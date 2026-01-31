Carrick xác nhận tin dữ về Dorgu, lên tiếng về tương lai của Fernandes

Carrick: “Phải chơi bằng cảm xúc và tinh thần”

Carrick phát biểu sau khi Lisandro Martinez được nhận xét là đã “chiếm trọn trái tim và tâm trí” của mọi người kể từ khi trở lại MU: “Bạn phải thi đấu bằng cảm xúc, tinh thần và sự hào hứng. Đó là điều chúng tôi luôn nhắc đến. Yếu tố chiến thuật là một chuyện, nhưng những điều tôi vừa nói lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Các cầu thủ đã thể hiện điều đó trong tập luyện, thi đấu, các cuộc họp đội, họ đáp ứng mọi yêu cầu mà chúng tôi đặt ra. Licha là hình mẫu tiêu biểu cho điều đó ở mọi khía cạnh, từ cách cậu ấy làm việc mỗi ngày và đặc biệt là trong các trận đấu.

Chúng tôi hiểu rõ để có được vài tuần vừa qua đã phải nỗ lực như thế nào. Nhưng vài tuần thì vẫn chỉ là vài tuần, đó là tín hiệu tốt, nhưng chúng tôi cũng nhận thức rằng cần phải kéo dài điều đó lâu hơn, tôn trọng những gì cần có để giành chiến thắng và tôn trọng việc Fulham là đội bóng mạnh ra sao. Đó chắc chắn là điều chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu”.