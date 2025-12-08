Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - MU: "Quỷ đỏ" có cơ hội trút giận (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Manchester United

(3h, 9/12, vòng 15 Ngoại hạng Anh) Man United có cơ hội cực tốt để đòi lại món nợ thua Wolves ở mùa giải trước.

   

Premier League | 3h, 9/12 | Molineux

Wolves
Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - MU: "Quỷ đỏ" có cơ hội trút giận (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - MU: "Quỷ đỏ" có cơ hội trút giận (Ngoại hạng Anh) - 1
Man United
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - MU: "Quỷ đỏ" có cơ hội trút giận (Ngoại hạng Anh) - 1
Johnstone, Mosquera, Toti, Agbadou, Doherty, Andre, Bellegarde, Wolfe, Arias, Hwang, Larsen
Trực tiếp bóng đá Wolverhampton - MU: "Quỷ đỏ" có cơ hội trút giận (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Mazraoui, De Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Zirkzee

Chủ nhà đang có phong độ cực tệ

Wolves đang có một trong những chuỗi trận tệ nhất trong lịch sử đội bóng tại Ngoại hạng Anh. Sau 14 vòng, họ mới chỉ kiếm được vỏn vẹn 2 điểm và chưa biết thắng là gì. Lần gần nhất họ rời sân có điểm đã cách đây 2 tháng với chuỗi 8 trận thua liên tiếp, trong đó 7 trận tại Ngoại hạng Anh. Thành tích Wolves tệ đến nỗi họ còn không ghi nổi bàn nào trong 6/7 trận ấy.

Ngày về của Cunha

Tiền đạo Matheus Cunha là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Wolves trong 2 mùa giải gần nhất. Cầu thủ này có 15 bàn tại Ngoại hạng Anh 2024/25 cho đội chủ sân Molineux mùa trước và góp công không nhỏ giúp CLB này trụ lại hạng đấu cao nhất của nước Anh. Tuy nhiên, Matheus Cunha đã chuyển sang Man United hồi đầu mùa giải này. Cả Wolves lẫn Cunha đều đang đánh mất bản thân so với mùa trước. 

Man United cần một trận thắng

Man United đang tạm thời đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng do thi đấu muộn nhất ở vòng 15. Nếu như giành trọn 3 điểm trước Wolves, "Quỷ đỏ" sẽ nhảy vọt lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Chelsea nhưng nhiều khả năng là kém hiệu số. Với phong độ hiện tại của Wolves, Man United cũng có cơ hội đòi lại món nợ ở mùa giải trước khi toàn thua trước đội bóng này trong cả 2 lần đối đầu. 

Nhận định bóng đá Wolves - MU: Cờ lại đến tay, "Quỷ đỏ" phất nổi không? (Ngoại hạng Anh)
Nhận định bóng đá Wolves - MU: Cờ lại đến tay, "Quỷ đỏ" phất nổi không? (Ngoại hạng Anh)

(3h, 9/12, vòng 15 Ngoại hạng Anh) Man United lại một lần nữa có cơ hội vươn lên nhóm đầu và lần này họ có tận dụng nổi không?

Bấm xem >>

