Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

MU đụng "đối cứng" ở vòng 3 FA Cup: Nghi ngờ lễ bốc thăm có sự dàn xếp

Sự kiện: Cup FA Manchester United

Man United phải gặp Brightonn ở vòng 3 FA Cup và fan nghi ngờ buổi lễ bốc thăm có sự dàn xếp.

   

MU gặp đối thủ khó chịu ở vòng 3 FA Cup

Trước khi bước vào trận đấu với Wolves tại Ngoại hạng Anh, Man United đã biết đối thủ tiếp theo tại FA Cup sau buổi lễ bốc thăm vòng 3. Theo đó, “Quỷ đỏ” sẽ phải chạm trán Brighton, đội bóng có lối chơi cực kỳ khó chịu tại Ngoại hạng Anh. Dù thắng trong lần chạm trán gần nhất nhưng Man United đã thua 6/9 lần đối đầu với “Chim mòng biển”.

Man United lại phải gặp Brighton ở vòng 3 FA Cup

Man United lại phải gặp Brighton ở vòng 3 FA Cup

Trong khi đó, những ông lớn khác của Ngoại hạng Anh chỉ phải gặp những đối thủ hạng dưới ở vòng 3. Chelsea gặp Charlton, Man City đối đầu với Exeter City, Liverpool chạm trán Barnsley, còn Arsenal làm khách của Portsmouth. Đương kim vô địch Crystal Palace cũng chỉ gặp Macclesfield, đội bóng bán chuyên đang chơi ở hạng 6.

Fan "Quỷ đỏ" nghi bốc thăm bị dàn xếp

Điều này khiến cho người hâm mộ “Quỷ đỏ” cho rằng ban tổ chức đã “dàn xếp” kết quả bốc thăm từ trước khiến Man United bị bất lợi dù được phát trực tiếp trên Youtube. Một số luận điểm được đưa ra như sau. Thứ nhất, hai người bốc thăm là Joe Cole và Peter Crouch, đều là những người thi đấu cho những đội đối đầu với Man United.

Man United bốc phải Brighton ở cuối buổi bốc thăm

Man United bốc phải Brighton ở cuối buổi bốc thăm

Thứ hai, cách cặp đôi này bốc thăm khá lạ khi hộp đựng số thăm bị đặt dưới mặt bàn khiến người xem không nhìn được. Peter Crouch và Joe Cole cũng chỉ thi thoảng xoay bóng cho có lệ. Bằng cách nào đó, Man United chỉ được bốc trúng khi hộp đựng lá thăm của các đội đã gần hết và đối thủ lại vừa hay là Brighton.

“Buổi bốc thăm quá kỳ lạ”; “Sự dàn xếp lộ rõ mồn một luôn”; “Biến đi, chúng ta có thêm một màn bốc thăm rác rưởi nữa”; “Họ muốn loại sớm Man United nhưng cách làm này không được đẹp”… là những bình luận tiêu biểu trên mạng xã hội về màn bốc thăm này.

Tất nhiên, đây chỉ là những bình luận vô căn cứ. Thực tế, Tottenham, một ông lớn khác của Ngoại hạng Anh, cũng phải đụng độ Aston Villa ngay ở vòng 3. Trước đó, Man United bị loại khỏi League Cup từ sớm sau khi thua Grimsby, đội bóng đang chơi ở hạng 4 của Anh.

Các cặp đấu của vòng 3 FA Cup 

1 Wolverhampton Wanderers v Shrewsbury Town
2 Doncaster Rovers v Southampton
3 Tottenham Hotspur v Aston Villa
4 Port Vale v Fleetwood Town
5 Preston North End v Wigan Athletic
6 Ipswich Town v Blackpool
7 Wrexham v Nottingham Forest
8 Charlton Athletic v Chelsea
9 Manchester City v Exeter City
10 West Ham United v Queens Park Rangers
11 Sheffield Wednesday v Brentford
12 Fulham v Middlesbrough
13 Everton v Sunderland
14 Liverpool v Barnsley
15 Burnley v Millwall
16 Norwich City v Walsall
17 Portsmouth v Arsenal
18 Derby County v Leeds United
19 Swansea City v West Bromwich Albion
20 Salford City v Swindon Town
21 Boreham Wood v Burton Albion
22 Grimsby Town v Weston Super Mare
23 Hull City v Blackburn Rovers
24 Newcastle United v AFC Bournemouth
25 MK Dons v Oxford United
26 Cheltenham Town v Leicester City
27 Cambridge United v Birmingham City
28 Bristol City v Watford
29 Stoke City v Coventry City
30 Macclesfield v Crystal Palace
31 Manchester United v Brighton & Hove Albion 
32 Sheffield United v Mansfield Town 

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
MU ghi bàn nhiều thứ 3 Ngoại hạng Anh: Dấu ấn Fernandes, Amorim đã tìm ra "công thức vàng"?
MU ghi bàn nhiều thứ 3 Ngoại hạng Anh: Dấu ấn Fernandes, Amorim đã tìm ra "công thức vàng"?

Hàng công MU đã tạo ra một màn trình diễn ấn tượng trước Wolves để mang về trận thắng đậm đầu tiên của đội từ đầu mùa.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/12/2025 10:23 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup FA Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN