MU đụng "đối cứng" ở vòng 3 FA Cup: Nghi ngờ lễ bốc thăm có sự dàn xếp

MU gặp đối thủ khó chịu ở vòng 3 FA Cup

Trước khi bước vào trận đấu với Wolves tại Ngoại hạng Anh, Man United đã biết đối thủ tiếp theo tại FA Cup sau buổi lễ bốc thăm vòng 3. Theo đó, “Quỷ đỏ” sẽ phải chạm trán Brighton, đội bóng có lối chơi cực kỳ khó chịu tại Ngoại hạng Anh. Dù thắng trong lần chạm trán gần nhất nhưng Man United đã thua 6/9 lần đối đầu với “Chim mòng biển”.

Man United lại phải gặp Brighton ở vòng 3 FA Cup

Trong khi đó, những ông lớn khác của Ngoại hạng Anh chỉ phải gặp những đối thủ hạng dưới ở vòng 3. Chelsea gặp Charlton, Man City đối đầu với Exeter City, Liverpool chạm trán Barnsley, còn Arsenal làm khách của Portsmouth. Đương kim vô địch Crystal Palace cũng chỉ gặp Macclesfield, đội bóng bán chuyên đang chơi ở hạng 6.

Fan "Quỷ đỏ" nghi bốc thăm bị dàn xếp

Điều này khiến cho người hâm mộ “Quỷ đỏ” cho rằng ban tổ chức đã “dàn xếp” kết quả bốc thăm từ trước khiến Man United bị bất lợi dù được phát trực tiếp trên Youtube. Một số luận điểm được đưa ra như sau. Thứ nhất, hai người bốc thăm là Joe Cole và Peter Crouch, đều là những người thi đấu cho những đội đối đầu với Man United.

Man United bốc phải Brighton ở cuối buổi bốc thăm

Thứ hai, cách cặp đôi này bốc thăm khá lạ khi hộp đựng số thăm bị đặt dưới mặt bàn khiến người xem không nhìn được. Peter Crouch và Joe Cole cũng chỉ thi thoảng xoay bóng cho có lệ. Bằng cách nào đó, Man United chỉ được bốc trúng khi hộp đựng lá thăm của các đội đã gần hết và đối thủ lại vừa hay là Brighton.

“Buổi bốc thăm quá kỳ lạ”; “Sự dàn xếp lộ rõ mồn một luôn”; “Biến đi, chúng ta có thêm một màn bốc thăm rác rưởi nữa”; “Họ muốn loại sớm Man United nhưng cách làm này không được đẹp”… là những bình luận tiêu biểu trên mạng xã hội về màn bốc thăm này.

Tất nhiên, đây chỉ là những bình luận vô căn cứ. Thực tế, Tottenham, một ông lớn khác của Ngoại hạng Anh, cũng phải đụng độ Aston Villa ngay ở vòng 3. Trước đó, Man United bị loại khỏi League Cup từ sớm sau khi thua Grimsby, đội bóng đang chơi ở hạng 4 của Anh.