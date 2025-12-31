MU rơi 3 điểm cuối năm 2025: Amorim thất vọng tràn trề, nói lý do thay Zirkzee

MU có ngày thi đấu khá vất vả trước đội cuối bảng Wolves. "Quỷ đỏ" mở tỷ số vào phút 27 nhờ công của Zirkzee, nhưng bị gỡ hòa 1-1 vào cuối hiệp một.

Trong hiệp hai, MU rất cố gắng ghi bàn thứ 2 nhưng không tận dụng được cơ hội. Điều đó khiến cho "Quỷ đỏ" chấp nhận trận hòa với tỷ số 1-1. HLV Amorim không thể nào hài lòng khi chứng kiến những gì MU thể hiện.

HLV Amorim thể hiện sự buồn bã

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ sau trận: "Tôi nghĩ MU đã gặp khó khăn trong suốt trận đấu. Chúng tôi thiếu khả năng tạo ra cơ hội nhưng chúng tôi đã biết rằng đây sẽ là trận đấu khác so với trận gặp Newcastle. Nếu nhìn vào suốt 90 phút, chúng tôi đã có những cơ hội, nhưng sự mạch lạc cần thiết trong tấn công lại không có. Hiện tại, chúng tôi thiếu sự kết nối.

Các cầu thủ của tôi đã có sự cố gắng. Nhưng phải nói thật chúng tôi chơi không tốt, kiểm soát bóng không ổn và bị đối thủ gây khó dễ. Chúng tôi cần hồi phục sớm và hướng tới trận đấu tiếp theo".

Zirkzee ghi bàn duy nhất cho MU ở trận này nhưng anh bị thay ra ở hiệp hai. HLV Amorim giải thích lý do: "Wolves giành lại bóng bằng việc dùng nhiều tiền vệ trên sân. Chúng tôi gặp khó với việc đó. Tôi nghĩ đôi khi chúng tôi tấn công tốt hơn khi có ít tiền đạo trên sân. Chúng tôi chơi với 3 tiền đạo và đôi khi đó không phải là cách tốt nhất để tấn công".

Trận hòa trước Wolves khiến cho MU không thể vượt qua Chelsea trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Ở vòng đấu này, "The Blues" hòa Bournemouth 2-2. Đoàn quân HLV Amorim có cùng 30 điểm với Chelsea nhưng chỉ xếp thứ 6 do kém đối thủ hiệu số bàn thắng - bàn thua (+4 so với +11).