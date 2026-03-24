Real Madrid tính chuyện bán Camavinga, MU – Liverpool lao vào cuộc đua

Real Madrid cân nhắc tương lai Camavinga

Camavinga ăn mừng sau ghi bàn.

Theo nguồn tin từ Football Insider, Real Madrid chuẩn bị lắng nghe các lời đề nghị dành cho Eduardo Camavinga trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, "đội bóng Hoàng gia" được cho là sẽ yêu cầu mức phí không dưới 43 triệu bảng cho tiền vệ 23 tuổi.

Gia nhập Real Madrid từ Rennes năm 2021, Camavinga đã có 5 mùa giải tại Bernabeu nhưng chưa thể chiếm suất đá chính ổn định. Mùa này, anh ra sân 33 trận trên mọi đấu trường, thường xuyên đảm nhiệm vai trò đa năng từ hậu vệ trái đến tiền vệ trung tâm.

Theo thống kê, Camavinga có 21 lần ra sân tại La Liga (12 trận đá chính), 10 trận tại Champions League (5 trận đá chính), cùng với đó là 1 lần ra sân ở Copa del Rey và 2 trận tại Siêu cúp. Tổng thời gian thi đấu lần lượt là 1.142 phút ở La Liga, 455 phút tại Champions League và đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo ở đấu trường châu Âu.

Dù không phải nhân tố chủ chốt, tiền vệ người Pháp vẫn cho thấy giá trị nhờ sự linh hoạt và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Man United và Liverpool sẵn sàng nhập cuộc

Michael Carrick vs Arne Slot, huấn luyện viên của Man Utd và Liverpool.

Trong bối cảnh Real Madrid còn do dự, Manchester United đã nhanh chóng gia nhập cuộc đua cùng Liverpool. “Quỷ đỏ” xem việc bổ sung một tiền vệ chất lượng là ưu tiên hàng đầu và Camavinga được đánh giá phù hợp với nhiều tiêu chí.

Liverpool cũng từ lâu theo dõi sát sao cầu thủ sinh năm 2002. Với nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp và thích nghi nhiều vị trí, Camavinga được nhận định rất phù hợp với môi trường Ngoại hạng Anh.

Nếu Real Madrid thực sự mở cửa chuyển nhượng, không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều ông lớn châu Âu tham gia cạnh tranh. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm ở "đội bóng Hoàng gia", trong bối cảnh Camavinga luôn là cái tên “nóng” trên thị trường chuyển nhượng.