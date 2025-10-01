Tranh cãi cầu thủ MU thi đấu kém vì quá hiền, không đủ "tiểu xảo"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Tranh cãi cầu thủ MU thi đấu kém vì quá hiền, không đủ "tiểu xảo"

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một giả thuyết cho sự sa sút của MU là việc họ không đủ quyết liệt và cứng rắn, thậm chí đá không đủ "tiểu xảo".

   

Tranh chấp yếu ớt

Bàn về việc vì sao MU thi đấu kém gần đây là một chủ đề mà câu trả lời nhiều hơn câu hỏi, và không ai rõ rốt cuộc nguyên nhân vì đâu. Nhưng mới đây nhà báo Paul Hirst của tờ The Times đã đặt ra một vấn đề, đó là dường như MU đá không đủ quyết liệt. Thậm chí nói theo cách khác, thì họ đá không đủ… láo.

Mbeumo ở Brentford đá như hùm như hổ, Mbeumo đấu với Brentford thì "nhát như mèo"?

Mbeumo ở Brentford đá như hùm như hổ, Mbeumo đấu với Brentford thì "nhát như mèo"?

Paul Hirst cho rằng các cầu thủ MU quá hiền, quá “đẹp” và không đủ cứng rắn. Điều này khiến họ thường thua trong các pha tranh chấp, trong khi thắng các tình huống đấu tay đôi, các pha che bóng, các pha tranh bóng 50/50 là yếu tố then chốt để nắm giữ thế trận. Hirst cho rằng yếu tố quyết liệt trong tranh chấp đang mất dần theo thời gian ở đội hình MU và kéo theo thành tích đi xuống dần.

Đánh giá các cầu thủ MU, Hirst cho rằng ngoài Lisandro Martinez và Mathijs De Ligt thì các cầu thủ MU khác ở hàng thủ chơi không đủ rắn. Yoro, Shaw, Dalot, Dorgu đều tỏ ra quá nhẹ nhàng, còn Maguire có độ rắn nhưng đã chậm đi.

Ở tuyến tiền vệ cũng vậy, Kobbie Mainoo khá kém trong tranh chấp còn Manuel Ugarte đáng lẽ phải là một máy quét khiến đối thủ phải sợ, nhưng cầu thủ người Uruguay lại để nhiều tiền vệ kém tiếng tăm bắt nạt. Ngay cả các tiền đạo cũng thể hiện sự mềm yếu ở trận thua Brentford vừa qua, Sesko lẫn Mbeumo đều bị cầu thủ đối phương xô đẩy ra để lấy bóng không mấy khó khăn.

Trở lại hình hài xưa?

So với nhiều CLB ở Premier League thì MU không còn đủ đáng sợ. Liverpool có dàn cầu thủ khá to về thể hình và cơ bắp để tranh bóng, và sự nổi lên của Arsenal dưới thời Arteta được xoay quanh sức mạnh và đặc biệt là khả năng không chiến. Các đội khác cũng không vừa, Newcastle và Everton gần như xây dựng lối chơi quanh khả năng “lấy thịt đè người”.

Trận Newcastle - Arsenal chứng kiến hai bên không ngán va chạm

Trận Newcastle - Arsenal chứng kiến hai bên không ngán va chạm

Việc đá với một đội hạng dưới như Grimsby mà các cầu thủ MU cũng thường xuyên thua tranh chấp và bị ghi 2 bàn trong thế trận bị ép sân, theo Paul Hirst đó là tín hiệu cho thấy đã đến lúc MU cần được chấn chỉnh về sức chiến đấu của các cầu thủ. Họ phải quái hơn, rắn hơn, thậm chí… láo hơn.

Bài viết của Paul Hirst gây được khá nhiều sự đồng tình từ fan MU. Trên diễn đàn Reddit của CLB, nhiều fan bày tỏ sự không hài lòng rằng các cầu thủ hiện nay không còn đủ “bạo lực” để dọa nạt đội bạn. So với đội hình MU thời Sir Alex Ferguson, hay thậm chí khi vẫn còn những Fred, Fellaini hay Ander Herrera, là một sự khác biệt quá lớn.

Có fan cho rằng với việc các cầu thủ MU bây giờ hưởng lương cao khá dễ dàng khi mới đến CLB, ý chí thi đấu của họ cũng bị cùn mòn. “Cầu thủ bây giờ có phải lăn xả xoạc bóng, lăn xả cho từng chiến thắng và chiếc cúp để được hợp đồng 5 năm như thời Roy Keane đâu? Khi nào đội bóng này ứng xử tàn nhẫn với cầu thủ ngoài sân thì khi đó cầu thủ mới chịu chơi bóng một cách tàn nhẫn trên sân”, fan này viết.

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ
Oliver Glasner lên tiếng trước tin đồn thay Amorim, được cựu HLV MU ủng hộ
Oliver Glasner lên tiếng trước tin đồn thay Amorim, được cựu HLV MU ủng hộ

HLV Crystal Palace Oliver Glasner đã phản hồi khéo léo trước tin đồn liên hệ với Man Utd, trong bối cảnh tương lai của Ruben Amorim ở Old Trafford bị...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp The Times) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2025 15:18 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN