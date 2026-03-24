MU đạt thỏa thuận với sao Newcastle, bị hét giá 100 triệu bảng

Tờ Football 365 cho biết MU đang tăng tốc trong việc chiêu mộ Bruno Guimaraes. Đội chủ sân Old Trafford thậm chí còn được cho là đạt thỏa thuận cá nhân với Guimaraes. Hiện người đại diện của tiền vệ người Brazil đang thúc đẩy Newcastle đàm phán với MU để thống nhất mức phí chuyển nhượng.

Trong khi đó, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ MU đã tổ chức các cuộc họp quan trọng với người đại diện của Guimaraes. Romano còn cho biết phía nửa đỏ thành Manchester giữ mối quan hệ tốt với phía Guimaraes.

Tiền vệ Guimaraes liệu có chuyển đến MU thi đấu?

Ngoài Guimaraes, MU còn quan tâm một số cầu thủ đáng chú ý khác của giải Ngoại hạng Anh. Đó là Sandro Tonali của Newcastle và Elliot Anderson của Nottingham Forest.

Sở dĩ MU phải tăng cường nhân sự chơi ở trung tâm hàng tiền vệ như vậy là bởi Casemiro sẽ chia tay sân Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Tờ AS (Tây Ban Nha) khuyên "Quỷ đỏ" nên ưu tiên chiêu mộ Guimaraes để thay thế Casemiro.

Tuy nhiên, Newcastle không dễ gì để mất Guimaraes. Họ chắc chắn sẽ đòi mức giá rất cao cho cầu thủ người Brazil. Đội chủ sân St James' Park thậm chí hét mức giá lên tới 100 triệu bảng.

Nhưng tiền có vẻ không phải vấn đề lớn với MU, bởi họ đang có cơ hội lớn để giành vé dự Cúp C1 mùa tới. Nếu đạt được mục tiêu đó, nửa đỏ thành Manchester có thêm nguồn thu đáng kể, lên tới hàng trăm triệu bảng.

Thật thú vị khi nếu có Guimaraes trong đội hình, MU có tới 2 cầu thủ có tên thật là Bruno trong đội hình. Hiện Bruno Fernandes thể hiện tầm quan trọng bậc nhất tại sân Old Trafford khi ghi 8 bàn có 17 kiến tạo sau 30 trận ra sân.