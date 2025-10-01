Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Ông trùm" Ratcliffe có mùa giải thảm họa: Nice sa sút như MU, thiệt thòi đủ đường

Tỷ phú Jim Ratcliffe hiện đối diện với hoàn cảnh tréo ngoe khi 2 đội bóng ông sở hữu là MU và Nice đều sa sút nghiêm trọng.

  

😠Nice sa sút không phanh

Mùa giải 2024/25 chứng kiến Nice thi đấu thăng hoa bất ngờ. Đội bóng này khép lại mùa bóng với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ligue 1. Đây là vị trí cao nhất của đội bóng này tại giải VĐQG kể từ năm 2017. 

Điều đáng nói, Nice vào thời điểm đạt phong độ cao lại không bị tỷ phú Jim Ratcliffe và các cộng sự kiểm soát quá nhiều. Tài phiệt người Anh từng thừa nhận: "Nice đã chơi tốt hơn nhiều khi không có sự can thiệp của chúng tôi".

Khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, tỷ phú Jim Ratcliffe quyết định nắm lại quyền kiểm soát Nice. Lý do bởi MU không thể có vé dự Cúp châu Âu, còn Nice tham dự Europa League do không vượt qua vòng loại Cúp C1. Điều này giúp cho Nice không phạm luật của UEFA, khi UEFA không cho phép 2 đội bóng có chung chủ sở hữu cùng thi đấu tại 1 giải. 

Nice gây ra thất vọng lớn

Nice gây ra thất vọng lớn

Từ khi được tỷ phú Jim Ratcliffe tiếp quản lại, Nice lại sa sút phong độ. Đội bóng này thắng 2 trận, thua 3 trận và hòa 1 trận sau 6 vòng đấu tại Ligue 1. Ở Cúp châu Âu, sau khi không vượt qua vòng loại Cúp C1 khi thua Benfica sau cả 2 lượt trận, Nice thua tiếp ở lượt trận mở màn Europa League.

Bộ mặt tệ hại này của Nice giống với MU của hiện tại. Đội chủ sân Old Trafford cũng chỉ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận ở giải Ngoại hạng Anh. Điều khác biệt ở chỗ MU được đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, còn Nice thì không.

Giám đốc thể thao Florian Maurice mô tả kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua là “khó chịu”. Về mặt tài chính, bức tranh có vẻ sáng sủa khi Nice thu về 108 triệu euro từ việc bán cầu thủ và xếp thứ 4 Ligue 1. Nhưng họ lại đầu tư thiếu hiệu quả để duy trì phong độ. Các bản hợp đồng mới đều chơi dưới sức. 

🔄Nice không được MU hỗ trợ

1/3 ngân sách chuyển nhượng của Nice được chi cho Isak Jansson, nhưng cầu thủ này dường như không phù hợp với yêu cầu khắt khe của Ligue 1 và cũng không thi đấu nổi bật như còn ở Rapid Vienna. Thủ môn Yehvann Diouf không còn là chính mình như ở Reims mùa trước. Kevin Carlos vẫn chưa ghi được bàn thắng đầu tiên, còn Salis Abdul Samed đang cố gắng vực dậy sự nghiệp sau thời gian chấn thương tại Sunderland

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, giám đốc thể thao Maurice đã tìm đến "người anh em" MU để xin hỗ trợ nhưng không nhận được sự giúp đỡ. Maurice cay đắng chia sẻ: "Chúng tôi từng nghĩ đến việc đề nghị MU ký hợp đồng với một cầu thủ rồi cho chúng tôi mượn, nhưng ưu tiên của họ là bán cầu thủ".

Trong 4 trận tiếp theo, Nice sẽ đối đầu với Monaco, Lyon, Lille và PSG, tất cả đều nằm trong top 6 trên bảng xếp hạng Ligue 1. Với CLB đang đặt câu hỏi về số phận dài hạn, Nice phải giải quyết nhiều vấn đề trong ngắn hạn. Trong khi đó, những quyết định gần đây của tỷ phú Ratcliffe và các cộng sự có thể khiến tham vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới của họ sớm rơi vào bế tắc. 

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

01/10/2025 15:28 PM (GMT+7)
