng 10, thời điểm MU vùi dập Brighton 4-2 ngay tại Old Trafford, không ít CĐV thất vọng khi Carlos Baleba – mục tiêu mà "Quỷ đỏ" theo đuổi suốt mùa hè và bị hét giá tới 100 triệu bảng - thi đấu mờ nhạt, thậm chí bị thay ra ngay trong hiệp một.

MU có cơ hội "xem giò" Adam Wharton

Thời gian gần đây, một cái tên khác là Elliot Anderson (Nottingham Forest) bất ngờ nổi lên như mục tiêu lí tưởng khác dành cho MU. Chính ngôi sao 23 tuổi đã chiếm suất của Wharton ở ĐT Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel, đồng thời có màn trình diễn xuất sắc giúp Nottingham Forest hòa trên thế thắng trước MU với tỷ số 2-2 đầu tháng 11. Vì vậy, màn thể hiện của Wharton lần này càng được chú ý hơn.

Wharton năm nay 21 tuổi, toả sáng trong vai trò tiền vệ làm bóng và đang thu hút sự quan tâm của nhiều CLB dự Champions League. Theo giới chuyên môn, tương lai của anh gần như khó gắn bó với Crsytal Palace khi đội bóng này có thể nhận được mức giá rất lớn trong mùa hè.

🧐 Wharton có phù hợp với MU?

Dù vậy, khả năng MU nhập cuộc trong thương vụ này lại không đơn giản. Lý do đầu tiên, Wharton không phải mẫu tiền vệ mà đội chủ sân Old Trafford đang cần. Ưu tiên của MU hè này là tìm một tiền vệ phòng ngự "số 6" để thay thế Casemiro – người có thể rời đội hoặc không còn phù hợp cho kế hoạch lâu dài.

Trong khi đó, cầu thủ 21 tuổi lại có thiên hướng "số 6" lai "số 8" thiên về dẫn dắt lối chơi, phân phối bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Một trở ngại khác phải kể đến mức phí chuyển nhượng. Nhiều nguồn tin cho rằng, Crystal Palace sẽ chỉ đồng ý để Wharton ra đi nếu nhận được ít nhất 100 triệu bảng. Cầu thủ 23 tuổi vẫn còn 4 năm hợp đồng sau mùa giải hiện tại, từ đó giúp đội bóng thành London nắm lợi thế đàm phán và không chịu sức ép bán người.

Với MU, việc bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ hợp lý nếu họ thực sự có cầu thủ phù hợp và ít rủi ro. Việc chi đậm rồi sử dụng không đúng vị trí sẽ khiến đội bóng rơi vào tình trạng lãng phí.

Thương vụ Wharton chỉ thực sự hợp lý nếu MU chia tay Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes hoặc cả hai trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Khi đó, việc bổ sung tiền vệ giỏi kiến tạo và tổ chức lối chơi như Wharton có ý nghĩa hơn, nhất là khi anh có thể đá cạnh một cầu thủ làm nhiệm vụ đánh chặn để phát huy tối đa khả năng hỗ trợ tấn công.

Liệu Wharton có thể chứng minh anh là mục tiêu lí tưởng nhất dành cho MU, thay vì Baleba hay Elliot Anderson?

💸 Trận đấu "định giá" Wharton và chiến lược của MU

Trong trường hợp đội hình không có biến động lớn, Wharton sẽ rơi vào tình thế “lệch vai trò” nếu cập bến Old Trafford, và mức giá 100 triệu bảng trở nên thiếu thuyết phục.

Sir Jim Ratcliffe từng thừa nhận MU là “dumb money” – đội bóng dễ chi tiêu hoang phí cho những cầu thủ không xứng với số tiền bỏ ra. Wharton chắc chắn là tài năng sáng giá, phù hợp nhiều đội bóng lớn, trong đó có MU. Tuy nhiên, việc trả 100 triệu bảng cho một cầu thủ chưa chắc phù hợp với nhu cầu chiến thuật của đội là điều thiếu khôn ngoan.

MU có thể đánh giá Wharton rất cao, nhưng nếu không phải lựa chọn tối ưu cho vị trí họ đang cần nhất, đó sẽ lại là một thương vụ sai lầm – điều mà "Quỷ đỏ"muốn tránh bằng mọi giá. Nói vậy để thấy, cuộc chạm trán giữa Crystal Palace - MU sắp tới ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch nhân sự của MU lẫn giá trị, sự tương hợp với Wharton.