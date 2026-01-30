Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỷ số vòng 24 Ngoại hạng Anh: MU nối dài chuỗi trận thăng hoa, Arsenal âu lo

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Liverpool

MU đang có phong độ rất cao dưới thời HLV Michael Carrick. Tiếp Fulham ở Old Trafford, "Quỷ đỏ" hy vọng sẽ nối dài ngày vui.

   

MU hướng đến chiến thắng thứ 3

Manchester United tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng tại Premier League ở vòng đấu trước, khi trở thành đội đầu tiên mùa này đánh bại Arsenal ngay tại Emirates. Bị dẫn trước từ sớm, "Quỷ đỏ" vẫn lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 3-2.

MU xuất sắc đánh bại Arsenal ngay tại Emirates

MU xuất sắc đánh bại Arsenal ngay tại Emirates

Trước đó, họ cũng hạ gục Manchester City trong trận ra mắt của Carrick trên cương vị HLV tạm quyền. Chuỗi kết quả ấy đã khơi lại phần nào sự ấn tượng từng làm nên tên tuổi Carrick khi còn thi đấu, giúp MU bất bại 6 trận liên tiếp tại giải (thắng 3, hòa 3).

Carrick đứng trước cơ hội cân bằng chuỗi thắng dài nhất tại Premier League của người tiền nhiệm Ruben Amorim. Với việc MU chỉ thua 1/10 trận sân nhà gần nhất ở giải đấu (thắng 6, hòa 3, thua 1), niềm tin dành cho đội chủ sân Old Trafford là có cơ sở. Siêu máy tính của giải Ngoại hạng Anh dự đoán, trận này MU thắng Fulham 3-1.

Arsenal nỗ lực giữ vững ngôi đầu

Trận hòa 1-1 trước Everton vào tối thứ Hai giúp Leeds nới rộng khoảng cách lên 6 điểm so với nhóm xuống hạng, đồng thời đánh dấu việc họ chỉ thua 1/10 trận gần nhất tại Premier League (thắng 3, hòa 6). Đáng chú ý, việc "The Whites" tỏ ra tiếc nuối với chỉ 1 điểm rời Merseyside cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của đội bóng này trong thời gian qua.

Arsenal cần vượt khó trên sân Leeds

Arsenal cần vượt khó trên sân Leeds

Kể từ đầu tháng 12, không đội nào tại Premier League thua ít trận hơn Leeds (chỉ 1). Bên cạnh đó, họ còn bước vào cuộc đối đầu này với chuỗi bất bại sân nhà dài nhất trong cùng một mùa giải hạng cao nhất kể từ tháng 5/2021, khi đã 5 trận liên tiếp không thua tại Elland Road (thắng 3, hòa 2).

Ở phía đối diện, Arsenal vẫn giữ lợi thế cách biệt 4 điểm trên đỉnh bảng, nhưng đã thể hiện bộ mặt kém thuyết phục trong thất bại 2-3 trước Manchester United cuối tuần trước, qua đó kéo dài chuỗi không thắng tại Premier League lên 3 trận (hòa 2, thua 1). Dù vậy, "Pháo thủ" nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 3-2 trước Kairat Almaty giữa tuần, qua đó toàn thắng cả 8 trận vòng bảng Champions League.

Đáng chú ý, Arsenal chưa từng thua hai trận liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 12/2023. Thầy trò Mikel Arteta cũng chỉ thất bại 1/9 trận sân khách gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Do vậy, siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán trận này Arsenal sẽ thắng nhọc 2-1.

Liverpool trở lại đường đua

Liverpool sẽ quyết tâm chấm dứt chuỗi trận không thắng tại Premier League khi trở về Anfield, tiếp đón Newcastle. Đáng chú ý, "Chích chòe" chỉ kém đội chủ nhà 3 điểm trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Đây là mùa giải nhiều khó khăn với Liverpool

Đây là mùa giải nhiều khó khăn với Liverpool

Liverpool cuối cùng cũng có được chiến thắng “giải tỏa” mà họ khát khao, khi đè bẹp Qarabag 6-0 giữa tuần để giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League. Kết quả đậm đà này mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh "The Reds" vừa thua Bournemouth 2-3 bởi bàn thua ở phút cuối, thất bại khiến họ rơi khỏi top 4.

Phía bên kia chiến tuyến, Newcastle không thể “đi tàu cao tốc” vào vòng 1/8 Champions League như Liverpool, nhưng trận hòa 1-1 ngay trên sân của PSG là kết quả đủ để giúp thầy trò Eddie Howe hành quân tới Merseyside với tinh thần tích cực. Việc tận dụng cú hích tâm lý này là điều then chốt với “Chích chòe”, nhất là khi họ tịt ngòi ở cả 3 trận quốc nội gần nhất (hòa 1, thua 2).

Đây là trận cầu khó đoán. Siêu máy tính Ngoại hạng Anh hướng đến kết quả hòa, với một màn rượt đuổi 2-2 ở Anfield.

Man City đại chiến Tottenham trên đất London

Tâm điểm ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, đó là màn so tài giữa Tottenham và Man City trên đất London. "Man xanh" đang nỗ lực để tiếp tục cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal và Aston Villa. Nếu đoàn quân của HLV Pep Guardiola chơi tốt trận này, họ sẽ tạo ra sức ép lớn lên "Pháo thủ".

Haaland đã ghi bàn trở lại

Haaland đã ghi bàn trở lại

Tuy nhiên, Tottenham thường gây ra nhiều khó khăn cho Man City và lần này hứa hẹn sẽ tiếp tục như vậy. Theo siêu máy tính Ngoại hạng Anh, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Dự đoán tỷ số vòng 24 Ngoại hạng Anh: MU nối dài chuỗi trận thăng hoa, Arsenal âu lo - 5

MU "lớ ngớ vớ huy chương", đua vô địch Ngoại hạng Anh được không?
MU "lớ ngớ vớ huy chương", đua vô địch Ngoại hạng Anh được không?

Hai chiến thắng liên tiếp, thuyết phục và đầy cảm xúc trước Man City và Arsenal, không chỉ mang về cho MU 6 điểm quý giá. Nó còn thổi bùng lên một câu...

Bấm xem >>

