MU đau đầu vì Sesko chấn thương, quyết chiêu mộ tiền đạo đá ở Ả Rập

🔥 MU đau đầu với chấn thương của Sesko

MU đang lo lắng cho tình trạng chấn thương đầu gối của Benjamin Sesko sau trận hòa 2-2 với Tottenham cuối tuần qua. Tiền đạo người Slovenia vào sân từ phút 58 nhưng chỉ thi đấu nửa tiếng trước khi phải rời sân để điều trị.

Sesko dính chấn thương mới đây

Theo tờ Daily Mail, Sesko sẽ không cùng ĐT Slovenia thi đấu hai trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với Kosovo và Thụy Điển. Thay vào đó, tiền đạo 22 tuổi này sẽ ở lại Carrington để được đánh giá kỹ lưỡng hơn. Dù chấn thương không được cho là nghiêm trọng, nhưng MU đang cân nhắc bổ sung một tiền đạo số 9 mới trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

⚡ Ivan Toney – ứng viên sáng giá

Một cái tên đang được nhắc tới là Ivan Toney. Tiền đạo tuyển Anh mới 29 tuổi, đã chơi bóng ở Saudi Arabia 15 tháng qua cho Al-Ahli, ghi 41 bàn và 8 kiến tạo trong 59 trận. Mùa này, Toney đã có 11 bàn sau 15 trận và dường như còn “duyên nợ” với Premier League.

Ivan Toney lọt vào tầm ngắm của MU

Toney từng chơi 3 năm tại Brentford, ghi 36 bàn trong 83 trận cùng đội hình có Bryan Mbeumo – người hiện đang khoác áo "Quỷ đỏ". Cặp đôi này từng ghi hoặc kiến tạo cho nhau 16 lần, tạo nên mối liên kết đáng gờm trên hàng công.

🤝 Kế hoạch tấn công mới cho "Quỷ đỏ"

Ngay cả khi Sesko chỉ vắng mặt ngắn hạn, Toney có thể mang đến phương án tấn công đa dạng, đồng thời giúp Joshua Zirkzee rời CLB. Hình mẫu tấn công Mbeumo – Toney – Matheus Cunha có thể là “vũ khí bí mật” của HLV Ruben Amorim trong nửa sau mùa giải.

Toney và Mbeumo từng chơi ăn ý cùng nhau

Toney được định giá khoảng 40 triệu bảng và còn hợp đồng với Al Ahli đến giữa 2027. Với việc chuẩn bị bước sang tuổi 30 vào tháng 3, MU có thể thương lượng để giảm giá và thuyết phục Toney trở lại Premier League.