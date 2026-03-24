MU hoãn tìm HLV chính thức, Carrick sáng cửa ngồi "ghế nóng" nhờ sắp lấy vé C1

MU chưa liên hệ với bất kỳ ứng viên nào khác

Michael Carrick hiện đang giữ vai trò HLV trưởng tạm quyền của MU đến hết mùa giải, sau khi thay thế Ruben Amorim hồi tháng 1. Dưới sự dẫn dắt của Carrick, "Qủy đỏ" đã đạt phong độ cao với 23 điểm trong tổng số 30 điểm tối đa, chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất. Thành tích này giúp đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng phong độ tại Ngoại hạng Anh.

Chính màn trình diễn ấn tượng này đã khiến nhiều ý kiến kêu gọi ban lãnh đạo sớm bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức.

MU không có lựa chọn nào cho vị trí HLV trưởng chính thức tối ưu hơn Carrick

Theo Sky Sports News, ban lãnh đạo MU hiện vẫn chưa tiếp xúc với bất kỳ ứng viên nào khác cho vị trí HLV trưởng dài hạn. Đội ngũ điều hành giữ kín kế hoạch cho mùa giải tới, nhưng quan điểm chung là không cần vội vàng đưa ra quyết định khi đội bóng đang thi đấu tốt.

Những yếu tố củng cố vị thế của Carrick

Nếu MU duy trì phong độ hiện tại và giành vé dự Champions League, khả năng Carrick tiếp tục nắm quyền sau mùa hè sẽ càng trở nên rõ ràng. Theo dự đoán từ The Analyst, "Quỷ đỏ" đang có tới 85,57% cơ hội góp mặt tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB.

Mặt khác, việc những ứng viên hàng đầu như Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti lần lượt gia hạn hoặc dự định gia hạn hợp đồng với đội tuyển Anh và Brazil cũng gián tiếp củng cố cơ hội cho Carrick.

Đây đều là những cái tên giàu kinh nghiệm mà MU có thể cân nhắc nếu tìm HLV mới. Tuy nhiên, khi các lựa chọn này không còn khả thi, Carrick càng trở nên nổi bật. Dù vậy, ban lãnh đạo đội bóng vẫn giữ lập trường thận trọng và chỉ đưa ra quyết định khi chắc chắn Carrick là người phù hợp cho kế hoạch dài hạn.

Bài học từ quá khứ khiến MU dè dặt

Lịch sử từng khiến MU phải cẩn trọng trong các quyết định bổ nhiệm HLV. Cách đây gần 7 năm, Ole Gunnar Solskjaer từng khởi đầu ấn tượng với 8 chiến thắng liên tiếp khi làm HLV tạm quyền. Sau đó, ông được ký hợp đồng dài hạn vào tháng 3/2019 nhưng lại sa sút phong độ, chỉ thắng 1 trong 7 trận tiếp theo và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6.

Carrick gây ấn tượng về thành tích lẫn khả năng quản trị phòng thay đồ

Dù Solskjaer sau đó giúp đội bóng 2 lần liên tiếp vào top 3 Ngoại hạng Anh và lọt vào chung kết Europa League, bài học này vẫn khiến ban lãnh đạo không muốn vội vàng.

Hiện tại, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và CEO Omar Berrada vẫn đang thận trọng đánh giá mọi phương án. Họ tiếp tục theo dõi tình hình và tiến hành các bước thẩm định cần thiết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng, tương lai của băng ghế huấn luyện tại Old Trafford vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào thành tích của Carrick trong thời gian tới.