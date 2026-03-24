Sao MU chấn thương bí ẩn, fan nghi ngờ bị "yểm bùa"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Mathijs De Ligt vẫn chưa hẹn ngày trở lại với chấn thương lưng và việc MU giấu kín tình trạng của cầu thủ này khiến giới mộ điệu càng thêm tò mò.

   

Bí ẩn chấn thương của De Ligt

Ngoại hạng Anh 2025/26 đang dần đi đến hồi kết và Mathijs De Ligt vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Hầu như tuần nào HLV Michael Carrick cũng nói rằng trung vệ người Hà Lan đang trong quá trình hồi phục tốt, nhưng lại chẳng thể xác định rõ thời điểm trở lại của cậu học trò.

Mathijs De Ligt

Mathijs De Ligt

Lần trả lời mới nhất về De Ligt, ông thầy người Anh bỏ ngỏ luôn khả năng trung vệ này có thể thi đấu trong mùa giải này. "Thật sự rất là khó nói bởi chấn thương này cần nhiều thời gian để chữa trị và tôi không thể đưa ra mốc thời gian cụ thể. Đó là chấn thương lưng khá phức tạp. Khi bạn nghĩ nó đã ổn, rồi đột nhiên lại trở nên không ổn.

Bởi vậy, chúng tôi buộc phải kiên nhẫn và theo dõi tình hình. Chúng tôi cũng chỉ biết chờ thôi. Chúng tôi có đủ kiên nhẫn và hy vọng De Ligt có thể trở lại sớm nhất có thể nhưng quả thật là khó có thể nói trước được điều gì. Tôi không có ý giấu giếm bởi thực sự tôi cũng không biết".

Cách trả lời của Carrick thực sự là rất... lạ bởi đa phần các bác sẽ có thể đưa ra được lộ trình hồi phục cho cầu thủ. Ví dụ như chấn thương cơ thường mất khoảng 2-3 tuần để hồi phục, chấn thương gân kheo, dây chằng sẽ mất từ 3-9 tháng để hồi phục...

Trước đó, Ruben Amorim khi còn tại vị từng nói rằng De Ligt chỉ cần 2-3 tuần để bình phục nhưng bây giờ đã là hơn 3 tháng. Lần cuối hậu vệ người Hà Lan thi đấu cho MU là trận thắng 2-1 trước Crystal Palace vào ngày 30/11/2025.

Đây cũng là lần phải nghỉ thi đấu dài nhất trong sự nghiệp của De Ligt. Trước đó, cầu thủ này từng bị chấn thương vai và phải nghỉ khoảng 100 ngày. Theo một số nguồn tin, đây là lần thứ hai De Ligt bị chấn thương lưng. Lần đầu tiên là tháng 11/2024 nhưng lần đó nhẹ hơn rất nhiều.

Những trường hợp tương tự như De Ligt

Man United giữ kín thông tin về chấn thương lưng của De Ligt nên khiến giới mộ điệu càng tò mò hơn về vấn đề này. MU từng có một cầu thủ bị đau lưng kinh niên là Victor Lindelof. Cầu thủ này bị đau nhiều ngày trước khi lần đầu tiên được thông báo chấn thương lưng vào năm 2020. Tuy nhiên, Lindelof thường chỉ phải nghỉ 1-2 tuần.

Trung vệ bị chấn thương lưng phải nghỉ lâu nhất có lẽ là Saliba của Arsenal. Cầu thủ này phải nghỉ tới 16 trận vì vấn đề này và khiến Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Man City mùa trước. Điểm tích cực là Saliba vẫn lấy lại được phong độ sau quãng thời gian dưỡng thương và De Ligt có thể cũng như vậy.

Liệu có yếu tố tâm linh hay không?

Hiện tại, một giả thuyết vui đang được một số người ủng hộ liên quan đến vợ của De Ligt, Annekee Molenaar. Mặc dù vẫn để họ De Ligt trên trang cá nhân nhưng giới truyền thông tiết lộ cặp đôi này đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân là bởi Annekee có niềm tin mãnh liệt vào tâm linh. Vậy nên một số người nghi ngờ rằng liệu De Ligt có bị "yểm bùa" hay không?

MU âm thầm tiếp cận ngọc quý Ajax, Sesko có đối thủ đua suất đá chính
MU âm thầm tiếp cận ngọc quý Ajax, Sesko có đối thủ đua suất đá chính

Manchester United đã có những động thái đầu tiên nhằm chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 20 tuổi Mika Godts từ Ajax, cho thấy định hướng rõ ràng trong chiến...

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh

Nguồn:

-24/03/2026 11:50 AM (GMT+7)
