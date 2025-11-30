MU đấu Crystal Palace: Cùng hệ thống 3-4-3, Amorim & Glasner, ai sẽ thắng?

⚽ Hành trình gian nan của Amorim

Ruben Amorim từng than phiền rằng hệ thống 3-4-3 của ông luôn bị đổ lỗi mỗi khi Man Utd thua, nhưng hiếm khi được khen ngợi khi thắng. Chiến thuật của HLV Bồ Đào Nha là tâm điểm bàn tán kể từ khi ông tiếp quản "Quỷ đỏ", với nhiều ý kiến cho rằng sơ đồ này không thể thành công tại Premier League. Nhưng Oliver Glasner ở Crystal Palace đang chứng minh điều ngược lại.

Hai HLV Glasner và Amorim hứa hẹn sẽ có màn đấu trí hấp dẫn

Kể từ khi kế nhiệm Roy Hodgson tại Selhurst Park vào tháng 2/2024, Glasner áp dụng cùng sơ đồ 3-4-3, giúp Crystal Palace từ đội đứng thứ 15 tiến đến danh hiệu FA Cup đầu tiên trong lịch sử, giành vé dự cúp châu Âu và trải qua chuỗi 19 trận bất bại kéo dài 6 tháng. Hiện tại, Palace xếp thứ 5 Premier League, có mùa giải tốt nhất kể từ 1990. Trong khi đó, Amorim đang chịu áp lực lớn sau mùa giải tệ hại nhất của Man Utd trong 51 năm.

Dưới đây là sự khác biệt trong cách vận hành hệ thống 3-4-3 của MU của HLV Amorim với Crystal Palace của HLV Glasner:

1️⃣ Chọn sơ đồ dựa trên cầu thủ

Glasner luôn linh hoạt, chọn hệ thống phù hợp với đội hình hiện có. “Tôi luôn xem sơ đồ nào hợp với cầu thủ mình nhất”, Glasner chia sẻ. Amorim lại cứng nhắc áp dụng 3-4-3 dù Man Utd thiếu các hậu vệ biên đủ chất lượng và vẫn giữ sơ đồ trước Everton dù cần điều chỉnh.

Gò ép Fernandes vào vị trí không phải tốt nhất của cầu thủ này đang gây ra vấn đề cho MU

2️⃣ Tập trung ít kiểm soát bóng hơn

Crystal Palace chứng minh rằng bạn không cần thống trị bóng để thắng: họ sở hữu ít bóng hơn nhưng xếp thứ 5 bảng xếp hạng. Ngược lại, Man Utd nhiều lần kiểm soát bóng nhưng kết quả không tương xứng. Kết quả thực tế là quan trọng hơn số liệu thống kê.

3️⃣ Có một tiền đạo cắm đáng tin cậy

Lối chơi 3-4-3 cần một trung phong biết dẫn dắt hàng công. Crystal Palace với Jean-Philippe Mateta thể hiện rõ vai trò “sát thủ Premier League”, trong khi Man Utd vẫn loay hoay với những lựa chọn như Sesko, Mbeumo hay Cunha, chưa mang lại hiệu quả thực sự.

🏃‍♂️ 4️⃣ Dùng wing-back đúng cánh

Wing-back (cầu thủ chạy cánh) là mấu chốt của sơ đồ 3-4-3. Amorim gặp khó với Dalot hay Amad Diallo, trái ngược với Glasner, người đặt Daniel Munoz và Tyrick Mitchell đúng vị trí thuận chân. Thành quả: 17 bàn đóng góp của Munoz, 11 của Mitchell, cùng khả năng bùng nổ trong các pha phản công.

Adam Wharton là sự khác biệt lớn với tuyến giữa hai đội

5️⃣ Xây dựng xung quanh nhạc trưởng tuyến giữa

Adam Wharton tại Crystal Palace là ví dụ tiêu biểu: kiểm soát nhịp độ, điều phối trận đấu và là mấu chốt cho chuỗi 19 trận bất bại. Man Utd thiếu một tiền vệ trẻ vừa kiểm soát vừa sáng tạo lâu dài. Bộ đôi Casemiro và Bruno Fernandes chưa thể đáp ứng trọn vai trò này.

6️⃣ Thể hiện niềm tin

Glasner luôn truyền cảm hứng và niềm tin cho các cầu thủ, kể cả khi thua Man City 2-5. Ông tìm giải pháp và Crystal Palace đã thắng chính đối thủ này ở FA Cup sau đó. Amorim thì thường quá trung thực, đôi khi khiến tinh thần của đội bị ảnh hưởng với những tuyên bố tiêu cực.

Nếu Amorim học theo cách Glasner linh hoạt, chọn sơ đồ dựa trên cầu thủ, sử dụng wing-back đúng cánh, xây dựng tuyến giữa xung quanh nhạc trưởng và duy trì niềm tin, 3-4-3 tại Old Trafford có thể không còn là gánh nặng, mà trở thành vũ khí đáng gờm. Man Utd đang cần hơn hết những bài học này để tìm lại bản sắc và thành công.