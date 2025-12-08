Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - MU: "Quỷ đỏ" có cơ hội trút giận (Ngoại hạng Anh)
(3h, 9/12, vòng 15 Ngoại hạng Anh) Man United có cơ hội cực tốt để đòi lại món nợ thua Wolves ở mùa giải trước.
Premier League | 3h, 9/12 | Molineux
Điểm
Johnstone
Mosquera
Toti
Agbadou
Doherty
Andre
Bellegarde
Wolfe
Arias
Hwang
Larsen
Điểm
Lammens
Mazraoui
De Ligt
Shaw
Diallo
Casemiro
Fernandes
Dorgu
Mbeumo
Cunha
Zirkzee
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chủ nhà đang có phong độ cực tệ
Wolves đang có một trong những chuỗi trận tệ nhất trong lịch sử đội bóng tại Ngoại hạng Anh. Sau 14 vòng, họ mới chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm và chưa biết thắng là gì. Lần gần nhất họ rời sân có điểm đã cách đây 2 tháng với chuỗi 8 trận thua liên tiếp, trong đó 7 trận tại Ngoại hạng Anh. Thành tích Wolves tệ đến nỗi họ còn không ghi nổi bàn nào trong 6/7 trận ấy.
Ngày về của Cunha
Tiền đạo Matheus Cunha là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Wolves trong 2 mùa giải gần nhất. Cầu thủ này có 15 bàn tại Ngoại hạng Anh 2024/25 cho đội chủ sân Molineux mùa trước và góp công không nhỏ giúp CLB này trụ lại hạng đấu cao nhất của nước Anh. Tuy nhiên, Matheus Cunha đã chuyển sang Man United hồi đầu mùa giải này. Cả Wolves lẫn Cunha đều đang đánh mất bản thân so với mùa trước.
Man United cần một trận thắng
Man United đang tạm thời đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng do thi đấu muộn nhất ở vòng 15. Nếu như giành trọn 3 điểm trước Wolves, "Quỷ đỏ" sẽ nhảy vọt lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Chelsea nhưng nhiều khả năng là kém hiệu số. Với phong độ hiện tại của Wolves, Man United cũng có cơ hội đòi lại món nợ ở mùa giải trước khi toàn thua trước đội bóng này trong cả 2 lần đối đầu.
(3h, 9/12, vòng 15 Ngoại hạng Anh) Man United lại một lần nữa có cơ hội vươn lên nhóm đầu và lần này họ có tận dụng nổi không?
