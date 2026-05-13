Phần thưởng cho Arsenal: Đánh bại PSG, vô địch Cúp C1 sẽ mua được Mbappe?

Vô địch châu Âu sẽ thay đổi lịch sử Arsenal

Cựu cầu thủ Emmanuel Petit cho rằng nếu Arsenal lần đầu tiên đăng quang tại Champions League, điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn vị thế của CLB và gửi đi thông điệp mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng.

Arsenal cần vượt qua PSG để đăng quang Champions League

PSG đang được đánh giá là đội bóng mạnh nhất châu Âu cấp độ CLB ở thời điểm hiện tại. Sẽ rất tuyệt vời nếu Arsenal đánh bại nhà đương kim vô địch châu Âu để lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu danh giá này. Làm được điều đó, "Pháo thủ" xứng đáng với những phần thưởng lớn.

Theo cựu tiền vệ người Pháp, thành công ở đấu trường danh giá nhất châu Âu sẽ giúp “Pháo thủ” tăng sức hút với các ngôi sao lớn. Trong đó có thể có Kylian Mbappe nếu tiền đạo này rời Real Madrid trong tương lai.

Huyền thoại Petit từng vô địch World Cup 1998 cùng tuyển Pháp. Ông là biểu tượng của Arsenal trong giai đoạn đỉnh cao cuối thập niên 1990, từng góp công lớn giúp đội bóng của Arsene Wenger giành cú đúp lịch sử năm 1998.

Mbappe và tham vọng của Arsenal

Arsenal đã tiến vào chung kết Champions League sau chuỗi màn trình diễn ấn tượng dưới thời HLV Mikel Arteta. Theo Petit, thành tích này giúp đội bóng lấy lại niềm tin từ người hâm mộ và có thể nâng tầm sức mạnh chuyển nhượng ngay lập tức.

Mbappe có thể cân nhắc chuyện gia nhập Arsenal nếu đội bóng này đăng quang Champions League

Ông nhận định Mbappe sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho hành lang cánh trái của Arsenal. Tuy nhiên, Petit cũng cho rằng Liverpool có thể là một lựa chọn khác trong bối cảnh đội bóng này cần lấp khoảng trống để lại bởi Mohamed Salah.

Dù vậy, cựu danh thủ người Pháp đánh giá khả năng Mbappe rời Real Madrid trong thời gian tới là không cao. Ông cho rằng tiền đạo này khó chấp nhận việc ra đi nếu chưa giành danh hiệu, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định rời đi chỉ có thể xảy ra trong trường hợp chịu áp lực lớn từ thượng tầng CLB.

Cảnh báo về cái tôi và đội tuyển Pháp

Petit cũng đưa ra quan điểm về đội tuyển Pháp, cho rằng cấu trúc chiến thuật sẽ đóng vai trò quyết định nếu muốn thành công tại World Cup 2026.

Tuyển Pháp đang sở hữu nhiều siêu sao tấn công

Ông gợi ý Mbappe nên chơi ở vị trí cánh trái nơi anh từng thi đấu hiệu quả trong màu áo Paris Saint-Germain. Trong khi đó, những nhân tố như Ousmane Dembele và Michael Olise cần được bố trí phù hợp để tối ưu sức mạnh tấn công.

Theo Petit, nếu không sắp xếp hợp lý vai trò và cái tôi trong phòng thay đồ, đội tuyển Pháp có thể gặp vấn đề nội bộ như những gì Real Madrid đã trải qua. Ông nhấn mạnh sự cân bằng chiến thuật là yếu tố then chốt để Pháp hướng tới vinh quang tại Bắc Mỹ hè này.