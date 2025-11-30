Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán Ngoại hạng Anh: MU vào hiểm địa đấu Crystal Palace, Liverpool đối mặt "sinh tử"

Vòng 13 Ngoại hạng Anh được dự đoán nhiều khó khăn với hai ông lớn MU và Liverpool. Bởi lẽ, cả hai đội bóng này phải làm khách đến sân của các đối thủ khó chơi là Crystal Palace và West Ham.

   

Crystal Palace - MU: 19h, 30/11, vòng 13 Ngoại hạng Anh

Crystal Palace và MU đều đang tìm cách đứng dậy sau những thất bại gây tổn hại khi chạm trán tại Selhurst Park trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Crystal Palace (áo sẫm) có thể gây ra khó khăn cho MU

Crystal Palace (áo sẫm) có thể gây ra khó khăn cho MU

Crystal Palace vừa chấm dứt chuỗi năm trận bất bại sau khi thua Strasbourg 1-2 tại UEFA Conference League hôm thứ Năm. Đội bóng của Oliver Glasner phải xoay vòng nhanh khi trở lại Premier League, nơi họ đang khởi đầu cực ấn tượng và chỉ kém top 4 đúng một điểm trước vòng 13. Sự tự tin của Palace càng được củng cố bởi chuỗi 12 trận bất bại trên sân nhà ở giải đấu (thắng 6, hòa 6) – thành tích tốt thứ hai trong lịch sử của đội bóng thành London này.

Ở chiều ngược lại, phong độ tích cực của MU nhanh chóng chững lại khi họ trải qua ba trận liên tiếp không thắng (hòa 2, thua 1). Sự thất vọng càng tăng khi "Quỷ đỏ" để thua 0-1 ngay tại Old Trafford trước Everton, đội bị đuổi người chỉ sau 13 phút trong trận đấu hôm thứ Hai.

Một chiến thắng có thể đã đưa MU vào top 5, nhưng họ vẫn chưa bị bỏ lại quá xa do bảng xếp hạng Premier League đang rất sít sao. Tuy nhiên, triển vọng cải thiện tình hình ở trận này là không nhiều, bởi đội bóng của Ruben Amorim chỉ thắng một trong 11 trận sân khách gần nhất tại giải (hòa 4, thua 6). Thêm nữa, London cũng là vùng đất khó khăn với "Quỷ đỏ", bởi họ chỉ thắng 3 trong số 26 lần gần nhất đến nơi này, hòa 7 và thua 16.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về Crystal Palace khi họ bất bại bốn trận gần nhất gặp MU, thắng đến 3 trận và chỉ hòa 1, đồng thời giữ sạch lưới cả 4 trận ấy. Với bối cảnh hiện tại, nhiệm vụ rời Selhurst Park với 3 điểm thực sự khó hoàn thành với "Quỷ đỏ".

Dự đoán: Crystal Palace 2-1 MU

Đội hình dự kiến

Crystal Palace: Henderson; Lacroix, Guehi, Richards; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino

MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mount, Diallo; Mbeumo

West Ham - Liverpool: 21h05, 30/11, vòng 13 Ngoại hạng Anh

Liverpool đang chìm trong chuỗi phong độ tệ hại đến mức đặt HLV Arne Slot vào tình thế nghẹt thở. HLV người Hà Lan buộc phải tìm một kết quả tích cực khi đưa đội tới làm khách trước đội chủ nhà West Ham đang tiến bộ rõ rệt.

Liverpool (áo đen) cần phải có điểm trước West Ham

Liverpool (áo đen) cần phải có điểm trước West Ham

West Ham từng đứng trước viễn cảnh trải qua một trong những mùa giải tệ nhất gần đây khi chỉ thắng 1 trong 9 trận đầu mùa (hòa 1, thua 7). Tuy vậy, HLV Nuno Espirito Santo đã giúp đội bóng tìm lại sự gắn kết trong tháng 11 với chuỗi ba trận bất bại (thắng 2, hòa 1).

Liverpool thì tiếp tục tự đào sâu khủng hoảng. Thất bại 1-4 trước PSV giữa tuần khiến số trận thua của họ lên tới 9/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. "Lữ đoàn đỏ" cũng vừa thua ba trận liên tiếp với cách biệt từ ba bàn trở lên – điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 12/1953.

Những kỷ lục tiêu cực nối tiếp nhau đang làm sức ép lên HLV Slot tăng vọt. Chỉ 6 tháng trước, vị thuyền trưởng người Hà Lan còn giúp Liverpool giành chức vô địch Premier League thứ hai trong lịch sử. Thêm vào đó, chuỗi năm trận thua liên tiếp tại London biến chuyến đi này thành thử thách cực kỳ bất lợi, khi ông cố kéo nhà đương kim vô địch ra khỏi nửa dưới bảng xếp hạng.

Dù vậy, cán cân đối đầu vẫn nghiêng mạnh về Liverpool, với 14 chiến thắng trong 18 lần gặp West Ham gần nhất tại Premier League, chỉ hòa 3 và thua 1 trận. Họ cũng đã ghi 25 bàn trong 9 chuyến hành quân đến London Stadium. Nếu có thể vượt qua nghịch cảnh, Liverpool vẫn có thể giành được điểm số trước khi ra về.

Dự đoán: West Ham 1-1 Liverpool

Đội hình dự kiến

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Fernandes; Bowen, Paqueta, Summerville; Wilson

Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Chiesa; Isak

30/11/2025 03:50 AM (GMT+7)
