MU đấu Crystal Palace: Cùng hệ thống 3-4-3, Amorim & Glasner, ai sẽ thắng?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

MU đấu Crystal Palace: Cùng hệ thống 3-4-3, Amorim & Glasner, ai sẽ thắng?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Crystal Palace Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vào lúc 19h ngày 30/11 (giờ Hà Nội), MU sẽ hành quân đến sân của Crystal Palace. Đây là màn so tài rất đáng chú ý, bởi cả hai đội đều được vận hành với hệ thống 3-4-3.

   

⚽ Hành trình gian nan của Amorim

Ruben Amorim từng than phiền rằng hệ thống 3-4-3 của ông luôn bị đổ lỗi mỗi khi Man Utd thua, nhưng hiếm khi được khen ngợi khi thắng. Chiến thuật của HLV Bồ Đào Nha là tâm điểm bàn tán kể từ khi ông tiếp quản "Quỷ đỏ", với nhiều ý kiến cho rằng sơ đồ này không thể thành công tại Premier League. Nhưng Oliver Glasner ở Crystal Palace đang chứng minh điều ngược lại.

Hai HLV Glasner và Amorim hứa hẹn sẽ có màn đấu trí hấp dẫn

Hai HLV Glasner và Amorim hứa hẹn sẽ có màn đấu trí hấp dẫn

Kể từ khi kế nhiệm Roy Hodgson tại Selhurst Park vào tháng 2/2024, Glasner áp dụng cùng sơ đồ 3-4-3, giúp Crystal Palace từ đội đứng thứ 15 tiến đến danh hiệu FA Cup đầu tiên trong lịch sử, giành vé dự cúp châu Âu và trải qua chuỗi 19 trận bất bại kéo dài 6 tháng. Hiện tại, Palace xếp thứ 5 Premier League, có mùa giải tốt nhất kể từ 1990. Trong khi đó, Amorim đang chịu áp lực lớn sau mùa giải tệ hại nhất của Man Utd trong 51 năm.

Dưới đây là sự khác biệt trong cách vận hành hệ thống 3-4-3 của MU của HLV Amorim với Crystal Palace của HLV Glasner:

1️⃣ Chọn sơ đồ dựa trên cầu thủ

Glasner luôn linh hoạt, chọn hệ thống phù hợp với đội hình hiện có. “Tôi luôn xem sơ đồ nào hợp với cầu thủ mình nhất”, Glasner chia sẻ. Amorim lại cứng nhắc áp dụng 3-4-3 dù Man Utd thiếu các hậu vệ biên đủ chất lượng và vẫn giữ sơ đồ trước Everton dù cần điều chỉnh.

Gò ép Fernandes vào vị trí không phải tốt nhất của cầu thủ này đang gây ra vấn đề cho MU

Gò ép Fernandes vào vị trí không phải tốt nhất của cầu thủ này đang gây ra vấn đề cho MU

2️⃣ Tập trung ít kiểm soát bóng hơn

Crystal Palace chứng minh rằng bạn không cần thống trị bóng để thắng: họ sở hữu ít bóng hơn nhưng xếp thứ 5 bảng xếp hạng. Ngược lại, Man Utd nhiều lần kiểm soát bóng nhưng kết quả không tương xứng. Kết quả thực tế là quan trọng hơn số liệu thống kê.

3️⃣ Có một tiền đạo cắm đáng tin cậy

Lối chơi 3-4-3 cần một trung phong biết dẫn dắt hàng công. Crystal Palace với Jean-Philippe Mateta thể hiện rõ vai trò “sát thủ Premier League”, trong khi Man Utd vẫn loay hoay với những lựa chọn như Sesko, Mbeumo hay Cunha, chưa mang lại hiệu quả thực sự.

🏃‍♂️ 4️⃣ Dùng wing-back đúng cánh

Wing-back (cầu thủ chạy cánh) là mấu chốt của sơ đồ 3-4-3. Amorim gặp khó với Dalot hay Amad Diallo, trái ngược với Glasner, người đặt Daniel Munoz và Tyrick Mitchell đúng vị trí thuận chân. Thành quả: 17 bàn đóng góp của Munoz, 11 của Mitchell, cùng khả năng bùng nổ trong các pha phản công.

Adam Wharton là sự khác biệt lớn với tuyến giữa hai đội

Adam Wharton là sự khác biệt lớn với tuyến giữa hai đội

5️⃣ Xây dựng xung quanh nhạc trưởng tuyến giữa

Adam Wharton tại Crystal Palace là ví dụ tiêu biểu: kiểm soát nhịp độ, điều phối trận đấu và là mấu chốt cho chuỗi 19 trận bất bại. Man Utd thiếu một tiền vệ trẻ vừa kiểm soát vừa sáng tạo lâu dài. Bộ đôi Casemiro và Bruno Fernandes chưa thể đáp ứng trọn vai trò này.

6️⃣ Thể hiện niềm tin

Glasner luôn truyền cảm hứng và niềm tin cho các cầu thủ, kể cả khi thua Man City 2-5. Ông tìm giải pháp và Crystal Palace đã thắng chính đối thủ này ở FA Cup sau đó. Amorim thì thường quá trung thực, đôi khi khiến tinh thần của đội bị ảnh hưởng với những tuyên bố tiêu cực.

Nếu Amorim học theo cách Glasner linh hoạt, chọn sơ đồ dựa trên cầu thủ, sử dụng wing-back đúng cánh, xây dựng tuyến giữa xung quanh nhạc trưởng và duy trì niềm tin, 3-4-3 tại Old Trafford có thể không còn là gánh nặng, mà trở thành vũ khí đáng gờm. Man Utd đang cần hơn hết những bài học này để tìm lại bản sắc và thành công.

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 09:42 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN