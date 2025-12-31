MU đánh rơi 3 điểm: Amorim bị fan chỉ trích, Neville nổi giận

CĐV MU đổ lỗi cho HLV Amorim

Wolves đã không giành thêm bất kỳ điểm số nào kể từ ngày 5/10, trước khi hành quân tới Old Trafford cho trận đấu cuối cùng của họ trong năm 2025. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa của Ladislav Krejci ngay trước giờ nghỉ giải lao, sau khi Joshua Zirkzee mở tỷ số cho MU ở phút 26, là đủ để Wolves ra về 1 điểm quý giá.

HLV Amorim bị fan MU chỉ trích vì trở lại sơ đồ 3 hậu vệ trước Wolves

Trận đấu không có chất lượng chuyên môn quá cao, dù MU đã tiến rất gần chiến thắng ở phút 90. Patrick Dorgu đưa được bóng vào lưới ở cự ly gần, nhưng trọng tài biên và VAR xác định anh đã việt vị rất sít sao, khiến bàn thắng không được công nhận.

HLV Amorim bước vào trận đấu với lực lượng vô cùng mỏng, khi Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Mason Mount chấn thương, còn Noussair Mazraoui, Amad Diallo và Bryan Mbeumo đang tham dự Cúp châu Phi.

Dù vậy, người hâm mộ MU vẫn cho rằng HLV Amorim phải chịu trách nhiệm vì các lựa chọn chiến thuật của mình. Trước trận, nhiều người kỳ vọng ông sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 từng được áp dụng trong chiến thắng trước Newcastle, nhưng cuối cùng lại quay về hệ thống 3 trung vệ quen thuộc.

Một CĐV viết: “Đá 3 hậu vệ trên sân nhà trước đội tệ nhất lịch sử Premier League là điều không thể chấp nhận”.

Người thứ hai bình luận: “Sơ đồ của Amorim hôm nay là trò đùa. Ba hậu vệ trước đội bét bảng. Lẽ ra chúng ta phải áp đảo họ”.

Người khác gay gắt hơn: “Kết quả này là lỗi của Amorim. Quyết định quay lại hàng thủ 3 người thật sự tệ hại”.

Trong khi đó, một ý kiến khác kết luận: “Hiệp một đá rất hay trước Newcastle với 4-2-3-1. Quay lại 3-4-3 là đá như thảm họa. Tại sao Amorim lại dùng 3-4-3 trước đội tệ nhất mà Premier League từng chứng kiến?”

Gary Neville nổi giận

Huyền thoại MU Neville cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt và đầy cảm xúc nhắm vào chiến thuật của HLV Amorim. Cựu hậu vệ người Anh không chỉ chỉ trích hệ thống chiến thuật mà còn cả cách Amorim bố trí nhân sự, trong bối cảnh trận hòa này khiến MU khép lại năm 2025 ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Neville nói trên Sky Sports: “Lại không ổn rồi. Tôi nghĩ mình đã xem MU đủ nhiều trong năm, sáu tuần qua. Tôi theo dõi 6 trong 7 trận gần nhất của họ để biết điều gì hợp lý và điều gì không, và tôi thực sự bất ngờ.

Zirkzee phải đá lệch phải và gần như phải lùi sâu như một hậu vệ phải, Dalot chơi hậu vệ biên phải, Heaven đá trung vệ lệch phải, Patrick Dorgu lại bị đẩy sang cánh trái, nơi cậu ấy chơi không tốt. Tất cả những điều đó đều kém xa so với vài trận gần đây, khi họ được chơi ở những vị trí khác. Và chúng ta hoàn toàn có thể nói điều đó. Tôi nghĩ các CĐV trên khán đài cũng đang cảm thấy y hệt như vậy.

Phong độ của đội bóng đã tốt hơn rất nhiều trong hai, ba trận gần nhất nhờ những điều chỉnh chiến thuật, nhưng tối nay ông ấy lại quay về 3-4-3. Vấn đề là Amorim có cầu thủ, nhưng lại dùng họ không đúng trong hệ thống.

Zirkzee đá ở hành lang phải rồi lại phải bó vào trung lộ. Dalot thì phải lùi về liên tục. Điều đó không ổn. Họ đang gặp một đội bóng đang khủng hoảng, có thể vẫn thắng và ‘thoát hiểm’, nhưng điều đó không có nghĩa đây là hệ thống đúng để xem, bởi vì rõ ràng là không”.