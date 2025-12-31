Kết quả bóng đá MU - Wolves: Zirkzee may mắn & đen đủi (Ngoại hạng Anh)

MU ép sân nghẹt thở Wolves ngay từ những phút đầu trận. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, đoàn quân HLV Amorim mở tỷ số vào phút 27. Zirkzee nhảy múa trước vòng vây của hậu vệ Wolves, sau đó cố gắng dứt điểm. Bóng bay trúng người hậu vệ đối phương và đổi hướng đi vào lưới, làm thủ môn Jose Sa bất lực.

Zirkzee ghi bàn thắng may mắn

Wolves có rất ít cơ hội trong hiệp đấu này. Nhưng cuối cùng, "Bầy sói" vẫn có được niềm vui vào phút 45. Zirkzee nhảy lên đánh đầu phòng ngự. Tiếc thay anh lại vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Krejci. Cơ hội đến và Krejci đã đánh đầu chính xác, gỡ hòa 1-1 cho Wolves.

Tỷ số hiệp một: MU 1-1 Wolves

Ghi bàn:

MU: Zirkzee 27'

Wolves: Krejci 45'

Đội hình xuất phát:

MU: Lammens, Shaw, Heaven, Martinez, Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Zirkzee, Cunha, Sesko

Wolves: Jose Sa, Mosquera, H. Bueno, Krejci, Doherty, Tchatchoua, J. Gomes, Arias, Hwang Hee Chan, Mane, Arokodare