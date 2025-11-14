Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU đạt được thỏa thuận về một vụ chuyển nhượng trong tháng 1

(PLO)- MU đạt được thỏa thuận về một vụ chuyển nhượng trong tháng 1 khi các lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford vui mừng với tiến bộ của Harry Amass.

Trước kỳ chuyển nhượng tháng 1 vào đầu năm sau, MU đạt được thỏa thuận với Sheffield Wednesday, giữa lúc khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford vui mừng trước sự tiến bộ của Harry Amass, còn "quỷ đỏ" chơi ngày càng mạnh mẽ dưới thời HLV Ruben Amorim.

Theo đó, hậu vệ trái của Manchester United Harry Amass sẽ tiếp tục gắn bó với Sheffield Wednesday sau kỳ chuyển nhượng tháng 1 dưới dạng cho mượn. Harry Amass gia nhập đội bóng đang chơi ở Championship theo dạng cho mượn vào tháng 9 và bây giờ Manchester United đạt được thỏa thuận với Sheffield Wednesday về việc tiếp tục cho Harry Amass đá cho CLB này đến hết mùa giải.

Thần đồng 18 tuổi Amass đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Sheffield Wednesday vào lưới Southampton gần đây. Anh đã có một thời gian chơi bóng ở Yorkshire thành công, bất chấp những khó khăn tài chính của Sheffield Wednesday.

Kể từ khi đến với đội chủ sân Hillsborough, Amass chưa bỏ lỡ một trận đấu nào tại Giải Championship và đã chơi trọn vẹn 90 phút trong 10 trận gần nhất. Tuyển thủ U-19 Anh Amass có khởi đầu sự nghiệp rất ấn tượng tại Watford. Kết quả là MU ký hợp đồng với Amass vào tháng 8 năm 2023. Quỷ đỏ rất hài lòng với màn trình diễn của Amass khi được cho mượn, dẫn đến quyết định gia hạn thời gian để Amass ở lại Sheffield Wednesday.

MU đạt được thỏa thuận để Amass tiếp tục chơi bóng cho Sheffield Wednesday. ẢNH: Stuart Leggett/MI News/NurPhoto

MU đạt được thỏa thuận để Amass tiếp tục chơi bóng cho Sheffield Wednesday. ẢNH: Stuart Leggett/MI News/NurPhoto

HLV Henrik Pedersen của Sheffield Wednesday đã hết lời khen ngợi những đóng góp của Amass. Henrik Pedersen tin rằng Amass đã chứng tỏ anh có thể tự tin đối đầu với những cầu thủ hàng đầu.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sheffield Star, HLV Pedersen đã nói về Amass: "Chàng trai trẻ đến Sheffield Wednesday và chàng trai trẻ vừa rời khỏi sân vận động hôm nay là hai con người khác nhau.

Và họ là hai cầu thủ khác nhau. Sự tiến bộ của Amass thật đáng kinh ngạc, và đối với một cầu thủ trẻ như Harry Amass, cậu ấy tràn đầy năng lượng, nhưng rồi Championship "luôn gõ cửa" với ba trận đấu liên tiếp. Thật khó khăn, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục thi đấu. Tuần này, trước West Brom, trước Norwich, trước Southampton, Amass đã chứng minh mình có thể cạnh tranh với ba đội bóng mạnh.

Amass không chỉ có thể thi đấu mà còn có thể thống trị ở một số giai đoạn. Vì vậy, tôi nghĩ cậu ấy đã có sự phát triển vượt bậc với tư cách là một cầu thủ. Tôi thấy chàng trai trẻ Amass đã bắt đầu có sự hiểu biết sâu sắc về bản thân mình như một con người, về việc cậu ấy muốn trở thành ai, và không muốn trở thành ai.

Amass đã bắt đầu kiểm soát được tâm trạng của mình để trở nên ổn định hơn. Tôi thấy một chàng trai trẻ đã bắt đầu khỏe mạnh hơn về mặt thể chất. Cậu ấy chạy nhiều hơn, bứt tốc nhiều hơn, bứt tốc tốt hơn và bắt đầu có những khoảng nghỉ ngắn hơn trong trận đấu. Amass đã bắt đầu chơi tốt hơn giữa các giai đoạn của trận đấu. Tôi thích cậu ấy. Cậu ấy là một chàng trai tốt, một cầu thủ giỏi và rất thích học hỏi. Chúng tôi rất vui khi có Amass ở đây".

Theo GIA ĐỊNH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/11/2025 13:03 PM (GMT+7)
