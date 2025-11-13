Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Premier League bị đe dọa sau thỏa thuận giữa Man City và MU

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Manchester United
(PLO)- Premier League bị đe dọa pháp lý sau thỏa thuận giữa Man City và MU, đó là gì?

Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp (PFA) đã lên tiếng sau khi có thông tin rằng các CLB ở Premier League sẽ bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối một quy tắc tài chính mới đặc biệt gây tranh cãi. Và Premier League có khả năng bị kiện sau thỏa thuận giữa Man City và MU

Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Chuyên nghiệp (PFA) được cho là đang đe dọa sẽ kiện Giải Premier League nếu họ thông qua việc áp dụng "mức lương trần" mới. Cuối tháng này, các CLB hàng đầu của Anh sẽ bỏ phiếu về "mức lương trần", điều này sẽ hạn chế số tiền mà một đội bóng Anh có thể chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng. Trong một tuyên bố chính thức với tờ Daily Mail (Anh), một phát ngôn viên của PFA đã cảnh báo không nên bỏ phiếu ủng hộ quy định này.

Nội dung bài viết như sau: "Chúng tôi đã nói rõ với Premier League rằng chúng tôi sẽ phản đối, nhưng chính Premier League cũng biết rằng, ngay cả trước khi PFA thực hiện điều này, sẽ có những CLB trong nội bộ của họ phản đối quy định này một cách hợp pháp .

Những người duy nhất chiến thắng cuối cùng là các luật sư. Chúng tôi muốn nói về bóng đá, chứ không phải về các hóa đơn thanh toán cho những vụ kiện. Có nhiều cách để thực hiện các biện pháp xoay quanh tính bền vững tài chính, nhưng điều này không thể bị áp đặt một cách đơn phương, nó cần được đàm phán, và có những cơ chế (để tham vấn) cần được tôn trọng".

Thỏa thuận giữa Man City và MU khiến Premier League có thể bị kiện. ẢNH: MIRROR

Trong một tuyên bố chính thức gửi tới tờ Mirror Sport (Anh) để đáp lại tuyên bố của PFA, người phát ngôn của Premier League cho biết: "Chúng tôi không đồng tình với quan điểm của PFA liên quan đến các quy tắc tài chính được đề xuất và quá trình tham vấn sâu rộng mà chúng tôi đã tiến hành với các CLB và các bên liên quan khác.

Kể từ tháng 3 năm 2024, PFA đã có nhiều cơ hội để cung cấp phản hồi và định hình các đề xuất cũng như các nguyên tắc làm nền tảng cho các quy định. Khi Liên đoàn nhận được phản hồi từ các bên liên quan, bao gồm cả PFA, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng. Và nếu phù hợp, sẽ đưa phản hồi đó vào việc xây dựng dự thảo luật.

Mục tiêu của Liên đoàn là duy trì giá trị, sự cân bằng cạnh tranh của Giải Ngoại hạng Anh và đảm bảo các CLB hoạt động một cách bền vững về mặt tài chính. Chúng tôi đang làm việc với các CLB và họ sẽ tiếp tục đánh giá các đề xuất. Họ sẽ có cơ hội bỏ phiếu vào cuối tháng này".

Giám đốc điều hành PFA, Maheta Molango, tuyên bố Premier League "sẽ không chịu bất kỳ thách thức pháp lý nào". Ông nói: "Trong bóng đá, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng mình đứng trên luật pháp, nhưng bóng đá không đứng trên luật pháp, và thật không may, thực tế là bạn không thể tự ý hạn chế khả năng kiếm sống của ai đó".

Dựa trên số liệu được báo cáo từ mùa giải 2023/24, các CLB Ngoại hạng Anh sẽ có ngân sách ước tính khoảng 550 triệu bảng Anh. Nếu được áp dụng, một số đội bóng sẽ có nguy cơ bị vi phạm ngay lập tức. Nếu một đội bóng hàng đầu của Anh vi phạm quy định lần thứ hai, họ có thể bị trừ sáu điểm, cộng thêm một điểm mỗi lần chi tiêu vượt mức 6,5 triệu bảng Anh.

Manchester United và Manchester City được biết là đã có thỏa thuận cùng nhau phản đối quy định giới hạn tài chính mới Premier League. Họ tin rằng điều này sẽ "cướp" vị thế của Ngoại hạng Anh, giải đấu hàng đầu thế giới, và ngăn cản các cầu thủ hàng đầu thế giới gia nhập bóng đá Anh.

Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe trước đây đã bày tỏ lo ngại về quy định "neo giữ tài chính" được đề xuất. Theo tờ Daily Mail (Anh), đồng chủ sở hữu của MU cho biết: "Quy định này sẽ kìm hãm các CLB hàng đầu tại Ngoại hạng Anh. Và điều cuối cùng bạn thấy là các CLB hàng đầu tại Ngoại hạng Anh không thể cạnh tranh với Real Madrid , Barcelona, ​​Bayern Munich và PSG, điều đó thật vô lý. Và nếu điều đó xảy ra, thì Premier League sẽ không còn là giải đấu hay nhất thế giới nữa”.

Theo PHẠM QUANG

13/11/2025 12:49 PM (GMT+7)
