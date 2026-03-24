Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Real Madrid tính chuyện bán Camavinga, MU – Liverpool lao vào cuộc đua

Sự kiện: Real Madrid Chuyển nhượng mùa hè 2025

Real Madrid đang đứng trước quyết định quan trọng liên quan đến tương lai của Eduardo Camavinga, khi hàng loạt ông lớn châu Âu, đặc biệt là Manchester United và Liverpool, sẵn sàng tham gia cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Pháp.

Real Madrid cân nhắc tương lai Camavinga

Camavinga ăn mừng sau ghi bàn.

Theo nguồn tin từ Football Insider, Real Madrid chuẩn bị lắng nghe các lời đề nghị dành cho Eduardo Camavinga trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, "đội bóng Hoàng gia" được cho là sẽ yêu cầu mức phí không dưới 43 triệu bảng cho tiền vệ 23 tuổi.

Gia nhập Real Madrid từ Rennes năm 2021, Camavinga đã có 5 mùa giải tại Bernabeu nhưng chưa thể chiếm suất đá chính ổn định. Mùa này, anh ra sân 33 trận trên mọi đấu trường, thường xuyên đảm nhiệm vai trò đa năng từ hậu vệ trái đến tiền vệ trung tâm.

Theo thống kê, Camavinga có 21 lần ra sân tại La Liga (12 trận đá chính), 10 trận tại Champions League (5 trận đá chính), cùng với đó là 1 lần ra sân ở Copa del Rey và 2 trận tại Siêu cúp. Tổng thời gian thi đấu lần lượt là 1.142 phút ở La Liga, 455 phút tại Champions League và đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo ở đấu trường châu Âu.

Dù không phải nhân tố chủ chốt, tiền vệ người Pháp vẫn cho thấy giá trị nhờ sự linh hoạt và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Man United và Liverpool sẵn sàng nhập cuộc

Michael Carrick vs Arne Slot, huấn luyện viên của Man Utd và Liverpool.

Trong bối cảnh Real Madrid còn do dự, Manchester United đã nhanh chóng gia nhập cuộc đua cùng Liverpool. “Quỷ đỏ” xem việc bổ sung một tiền vệ chất lượng là ưu tiên hàng đầu và Camavinga được đánh giá phù hợp với nhiều tiêu chí.

Liverpool cũng từ lâu theo dõi sát sao cầu thủ sinh năm 2002. Với nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp và thích nghi nhiều vị trí, Camavinga được nhận định rất phù hợp với môi trường Ngoại hạng Anh.

Nếu Real Madrid thực sự mở cửa chuyển nhượng, không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều ông lớn châu Âu tham gia cạnh tranh. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm ở "đội bóng Hoàng gia", trong bối cảnh Camavinga luôn là cái tên “nóng” trên thị trường chuyển nhượng.

Man City chưa mất hào quang đế vương, Arbeloa có "ADN" nhà vô địch ở Real (Clip 1 phút)
Man City chưa mất hào quang đế vương, Arbeloa có "ADN" nhà vô địch ở Real (Clip 1 phút)

Chức vô địch League Cup có thể là tiền đề để Man City đảo ngược tình thế trong các cuộc đua danh hiệu cuối mùa giải.

