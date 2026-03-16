Fernandes phá kỷ lục Ronaldo - Beckham ở MU, xứng đáng là "Cầu thủ hay nhất năm"

Với phong độ ổn định cùng những con số thống kê ấn tượng, đội trưởng của sân Old Trafford không chỉ phá vỡ những kỷ lục tồn tại hàng thập kỷ. Hơn thế, Fernandes còn xứng đáng được vinh danh ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm, bất chấp việc Man United hầu như không có cửa đua vô địch Premier League.

Fernandes thể hiện vai trò như Ronaldo và Rooney đã từng

Người gánh vác Manchester United

Bruno Fernandes đang chơi ở một đẳng cấp gần như tách biệt so với phần còn lại. Câu hỏi lúc này không phải là anh quan trọng đến đâu với Manchester United, mà là liệu tiền vệ người Bồ Đào Nha có tiếp tục gắn bó để theo đuổi giấc mơ vô địch Premier League cùng đội bóng vào năm 2028 hay không.

Trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa, Fernandes đã thực hiện đường kiến tạo thứ 16 của mình ở mùa giải này. Pha bóng đó giúp anh phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 26 năm của David Beckham tại Manchester United, đồng thời thắp sáng hy vọng giành vé dự Champions League cho “Quỷ đỏ”.

Không chỉ vậy, Fernandes cũng chạm mốc 100 pha kiến tạo trong màu áo Man United. Thành tích này đưa anh tiến rất gần kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Premier League (20 lần) hiện do Kevin De Bruyne và Thierry Henry cùng nắm giữ.

Cunha gọi tên Fernandes sau đường kiến tạo tuyệt hảo

Cuộc đua danh hiệu cá nhân

Trong lịch sử Premier League, đã có 16 lần cầu thủ được đồng nghiệp tại PFA bầu chọn là “xuất sắc nhất mùa giải”, dù đội bóng của họ không giành chức vô địch.

Thierry Henry ở mùa 2002/03 và Kevin De Bruyne mùa 2019/20 đều từng trải qua cảm giác ấy. Hai siêu sao này giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm nhưng chứng kiến một đội bóng khác nâng cao chiếc cúp Premier League.

Hiện tại, khi Arsenal đang bỏ xa Manchester City tới chín điểm trên bảng xếp hạng, Declan Rice được xem là ứng viên nổi bật cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất mùa giải.

Tuy nhiên, nếu Fernandes giành chiến thắng, thành tích của anh sẽ gợi nhớ đến Steven Gerrard mùa 2005/06, khi huyền thoại Liverpool được vinh danh dù Chelsea của Jose Mourinho thẳng tiến đến chức vô địch.

Điều vẫn còn bỏ ngỏ là liệu Fernandes có tránh được “số phận” của Gerrard, tức là giành danh hiệu cá nhân nhưng không bao giờ có được tấm huy chương vô địch Premier League hay không.

Tham vọng chinh phục đỉnh cao cùng "Quỷ đỏ"

Trong khi phong độ của Fernandes vẫn ở đỉnh cao, tương lai của anh tại Old Trafford lại đang trở thành dấu hỏi lớn. Tiền vệ 31 tuổi được cho là có thể rời Man United vào mùa hè, trong bối cảnh hợp đồng của anh chỉ còn hiệu lực đến năm sau, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Bản thân Fernandes cũng từng thừa nhận khả năng trở lại Bồ Đào Nha hoặc sang Italia để khép lại sự nghiệp. Câu hỏi đặt ra là liệu anh có tiếp tục ở lại để theo đuổi mục tiêu vô địch Premier League vào năm 2028. Đây là cột mốc mà tập đoàn Ineos đặt ra cho danh hiệu vô địch nước Anh thứ 21 của Man United.

Trong bối cảnh Arsenal đang hướng tới một mùa giải lịch sử với tham vọng giành “Quadruple” (cú ăn 4), Fernandes có thể bị lu mờ trong cuộc đua giải thưởng cá nhân.

Dù vậy, anh vẫn có thể hy vọng vào một kịch bản giống David Ginola năm 1999. Năm đó, cựu tiền đạo Tottenham giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất PFA trong chính mùa giải Manchester United hoàn tất cú ăn ba lịch sử.

Tương lai còn bỏ ngỏ

Cách đây ba tháng, Fernandes từng thừa nhận anh “tổn thương” khi lãnh đạo Man United muốn bán mình vào mùa hè năm ngoái, bất chấp sự trung thành mà anh dành cho đội bóng.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định sẽ không bàn về tương lai cho đến sau World Cup 2026, trong khi bản hợp đồng trị giá 350.000 bảng mỗi tuần của anh kéo dài đến năm 2027.

Dù sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 9 tới, Fernandes vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chững lại.

Tuy nhiên, những phát biểu của HLV Michael Carrick sau trận thắng Aston Villa cũng phần nào phản ánh sự không chắc chắn. Nhà cầm quân của Man United cho biết: “Về tương lai của câu lạc bộ, thật khó để tôi nói quá nhiều. Nhưng Bruno chắc chắn không phải cầu thủ mà chúng tôi muốn mất đi. Mùa hè tới và những chuyện sau đó thì tôi không thể nói quá sâu, nhưng rõ ràng cậu ấy rất quan trọng với đội bóng”.

Kể từ khi gia nhập Man United vào tháng 1/2020, thời điểm đội bóng đang khát khao một người cứu rỗi, Fernandes đã gánh vác gần như toàn bộ gánh nặng sáng tạo trong suốt sáu năm qua.

Anh cũng là nhân tố ổn định hiếm hoi trong giai đoạn hỗn loạn khi đội bóng trải qua tới bảy đời HLV chính thức và tạm quyền. Và cho đến hôm nay, Fernandes vẫn là thủ lĩnh đáng tin cậy nhất tại Old Trafford.