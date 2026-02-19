Nóng nhất thể thao sáng 19/2: Huyền thoại Nadal thú nhận khiến vợ “khổ sở”

Rafael Nadal thú nhận cuộc sống hậu quần vợt khiến vợ “khổ sở”

Sau khi giải nghệ vào tháng 11/2024, Rafael Nadal bận rộn với nhiều hoạt động, trong đó golf chiếm phần lớn thời gian. Huyền thoại sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam thừa nhận niềm đam mê golf ngày càng “quá đà”, khiến vợ anh (Maria Francisca Perello) nhiều phen dở khóc dở cười.

Nadal bén duyên với môn golf

Nadal cho biết anh chỉ chơi cho vui nhưng hiện diện trên sân golf thường xuyên hơn, đồng thời xem rất nhiều giải đấu trên truyền hình. Tay vợt Tây Ban Nha hài hước nói rằng sự say mê mới này đôi lúc khiến cuộc sống gia đình bị xáo trộn nhẹ.

Musetti tiếp tục vắng mặt sau khi bỏ dở trận gặp Djokovic

Lorenzo Musetti tiếp tục lỡ hẹn ngày trở lại sau chấn thương cơ thắt lưng gặp phải tại Australian Open, khi đang dẫn Novak Djokovic hai set ở tứ kết trước khi phải bỏ cuộc. Djokovic thừa nhận đáng lẽ anh đã “trên đường về nhà”, nhưng tận dụng cơ hội để vào chung kết Grand Slam đầu tiên sau gần hai năm. Musetti chưa thi đấu trận nào kể từ đó, rút lui khỏi Buenos Aires, Rio và mới nhất là ATP 500 Acapulco.

Ferrari gây sốc khi thử nghiệm thiết kế mới trên xe của Hamilton

Ferrari khiến các đối thủ F1 bất ngờ khi ra mắt thay đổi triệt để ở phần đuôi xe trong đợt chạy thử tiền mùa giải tại Bahrain. Charles Leclerc cầm lái chiếc SF-26 buổi sáng, trước khi Lewis Hamilton tiếp quản buổi chiều.

Thiết kế mới không xuất hiện ở đợt thử nghiệm trước đã lập tức thu hút sự chú ý. Nếu mang lại hiệu suất như kỳ vọng của Scuderia, cải tiến này sẽ rất khó để các đội đối thủ sao chép trong thời gian ngắn.

Kiều nữ UFC Ronda Rousey tiết lộ từng liên hệ chủ tịch Dana White

Sau gần một thập kỷ rời xa lồng bát giác, Ronda Rousey xác nhận trở lại MMA để đối đầu Gina Carano ở hạng 65 kg, sự kiện phát sóng trên Netflix. Tuy nhiên, cô cho biết đã chủ động liên hệ Dana White nhằm đưa trận đấu về UFC nhưng không đạt thỏa thuận. Quyết định thi đấu ngoài UFC khiến dư luận đặt câu hỏi, bởi Rousey từng là nhà vô địch và thành viên Hall of Fame của giải đấu.