MU hạng 11 Ngoại hạng Anh: HLV Amorim lo lắng tương lai, rủ vợ đi... xem bói

🔮 HLV Amorim cùng vợ đi... xem bói?

Mới đây, cánh săn ảnh đã bắt gặp HLV Ruben Amori cùng vợ Maria đi ăn trưa ở thị trấn Alderley Edge, Cheshire. "Thuyền trưởng" MU trông cực kì bảnh bao trong chiếc áo phông trắng, áo khoác màu be, quần nâu và giày thể thao trắng.

Đáng chú ý, khi đi qua cửa tiệm có dịch vụ xem bói tâm linh, cặp đôi đã vô tình đứng cạnh tấm biển này. Tờ Sun Sports ví von, hình ảnh này như ẩn dụ cho sự lo lắng về tương lai của vị HLV người Bồ Đào Nha, trong bối cảnh cùng MU trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải 2025/26 gian nan.

2 vợ chồng HLV Amorim dừng chân tại một cửa tiệm xem bói

⚽ Áp lực chồng chất với Amorim tại MU

Tương lai của Amorim ở MU vẫn là dấu hỏi bất chấp "Quỷ đỏ" vừa giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. Từ đầu mùa, MU thua tới 3 trận trên mọi đấu trường (2 tại Ngoại hạng Anh) và xếp thứ 11 Ngoại hạng Anh, khiến Amorim trở thành HLV có tỷ lệ thắng thấp nhất lịch sử "Quỷ đỏ" kể từ... Thế chiến thứ hai (25,8%).

Dù vậy, chiến lược gia 40 tuổi vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe cùng ban lãnh đạo MU. Các bên đã có cuộc gặp mặt tại trung tâm Carrington cách đây vài ngày để trao đổi về tình hình đội bóng. Trả lời truyền thông, Amorim tiết lộ:

“Đó là những cuộc gặp gỡ bình thường để ban lãnh đạo thể hiện sự ủng hộ dành cho tôi. Họ nhấn mạnh đây là dự án dài hạn. Tôi cũng đã trao đổi với các thành viên khác trong ban lãnh đạo. Tất cả đều đang theo dõi sát sao tình hình".

Amorim đối diện áp lực sau khởi đầu mùa giải gian nan cùng MU

🏆 Những trận đấu quyết định tương lai

Theo nhiều nguồn tin, Amorim có thể bị sa thải nếu không giúp MU giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Sắp tới, "Quỷ đỏ" sẽ có 2 cuộc chạm trán các đối thủ vừa tầm là Brentford (27/9) và Sunderland (4/10), trước khi bước vào chuyến làm khách khó khăn trên sân Anfield của Liverpool (19/10) sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 10.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần duy trì thành tích tích cực để giữ được đà hưng phấn cho đội bóng và củng cố niềm tin nơi ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ.