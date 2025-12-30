2 siêu dự bị quyết rời MU vì giấc mơ World Cup, Amorim vá không kịp đội hình

❄️ Zirkzee rời MU bằng mọi giá

Joshua Zirkzee đang chuẩn bị gây sức ép để rời Manchester United ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bất chấp nỗ lực từ HLV Ruben Amorim nhằm ngăn chặn một thương vụ sang Serie A. Tiền đạo người Hà Lan đang chật vật tìm chỗ đứng tại Old Trafford, khi thường xuyên xếp sau các tân binh mùa hè như Benjamin Sesko và Matheus Cunha trong vai trò số 9 dưới thời Amorim.

Zirkzee (tóc xù) chỉ được phép ra đi sau khi Mbeumo trở lại

Gia nhập Man Utd từ Bologna vào mùa hè 2024, Zirkzee có 11 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, chỉ 4 trong số đó là đá chính, với tổng cộng 372 phút thi đấu và vỏn vẹn 1 bàn thắng – pha lập công ấn tượng trong chiến thắng 2-1 trên sân Crystal Palace hồi đầu tháng 12.

⚽ Serie A vẫy gọi, Roma vào cuộc

Kể từ mùa hè, Zirkzee đã liên tục được đồn đoán sẽ rời Old Trafford, đặc biệt là khả năng trở lại Serie A – nơi anh từng thăng hoa trong màu áo Bologna. Theo ESPN, Man Utd có thể chờ tới giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng tháng 1 mới đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của tuyển thủ Hà Lan.

Trong bối cảnh đó, “Quỷ đỏ” đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi Bryan Mbeumo và Amad Diallo bận tham dự CAN 2025, còn đội trưởng Bruno Fernandes nghỉ thi đấu gần một tháng vì chấn thương gặp phải ở trận gặp Aston Villa.

🔥 Zirkzee “gật đầu” với Roma

Theo La Gazzetta dello Sport, Zirkzee đã đồng ý với AS Roma cho thương vụ mượn kèm điều khoản mua đứt trong tháng 1. Tiền đạo 24 tuổi được cho là đã có những cuộc trao đổi tích cực với giám đốc thể thao Ricky Massara và HLV Gian Piero Gasperini, trước khi đạt thỏa thuận miệng để gia nhập đội bóng thủ đô Italia.

Gasperini cũng cam kết Zirkzee sẽ là mảnh ghép lý tưởng trong sơ đồ 3-4-2-1 của Roma – yếu tố then chốt thuyết phục chân sút người Hà Lan, khi anh cần được thi đấu thường xuyên để hướng tới World Cup 2026. Dù vậy, Zirkzee chỉ có thể rời đi khi Amad Diallo và Mbeumo trở lại sau CAN 2025.

HLV Amorim chưa biết làm gì để giữ Mainoo và Zirkzee

🧠 Mainoo cũng trên đà nối gót

Có vẻ Serie A đang trở thành mảnh đất lành để các cầu thủ "thất sủng" của MU hướng đến. Bởi bên cạnh Joshua Zirkzee thì Kobbie Mainoo cũng muốn gia nhập một đội bóng Italia khác, đó là Napoli.

Tương tự Zirkzee, HLV Amorim rất muốn giữ chân Mainoo. Vấn đề là bởi chiều sâu lực lượng của MU đang không đủ dày, với việc Amorim phải đôn hàng loạt cầu thủ trẻ từ học viện lên chơi cho đội một. Vì thế, những cầu thủ trẻ nhưng vẫn có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh như Mainoo có thể là quân bài chiến lược cho "Quỷ đỏ" trong chặng nước rút.

Trước đó, Amorim khẳng định Man Utd chỉ chấp thuận bán người nếu tìm được phương án thay thế phù hợp. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: “Sẽ rất khó để ai đó rời CLB nếu chúng tôi không có người thay thế. Đội bóng đang thiếu người. Ngay cả khi có đủ đội hình, mọi thứ vẫn rất mong manh. Ở Man Utd, trách nhiệm là phải thắng mọi trận. Không có chỗ cho những lời biện minh”.

Về chiều ngược lại, Amorim cho biết Man Utd sẵn sàng tăng cường lực lượng trong tháng 1, nhưng chỉ khi tìm được những bản hợp đồng “hoàn hảo” cho dài hạn. Ông cảnh báo việc mua sắm vội vàng mùa đông là sai lầm mà CLB từng mắc phải trong quá khứ.