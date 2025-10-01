Tranh cãi cầu thủ MU thi đấu kém vì quá hiền, không đủ "tiểu xảo"

Tranh chấp yếu ớt

Bàn về việc vì sao MU thi đấu kém gần đây là một chủ đề mà câu trả lời nhiều hơn câu hỏi, và không ai rõ rốt cuộc nguyên nhân vì đâu. Nhưng mới đây nhà báo Paul Hirst của tờ The Times đã đặt ra một vấn đề, đó là dường như MU đá không đủ quyết liệt. Thậm chí nói theo cách khác, thì họ đá không đủ… láo.

Mbeumo ở Brentford đá như hùm như hổ, Mbeumo đấu với Brentford thì "nhát như mèo"?

Paul Hirst cho rằng các cầu thủ MU quá hiền, quá “đẹp” và không đủ cứng rắn. Điều này khiến họ thường thua trong các pha tranh chấp, trong khi thắng các tình huống đấu tay đôi, các pha che bóng, các pha tranh bóng 50/50 là yếu tố then chốt để nắm giữ thế trận. Hirst cho rằng yếu tố quyết liệt trong tranh chấp đang mất dần theo thời gian ở đội hình MU và kéo theo thành tích đi xuống dần.

Đánh giá các cầu thủ MU, Hirst cho rằng ngoài Lisandro Martinez và Mathijs De Ligt thì các cầu thủ MU khác ở hàng thủ chơi không đủ rắn. Yoro, Shaw, Dalot, Dorgu đều tỏ ra quá nhẹ nhàng, còn Maguire có độ rắn nhưng đã chậm đi.

Ở tuyến tiền vệ cũng vậy, Kobbie Mainoo khá kém trong tranh chấp còn Manuel Ugarte đáng lẽ phải là một máy quét khiến đối thủ phải sợ, nhưng cầu thủ người Uruguay lại để nhiều tiền vệ kém tiếng tăm bắt nạt. Ngay cả các tiền đạo cũng thể hiện sự mềm yếu ở trận thua Brentford vừa qua, Sesko lẫn Mbeumo đều bị cầu thủ đối phương xô đẩy ra để lấy bóng không mấy khó khăn.

Trở lại hình hài xưa?

So với nhiều CLB ở Premier League thì MU không còn đủ đáng sợ. Liverpool có dàn cầu thủ khá to về thể hình và cơ bắp để tranh bóng, và sự nổi lên của Arsenal dưới thời Arteta được xoay quanh sức mạnh và đặc biệt là khả năng không chiến. Các đội khác cũng không vừa, Newcastle và Everton gần như xây dựng lối chơi quanh khả năng “lấy thịt đè người”.

Trận Newcastle - Arsenal chứng kiến hai bên không ngán va chạm

Việc đá với một đội hạng dưới như Grimsby mà các cầu thủ MU cũng thường xuyên thua tranh chấp và bị ghi 2 bàn trong thế trận bị ép sân, theo Paul Hirst đó là tín hiệu cho thấy đã đến lúc MU cần được chấn chỉnh về sức chiến đấu của các cầu thủ. Họ phải quái hơn, rắn hơn, thậm chí… láo hơn.

Bài viết của Paul Hirst gây được khá nhiều sự đồng tình từ fan MU. Trên diễn đàn Reddit của CLB, nhiều fan bày tỏ sự không hài lòng rằng các cầu thủ hiện nay không còn đủ “bạo lực” để dọa nạt đội bạn. So với đội hình MU thời Sir Alex Ferguson, hay thậm chí khi vẫn còn những Fred, Fellaini hay Ander Herrera, là một sự khác biệt quá lớn.

Có fan cho rằng với việc các cầu thủ MU bây giờ hưởng lương cao khá dễ dàng khi mới đến CLB, ý chí thi đấu của họ cũng bị cùn mòn. “Cầu thủ bây giờ có phải lăn xả xoạc bóng, lăn xả cho từng chiến thắng và chiếc cúp để được hợp đồng 5 năm như thời Roy Keane đâu? Khi nào đội bóng này ứng xử tàn nhẫn với cầu thủ ngoài sân thì khi đó cầu thủ mới chịu chơi bóng một cách tàn nhẫn trên sân”, fan này viết.