Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
MU “đại phẫu” vị trí thủ môn: Onana & 3 người thừa nguy cơ bị thanh lý

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Manchester United

Ban lãnh đạo Manchester United đang lên kế hoạch cải tổ mạnh tay vị trí thủ môn trong kỳ chuyển nhượng hè, với ít nhất 4 cái tên có thể phải ra đi nhằm cân bằng tài chính và tái cấu trúc đội hình.

   

MU cần thu về tối thiểu 18,88 triệu bảng vụ Onana

Theo các nguồn tin nội bộ, Andre Onana là một trong những cái tên nhiều khả năng bị bán đứt. Thủ môn người Cameroon  hiện đang thi đấu theo dạng cho mượn tại Trabzonspor.

Thảm họa Onana sắp trở lại MU

Thủ thành 29 tuổi còn hợp đồng với Man Utd đến năm 2028, nhưng CLB buộc phải thu về ít nhất 18,88 triệu bảng nếu không muốn vi phạm các quy định về lợi nhuận và bền vững của Premier League. Onana dự kiến sẽ trở lại Old Trafford vào tháng 7, trước khi đôi bên tiến hành đàm phán để chốt tương lai.

Bayindir gây thất vọng, Lammens chiếm suất số 1

Trong khi đó, thủ môn dự bị Altay Bayindir cũng đứng trước nguy cơ bị bán sau chuỗi 6 trận đầu mùa mắc nhiều sai lầm. Besiktas được cho là đang quan tâm tới tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ, người gia nhập Man Utd từ Fenerbahce vào năm 2023.

Ở chiều ngược lại, Senne Lammens đã nhanh chóng khẳng định vị thế số 1 trong khung gỗ. Ban huấn luyện hiện đang tìm kiếm phương án bổ sung nhân sự dự phòng chất lượng cho thủ môn 23 tuổi.

Một số thủ môn của MU có khả năng phải rời đi hè này

Lão tướng Heaton cân nhắc giải nghệ

Tương lai của thủ môn kỳ cựu Tom Heaton cũng sẽ được làm rõ trong thời gian tới. Ở tuổi 40 vào tháng sau, cựu tuyển thủ Anh đang cân nhắc giữa việc gia hạn hợp đồng thêm một mùa hoặc chính thức giải nghệ.

Trong khi đó, thủ môn dự bị Dermot Mee có thể bị giải phóng hợp đồng khi chỉ còn đóng vai trò hỗ trợ tập luyện.

Ở hướng tích cực hơn, tài năng trẻ Radek Vitek, hiện khoác áo Bristol City theo dạng cho mượn, đang được đánh giá cao và có thể được đôn lên đội một mùa tới. Thủ môn U21 CH Czech đã có 33 lần ra sân tại Championship và được xem là phương án dài hạn cho khung gỗ "Quỷ đỏ".

Fernandes phá kỷ lục Ronaldo - Beckham ở MU, xứng đáng là "Cầu thủ hay nhất năm"

Bruno Fernandes đang tạo ra tầm ảnh hưởng vượt xa phần còn lại tại Manchester United. Anh đang khiến tất cả phải ngưỡng mộ và gọi tên với những màn...

