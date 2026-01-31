Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Carrick xác nhận tin dữ về Dorgu, lên tiếng về tương lai của Fernandes

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26

Michael Carrick đã có những chia sẻ đáng chú ý trước trận MU tiếp đón Fulham ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

   

Diễn biến
Carrick cập nhật tình hình của Patrick Dorgu

“Dorgu sẽ phải nghỉ trong một khoảng thời gian. Chúng tôi đang làm việc để xác định cụ thể thời gian nghỉ bao lâu, nên sẽ phải chờ xem. Thật đáng tiếc, vì cậu ấy vừa trải qua vài tuần rất tốt. Ban đầu chúng tôi không chắc đó chỉ là chuột rút hay nghiêm trọng hơn.

Hiện tại, có vẻ như nghiêm trọng hơn một chút, nhưng sẽ phải chờ xem là bao nhiêu tuần. Cậu ấy đang có trạng thái rất tốt, nhưng đó là một phần của bóng đá và chúng tôi muốn đưa cậu ấy trở lại nhanh nhất có thể”.

Carrick xác nhận tin dữ về Dorgu, lên tiếng về tương lai của Fernandes - 1

Carrick giải thích về việc Mason Mount ít được ra sân

“Tôi là một fan lớn của Mount. Có rất nhiều điều để thích ở cậu ấy, trước hết là chất lượng chuyên môn, rồi đến tính cách và thái độ. Đó là lý do chúng tôi có một đội hình dày; ở những thời điểm khác nhau, những trận đấu khác nhau, sẽ có những cầu thủ khác nhau được ra sân. Khi mùa giải trôi qua, điều đó sẽ dần được thể hiện rõ. Tôi rất thích Mount và cậu ấy là cầu thủ quan trọng với đội bóng này”.

Carrick lên tiếng về tương lai của Bruno Fernandes

“Đừng đi quá xa vào chuyện đó. Chúng tôi đang tập trung cho trận gặp Fulham, trong khi kỳ chuyển nhượng cũng chỉ còn vài ngày nữa là đóng cửa.

Đó cũng là một phần trong chương trình, nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là vượt qua trận gặp Fulham, và Bruno Fernandes thì hoàn toàn cam kết. Hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Những chuyện xa hơn sẽ được bàn đến vào cuối mùa giải, nhưng hiện tại mọi thứ đều rất tích cực. Không có lý do gì để nghĩ khác”.

Carrick xác nhận tin dữ về Dorgu, lên tiếng về tương lai của Fernandes - 2

Carrick chia sẻ về tương lai của Joshua Zirkzee

“Zirkzee chỉ đang cố gắng tập luyện để lấy lại thể trạng và trở lại hòa nhập cùng toàn đội. Thật tuyệt khi có cậu ấy trở lại tập luyện; hôm qua cậu ấy đã tập cùng nhóm lần đầu tiên. Với tôi và Zirkzee, mọi thứ chỉ đến thế thôi. Tôi rất mong được làm việc cùng cậu ấy. Chỉ vậy thôi. Không cần nói thêm gì nữa”.

Carrick “điềm tĩnh” trước những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng tháng 1

“Thành thật mà nói, chúng tôi chỉ đang xử lý mọi thứ theo đúng tiến trình. Tất nhiên không thể nói trước điều gì, bởi rất nhiều chuyện có thể xảy ra và đôi khi sẽ xuất hiện những tình huống bất ngờ. Đôi lúc có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát và chúng tôi phải tìm cách ứng phó.

Chúng tôi vẫn bình tĩnh. Cả đội đã cho thấy mình có thể làm được gì, và giờ chỉ cần chờ xem vài ngày tới sẽ mang lại điều gì. Nhưng tôi vẫn rất điềm tĩnh về chuyện đó”.

Carrick: “Phải chơi bằng cảm xúc và tinh thần”

Carrick phát biểu sau khi Lisandro Martinez được nhận xét là đã “chiếm trọn trái tim và tâm trí” của mọi người kể từ khi trở lại MU: “Bạn phải thi đấu bằng cảm xúc, tinh thần và sự hào hứng. Đó là điều chúng tôi luôn nhắc đến. Yếu tố chiến thuật là một chuyện, nhưng những điều tôi vừa nói lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Các cầu thủ đã thể hiện điều đó trong tập luyện, thi đấu, các cuộc họp đội, họ đáp ứng mọi yêu cầu mà chúng tôi đặt ra. Licha là hình mẫu tiêu biểu cho điều đó ở mọi khía cạnh, từ cách cậu ấy làm việc mỗi ngày và đặc biệt là trong các trận đấu.

Chúng tôi hiểu rõ để có được vài tuần vừa qua đã phải nỗ lực như thế nào. Nhưng vài tuần thì vẫn chỉ là vài tuần, đó là tín hiệu tốt, nhưng chúng tôi cũng nhận thức rằng cần phải kéo dài điều đó lâu hơn, tôn trọng những gì cần có để giành chiến thắng và tôn trọng việc Fulham là đội bóng mạnh ra sao. Đó chắc chắn là điều chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu”.

Carrick mơ 3 trận thắng liên tiếp với MU: "Tứ giác ma thuật" giải mã "ngựa ô" Fulham
Carrick mơ 3 trận thắng liên tiếp với MU: "Tứ giác ma thuật" giải mã "ngựa ô" Fulham

MU có những bài đánh để khuất phục những ông lớn như Man City, Arsenal hay cả "ngựa ô" Fulham ở trận đấu sắp tới (21h, 1/2).

Bấm xem >>

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

31/01/2026 01:59 AM (GMT+7)
