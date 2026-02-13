Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Carrick giúp MU thăng hoa, nhận giải "HLV hay nhất tháng Ngoại hạng Anh"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

HLV Michael Carrick chuẩn bị nhận giải HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh trong tháng 1.

   

Trong tháng 1, HLV Carrick có 2 trận dẫn dắt MU. Đây cũng là 2 trận "Quỷ đỏ" chơi hay nhất khi họ thắng Man City và Arsenal, các đội hiện đua vô địch. 

Nhờ vậy, HLV Carrick được ban tổ chức Ngoại hạng Anh bình chọn trở thành HLV xuất sắc nhất tháng 1. Truyền thông Anh cho biết danh hiệu này được công bố chính thức vào hôm nay (13/2).

HLV Carrick được vinh danh dù mới nắm quyền MU

HLV Carrick được vinh danh dù mới nắm quyền MU

Ngày 13/1, Carrick lên nắm vị trí HLV tạm quyền ở MU. Chiến lược gia người Anh lập tức giúp đội chủ sân Old Trafford "lột xác" hoàn toàn. Họ không chỉ đánh bại Man City cũng như Arsenal, mà sau đó hạ Fulham và Tottenham. Trận gần nhất chứng kiến MU hòa West Ham 1-1, qua đó Carrick nối dài chuỗi trận bất bại tại nửa đỏ thành Manchester lên thành 5 trận liên tiếp. 

Với Carrick, đây cũng là lần đầu ông vinh dự được trao giải HLV xuất sắc nhất tháng ở Ngoại hạng Anh. Nhưng chiến lược gia sinh năm 1981 không thể chủ quan. 

MU sẽ còn hành trình dài để mong hoàn tất mục tiêu cán đích ở top 4 Ngoại hạng Anh, qua đó đoạt vé dự Cúp C1. Đây là mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford, bởi nó sẽ mang về số tiền lớn, giúp họ chi tiêu thoải mái hơn ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. 

Hiện MU nắm trong tay 45 điểm, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Họ hơn Chelsea (hạng 5) khoảng cách 1 điểm và Liverpool (hạng 6) 3 điểm. Còn so với đội đầu bảng Arsenal, đoàn quân HLV Carrick kém tới 12 điểm nên khó lòng mơ đua vô địch.

-13/02/2026 09:27 AM (GMT+7)
