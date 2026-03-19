Fernandes - Casemiro tiến cử "máy quét" mới cho MU, không cần tốn 100 triệu bảng

"Máy quét" Brazil được Fernandes - Casemiro tiến cử cho MU

Vào cuối mùa giải 2025/26, Casemiro sẽ nói lời chia tay MU và để lại cơn đau đầu dành cho đội chủ sân Old Trafford. Trong bối cảnh đó, tiền vệ được xem là vị trí cần ưu tiên nâng cấp của MU ở kỳ chuyển nhượng hè.

Mục tiêu của "Quỷ đỏ" là xây dựng tuyến giữa đủ mạnh để hỗ trợ tốt hơn cho Bruno Fernandes, đồng thời chuẩn bị cho “cuộc sống không Casemiro”. Theo Sun Sports, Andre (Wolverhampton) bất ngờ nổi lên như mục tiêu mới nhất của đội bóng.

Andre bất ngờ trở thành mục tiêu tiềm năng của MU

Andre gia nhập Wolves từ Fluminense vào tháng 8/2024 với mức phí 21 triệu bảng và nhanh chóng gây ấn tượng bằng phong độ ổn định tại Ngoại hạng Anh. Dù vậy, Wolves hiện đứng cuối bảng xếp hạng, và mức giá khoảng 35 triệu bảng được cho là đủ để thuyết phục đội bóng nhả người. Thậm chí, con số này có thể giảm nếu họ xuống hạng.

Thương vụ đầy hứa hẹn

Cần biết, thương vụ Andre còn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính dàn sao MU. Casemiro được cho là đã trực tiếp tiến cử người đồng hương. Đội trưởng Bruno Fernandes cũng đánh giá cao tiền vệ này. Ngoài ra, tiền đạo Matheus Cunha - tuyển thủ quốc gia Brazil và là cựu cầu thủ Wolves - nhận định Andre đủ khả năng chơi cho một CLB hàng đầu châu Âu.

Theo Sun Sports, những sự ủng hộ này giúp Andre nhanh chóng leo lên vị trí cao trong danh sách chuyển nhượng, khi MU dự kiến chiêu mộ ít nhất 2 tiền vệ trung tâm trong mùa hè tới.

MU không phải cái tên duy nhất bày tỏ sự quan tâm tới Andre. Cả Liverpool và Bayern Munich đều từng bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ có 13 lần khoác áo đội tuyển Brazil.

Bên cạnh Andre, MU vẫn đang theo dõi thêm nhiều cái tên khác để củng cố tuyến giữa như Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Carlos Baleba (Brighton). Dù vậy, đây đều những cái tên "hot" trên thị trường chuyển nhượng và được định giá không dưới 100 triệu bảng.