MU đau đầu vì Sesko chấn thương, quyết chiêu mộ tiền đạo đá ở Ả Rập

Nga vs Peru 13/11/25 - Trực tiếp
Logo Nga - RUS Nga
1
Logo Peru - PER Peru
1
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
UAE vs Iraq
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Na Uy vs Estonia
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

MU đau đầu vì Sesko chấn thương, quyết chiêu mộ tiền đạo đá ở Ả Rập

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Ruben Amorim Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chấn thương cùng thành tích ghi bàn thiếu ấn tượng của Benjamin Sesko khiến ban lãnh đạo MU lo ngại vấn đề tiền đạo mũi nhọn. Theo các nguồn tin, "Quỷ đỏ" có thể sẽ mua thêm tiền đạo trong tháng 1, bất chấp đã chi hơn 200 triệu bảng nâng cấp hàng công hồi mùa hè.

   

🔥 MU đau đầu với chấn thương của Sesko

MU đang lo lắng cho tình trạng chấn thương đầu gối của Benjamin Sesko sau trận hòa 2-2 với Tottenham cuối tuần qua. Tiền đạo người Slovenia vào sân từ phút 58 nhưng chỉ thi đấu nửa tiếng trước khi phải rời sân để điều trị.

Sesko dính chấn thương mới đây

Sesko dính chấn thương mới đây

Theo tờ Daily Mail, Sesko sẽ không cùng ĐT Slovenia thi đấu hai trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với Kosovo và Thụy Điển. Thay vào đó, tiền đạo 22 tuổi này sẽ ở lại Carrington để được đánh giá kỹ lưỡng hơn. Dù chấn thương không được cho là nghiêm trọng, nhưng MU đang cân nhắc bổ sung một tiền đạo số 9 mới trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

⚡ Ivan Toney – ứng viên sáng giá

Một cái tên đang được nhắc tới là Ivan Toney. Tiền đạo tuyển Anh mới 29 tuổi, đã chơi bóng ở Saudi Arabia 15 tháng qua cho Al-Ahli, ghi 41 bàn và 8 kiến tạo trong 59 trận. Mùa này, Toney đã có 11 bàn sau 15 trận và dường như còn “duyên nợ” với Premier League.

Ivan Toney lọt vào tầm ngắm của MU

Ivan Toney lọt vào tầm ngắm của MU

Toney từng chơi 3 năm tại Brentford, ghi 36 bàn trong 83 trận cùng đội hình có Bryan Mbeumo – người hiện đang khoác áo "Quỷ đỏ". Cặp đôi này từng ghi hoặc kiến tạo cho nhau 16 lần, tạo nên mối liên kết đáng gờm trên hàng công.

🤝 Kế hoạch tấn công mới cho "Quỷ đỏ"

Ngay cả khi Sesko chỉ vắng mặt ngắn hạn, Toney có thể mang đến phương án tấn công đa dạng, đồng thời giúp Joshua Zirkzee rời CLB. Hình mẫu tấn công Mbeumo – Toney – Matheus Cunha có thể là “vũ khí bí mật” của HLV Ruben Amorim trong nửa sau mùa giải.

Toney và Mbeumo từng chơi ăn ý cùng nhau

Toney và Mbeumo từng chơi ăn ý cùng nhau

Toney được định giá khoảng 40 triệu bảng và còn hợp đồng với Al Ahli đến giữa 2027. Với việc chuẩn bị bước sang tuổi 30 vào tháng 3, MU có thể thương lượng để giảm giá và thuyết phục Toney trở lại Premier League.

